Пригожин не керує штабом вагнерівців, його функція медійна, - розвідка
Основна функція керівника приватної військової компанії "вагнера" Євгена Пригожина - медійна і політична. Він не керує бойовими загонами у війні проти України.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Ключова функція пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, не очолює штаб. Його завдання - це фінансування ", - сказав Юсов.
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