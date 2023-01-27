Окупанти вивезли до окупованого Криму 3,5 тис. в’язнів та вербують їх до "Вагнера", - Центр нацспротиву

З окупованих територій Запорізької та Херсонської областей росіяни всупереч волі перевезли до Криму 3,5 тис. ув’язнених. Тепер їх агітують вступати до ПВК "Вагнер".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Ув’язнених всупереч їх волі перевезли до Криму, де тепер вагнеровці проводять агітацію щодо вступу до своєї терористичної організації. Проте більшість відмовляється укладати контракт й через відмову росіяни створили для них нестерпні умови", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про людей, які були засуджені в Україні за кримінальні злочини й перебували у в’язницях до початку повномасштабного вторгнення.

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Також росіяни продовжують утримувати на "підвалах" українців, яких підозрюють у нелояльності до влади.

Раніше окупанти повідомляли про плани відкрити на тимчасово окупованих територіях 27 виправних колоній.