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Новини Окуповані території
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Окупанти вивезли до окупованого Криму 3,5 тис. в’язнів та вербують їх до "Вагнера", - Центр нацспротиву

тюрьма,сизо,зона

З окупованих територій Запорізької та Херсонської областей росіяни всупереч волі перевезли до Криму 3,5 тис. ув’язнених. Тепер їх агітують вступати до ПВК "Вагнер".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Ув’язнених всупереч їх волі перевезли до Криму, де тепер вагнеровці проводять агітацію щодо вступу до своєї терористичної організації. Проте більшість відмовляється укладати контракт й через відмову росіяни створили для них нестерпні умови", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про людей, які були засуджені в Україні за кримінальні злочини й перебували у в’язницях до початку повномасштабного вторгнення.

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Також росіяни продовжують утримувати на "підвалах" українців, яких підозрюють у нелояльності до влади.

Раніше окупанти повідомляли про плани відкрити на тимчасово окупованих територіях 27 виправних колоній.

Автор: 

Крим (14133) в’язниця (440) в’язні (334) ПВК Вагнер (1540)


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Згоду багатьох росіян піти на війну, добровільно і за гроші, легко пояснити: «Люди бідні. 12% населення живуть нижче рівня дуже скромного російського прожиткового мінімуму. І ще 13% трохи вище цього рівня. Гроші, які їм обіцяли, виглядають фантастично.
Люди обвішані кредитами, живуть від зарплати до зарплати.

Людський капітал на периферії, в Росії, з його жахливою нерівністю в доходах і способі життя, набагато гірше. А там ставлення до смерті інше: Бог дав, Бог узяв».
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27.01.2023 20:18 Відповісти
 
 