Резніков зустрівся з генеральним інспектором міноборони США Сторчем

Міністр оборони України Олексій Резніков та генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч обговорили питання співпраці та забезпечення контролю за озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у Фейсбуці.

"Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі із нашими міжнародними друзями і партнерами. Сьогодні це повторив мій колега Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві. Змістовна, предметна зустріч, результати якої надважливі для подальшої тісної співпраці", - зазначив міністр.

Він наголосив, що делегація інспекторів США відзначила перші результати впровадження Мініоборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги.

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Співрозмовники обговорили подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції. "І я, і пан Сторч висловилися за важливість контролю. Наші партнери впевнилися, що усе озброєння й обладнання, яке доставляється з США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками", - написав очільник МОУ, наголосивши, що війна обов‘язково завершиться перемогою України.

"І саме тому вже зараз ми повинні закладати фундамент для співпраці в післявоєнний час - для відбудови незалежної і суверенної України. Важливо, щоб ця стратегія була відома нашим союзникам і друзям за кордоном, які вчергове сьогодні пересвідчилися в нашій повній відкритості", - резюмував міністр.

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