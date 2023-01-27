Резніков зустрівся з генеральним інспектором міноборони США Сторчем
Міністр оборони України Олексій Резніков та генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч обговорили питання співпраці та забезпечення контролю за озброєнням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у Фейсбуці.
"Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі із нашими міжнародними друзями і партнерами. Сьогодні це повторив мій колега Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві. Змістовна, предметна зустріч, результати якої надважливі для подальшої тісної співпраці", - зазначив міністр.
Він наголосив, що делегація інспекторів США відзначила перші результати впровадження Мініоборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги.
Співрозмовники обговорили подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції. "І я, і пан Сторч висловилися за важливість контролю. Наші партнери впевнилися, що усе озброєння й обладнання, яке доставляється з США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками", - написав очільник МОУ, наголосивши, що війна обов‘язково завершиться перемогою України.
"І саме тому вже зараз ми повинні закладати фундамент для співпраці в післявоєнний час - для відбудови незалежної і суверенної України. Важливо, щоб ця стратегія була відома нашим союзникам і друзям за кордоном, які вчергове сьогодні пересвідчилися в нашій повній відкритості", - резюмував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
американського ревізора мала б заінтєрісовать інтєрєсная ціна 17...
Когда-то надо начинать.
НАТО приближается
Украине пригодиться и для войны, и для мирного времени.
На это давно, с трехсотого выпуска его видео и выше ( по номерации) обратил внимание Юрий Швец.
І взагалі, чого цей Сторч приперся?
Він що, не знає, що це все -- дискредитація!!!
Хотілося б звичайно, щоб Ви був правий.
- знаете, марьяночка, серебро от яиц темнеет...
"век живи - век учись" - подумал министр, перекладывая свой серебрянный портсигар из кармана штанов в куртку" (С)
Тих, хто в Україні крав, чи отримував корупційний дохід за рахунок коштів державного бюджету США,наданих, як допомога Україні, очікують затримання, кайданки, арешти, допити, перебування під вартою, суди, вироки, конфіскація та довгі-довгі терміни ув'язнення...
Дід Микола
@malitskiy_
·
https://twitter.com/malitskiy_/status/1618459617285267458
Американець українського походження Степанець був мудрою людиною. Він добре розбирався в людях. Саме тому $1 000 000 заповів Залужному, а не розпіареному TV Зеленському. І не помилився. Бо Залужний одразу їх передав ЗСУ. А скільки ЗСУ віддав офіційний мільйонер Зеленський? Отож.
56 танковий Маріупольський батальйон дякують БЕЗПЕЧНОМУ РЕГІОНУ та особисто Сергію Гулієву за допомогу.
Особливу подяку висловлюють за теплі термо устілки у взуття (грілки), які вперше бачуть .
Залужный ответил диванным стратегам, Резникова не трогайте.
Кстати, сегодня, бывший Министр Омелян, в интервью Прямому, пояснил, лично знает Резникова, и не сомневается, что Резникова подставили...он на своем месте.
при Пороху було і буде інакше...