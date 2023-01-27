Пригожин не керує штабом вагнерівців, його функція медійна, - розвідка

Основна функція керівника приватної військової компанії "вагнера" Євгена Пригожина - медійна і політична. Він не керує бойовими загонами у війні проти України.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Ключова функція пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, не очолює штаб. Його завдання - це фінансування ", - сказав Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин про маніяків у "Вагнері": "Він вже не Вася-вбивця, а Петя-воїн"