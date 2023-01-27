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Новини
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Пригожин не керує штабом вагнерівців, його функція медійна, - розвідка

вагнер,пригожин

Основна функція керівника приватної військової компанії "вагнера" Євгена Пригожина - медійна і політична. Він не керує бойовими загонами у війні проти України.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Ключова функція пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, не очолює штаб. Його завдання - це фінансування ", - сказав Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин про маніяків у "Вагнері": "Він вже не Вася-вбивця, а Петя-воїн"

Автор: 

розвідка (3856) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+19
судячи з спогадів сокамерників, воно і очком своїм не керує
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27.01.2023 21:04
+5
Шота тіпа свадєбнава пєтуха...
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27.01.2023 21:08
+1
"несмотря на то, что очко повара ***** в момент прибытия в зону далёкую от лбс способно перекусить лом, усилие создаваемое мышцами часто недостаточно чтобы обеспечить полную герметичность отверстия..." (С)
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27.01.2023 21:09
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це й дураку зрозуміло, в нього й військовоi освіти немаe.
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27.01.2023 21:04 Відповісти
судячи з спогадів сокамерників, воно і очком своїм не керує
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27.01.2023 21:04 Відповісти
Как и хутин, а царь то - не настоящий.
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27.01.2023 21:06 Відповісти
Шота тіпа свадєбнава пєтуха...
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27.01.2023 21:08 Відповісти
"несмотря на то, что очко повара ***** в момент прибытия в зону далёкую от лбс способно перекусить лом, усилие создаваемое мышцами часто недостаточно чтобы обеспечить полную герметичность отверстия..." (С)
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27.01.2023 21:09 Відповісти
Т.е., ты хочешь сказать чтоооо.... , может случиться самый непредсказуемый сценарий
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27.01.2023 21:25 Відповісти
А грохнут именно его,дотрынделся уже.
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27.01.2023 21:10 Відповісти
Краще б - керував . Довбодятел який нічого не кумекає у військовій справі , краще ніж кадровий військовий .
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27.01.2023 21:13 Відповісти
Колись років 5-6 тут була стаття кореспондентів цензора, що їздили на місто проживання матері військового керівника Вагнера - Уткіна. Він з України. На той час він уже забрав її і рф. Це розумний хитрий ворог. Пригожин наскільки я розумію відповідає за фінансування і комунікацію з Кремлем, Уткін за ведення бойових дій.
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27.01.2023 21:32 Відповісти
Черговий жиріфон як і Мєдвєдєв і покійний Жириновський. Потрібно усвідомлювати всю слабкість режима Путіна у тому, що він ніколи не дозволить піднятись жодній особистості з великої літери, йому потрібні лише холуї. Для того, щоб вершити якусь справу - як керувати економікою чи командувати військом потрібна перш за все сильна особистість, бо тільки в неї можуть виявитися професійні якості. А таку особистість Путін поруч із собою дозволити не може, бо воно саме х#йл0 і йогоа авторитет одразу впаде на її тлі. Тому ми і бачимо лише пустушок і "дутих" особистостей. Якого, з Кадирова ліпили джигіта, а він виявився жалюгідним тіктокером, таким же жалюгідним виявився і "полоководець" Стрєлков, якого хіба що солдатом тепер можуть взяти вагнерівці, бо він ні на що не здатний. А Пригожин, обравши роль лідера зеків так взагалі виявився півнем, бо Путіну легше керувати такими забитими суспільством закомплексованими людьми. А у финалі виявиться, що і сам кремлівський пахан ще жалюгідніше за всіх цих істот. Тож треба усвідомлювати це і користуватися тим, що у ворога все липове, дуте, фальшиве і протиставляти цьому професіоналізм і кращі особистісні якості.
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27.01.2023 21:38 Відповісти
Тріжди херой пірдьожин...
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27.01.2023 21:44 Відповісти
Да он просто подставной ******* какой с него военный. Там рулят отставные военные армии бензоколонки.
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27.01.2023 21:58 Відповісти
та понятное дело, повар-зек и в генералы? ))
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27.01.2023 22:45 Відповісти
прігожин це путинський клоун-страшилка для заходу
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28.01.2023 00:46 Відповісти
Чомусь нагадує Зеленського. Чи то функцією, чи то курткою в хакі.
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28.01.2023 02:11 Відповісти
Це і їжаку зрозуміло, що гавнером керує Дмітрій Уткін

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28.01.2023 02:14 Відповісти
 
 