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Резніков зустрівся з генеральним інспектором міноборони США Сторчем

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков та генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч обговорили питання співпраці та забезпечення контролю за озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у Фейсбуці.

"Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі із нашими міжнародними друзями і партнерами. Сьогодні це повторив мій колега Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві. Змістовна, предметна зустріч, результати якої надважливі для подальшої тісної співпраці", - зазначив міністр.

Він наголосив, що делегація інспекторів США відзначила перші результати впровадження Мініоборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги.

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Співрозмовники обговорили подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції. "І я, і пан Сторч висловилися за важливість контролю. Наші партнери впевнилися, що усе озброєння й обладнання, яке доставляється з США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками", - написав очільник МОУ, наголосивши, що війна обов‘язково завершиться перемогою України.

"І саме тому вже зараз ми повинні закладати фундамент для співпраці в післявоєнний час - для відбудови незалежної і суверенної України. Важливо, щоб ця стратегія була відома нашим союзникам і друзям за кордоном, які вчергове сьогодні пересвідчилися в нашій повній відкритості", - резюмував міністр.

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Автор: 

Пентагон (1417) США (22590) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+50
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27.01.2023 22:39
+44
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27.01.2023 22:35
+35
Рєзніков кілограм яєць Сторчу не пропонував?
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27.01.2023 22:34
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Рєзніков кілограм яєць Сторчу не пропонував?
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27.01.2023 22:34 Відповісти
Ні. Метр ковбаси.
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27.01.2023 22:40 Відповісти
та метр пива до неї ))
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27.01.2023 22:51 Відповісти
литр картошки
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27.01.2023 23:55 Відповісти
Ливерной.
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28.01.2023 07:27 Відповісти
чом би і ні?
американського ревізора мала б заінтєрісовать інтєрєсная ціна 17...
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28.01.2023 05:24 Відповісти
Очень хорошо - приехали спецы по военной логистике. Помогут быстро ее внедрить.
Когда-то надо начинать.
НАТО приближается

Украине пригодиться и для войны, и для мирного времени.
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28.01.2023 08:15 Відповісти
Він навіть з ним не здоровкався. Бо кілограм яєць немає рук.
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28.01.2023 09:43 Відповісти
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27.01.2023 22:35 Відповісти
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27.01.2023 22:39 Відповісти
Генштаб попереджає, насувається хвиля дескридитації дискредитованих персон...
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28.01.2023 05:26 Відповісти
И наибольше так кукарекают боты агента Козыря, в миру Дерьмак.
На это давно, с трехсотого выпуска его видео и выше ( по номерации) обратил внимание Юрий Швец.
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28.01.2023 07:30 Відповісти
Взяли Резникова за яйца
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27.01.2023 22:35 Відповісти
Хе-Хе-Хе…))) ці інспектори, не просто інспектори))) це фінансові «білі акули».
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27.01.2023 22:38 Відповісти
Проти наших "фінансових косаток", білі акули не протримаються й хвилини!

І взагалі, чого цей Сторч приперся?
Він що, не знає, що це все -- дискредитація!!!
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27.01.2023 23:02 Відповісти
по результатм перевірки "косаток "заарештуэ фбр за розкрадання коштів американських податкоплатників. це вам не печерьський суд.
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27.01.2023 23:27 Відповісти
ФБР роками буде вимагати у зеленої сволоти екстрадиції злодюг, на цьому все й закінчиться... Коломойський не дасть збрехати...
Хотілося б звичайно, щоб Ви був правий.
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27.01.2023 23:40 Відповісти
віддадуть ,бо не получать більше ні копійки від уряду США .
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27.01.2023 23:45 Відповісти
Путин *****!
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28.01.2023 00:48 Відповісти
Я не верю найвелычнишому, пока Беня КАЛомойский не будет выдан штатам. У бубочки будет шанс сделать это, чтобы хоть немного прикрыть воровство, которое крышует Дерьмак и его банда в ОПе.
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28.01.2023 07:33 Відповісти
Почитайте що таке фінансова розвідка США і які можливості вони мають, тим більше, що крадуть кошти платників податків в національній валюті США.
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28.01.2023 00:44 Відповісти
Where the US are you from?😎
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28.01.2023 00:45 Відповісти
Да,но пока они поймут что в Украине яйца десяткой мерятся,а в США по 12(dozen),у Резникова будет шанс еще что то намутить🤣🤣🤣
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28.01.2023 22:45 Відповісти
барига, а не міністр.
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27.01.2023 22:39 Відповісти
тема розмови - де шушики?
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27.01.2023 22:39 Відповісти
А вот КРУ не в шухер на пороге встало!
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27.01.2023 22:42 Відповісти
"Україна має яйця", - додав Резніков.
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27.01.2023 22:44 Відповісти
"щось аж занадто круті" подумав американський ревізор
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28.01.2023 05:28 Відповісти
Ага, по 17 гривень штука.
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28.01.2023 07:34 Відповісти
"проходя мимо беседующих корабельных сосен, министр резников услышал обрывок разговора:
- знаете, марьяночка, серебро от яиц темнеет...
"век живи - век учись" - подумал министр, перекладывая свой серебрянный портсигар из кармана штанов в куртку" (С)
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27.01.2023 22:44 Відповісти
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27.01.2023 22:48 Відповісти
Зараз Резніков, та фігуранти зі списка проти якіх кацапи нібито збираються проводити ІПСО, будуть давати численні інтерв'ю де будуть казати привільні, але банальні та очевидні речі, намагаючись цим інформаційним шумом перебити попередній негатив. Згадайте хоча б Кулебу, який був у всіх новинах після скандалу з послицею в Болгарію, але ні слова про це не сказав, а тількі про постачання зброї, нашу перемогу і таке інше. Спрацювало! Зустрічі на яких фігуранти будуть демонструвати свою важливість та незамінність сюди теж відносяться.
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27.01.2023 22:48 Відповісти
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27.01.2023 22:49 Відповісти
Генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч привіз Резнікову яйця страуса по 17 гривень.
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27.01.2023 22:53 Відповісти
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27.01.2023 23:11 Відповісти
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27.01.2023 23:26 Відповісти
Офіси інспекторів Держдепу, Пентагону та USAID, які нещодавно заїхали в Україну для ретельної перевірки використаня наданої США військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, працюють швидко та професійно, дуже ввічливі, підримують гарні стосунки, але зовсім, уявіть, зовсім не беруть хабарів...

Тих, хто в Україні крав, чи отримував корупційний дохід за рахунок коштів державного бюджету США,наданих, як допомога Україні, очікують затримання, кайданки, арешти, допити, перебування під вартою, суди, вироки, конфіскація та довгі-довгі терміни ув'язнення...
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27.01.2023 23:13 Відповісти
комфортабельні номери з видом на море в клітинку у сонячному Гуантанамо зачекались на дорогих гостей з України....
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28.01.2023 05:33 Відповісти
Бедный, бедный Ермак... Он побежал к Коле Кака.тлете, шоб спросить, где он покупал билеты в Таиланд и спросить, и сколько стоит и где можно получить тайское гражданство.
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28.01.2023 07:38 Відповісти
У коли каклети мабуть чуйка коли буде шухер.
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28.01.2023 09:04 Відповісти
Угу..А заодно и узнать стоимость операции по смене пола.Был агент "Козырь",а станет "Козырная дама".
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28.01.2023 10:02 Відповісти


Дід Микола

@malitskiy_

·

https://twitter.com/malitskiy_/status/1618459617285267458

Американець українського походження Степанець був мудрою людиною. Він добре розбирався в людях. Саме тому $1 000 000 заповів Залужному, а не розпіареному TV Зеленському. І не помилився. Бо Залужний одразу їх передав ЗСУ. А скільки ЗСУ віддав офіційний мільйонер Зеленський? Отож.
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27.01.2023 23:16 Відповісти
Перед заповітом Григорій Степанець консультувався з Віталієм Портниковим: "https://www.youtube.com/watch?v=dwiV2vDMXzY Портников розповів про спадок американця Степанця, який заповів $1 млн Залужному "
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28.01.2023 00:47 Відповісти
Резніков !!!- під…ор попроси для хлопців

56 танковий Маріупольський батальйон дякують БЕЗПЕЧНОМУ РЕГІОНУ та особисто Сергію Гулієву за допомогу.
Особливу подяку висловлюють за теплі термо устілки у взуття (грілки), які вперше бачуть .
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27.01.2023 23:40 Відповісти
Резников, основной переговорщик, о поставке вооружений Украине,, поэтому яйцами, не было времени заниматься.
Залужный ответил диванным стратегам, Резникова не трогайте.
Кстати, сегодня, бывший Министр Омелян, в интервью Прямому, пояснил, лично знает Резникова, и не сомневается, что Резникова подставили...он на своем месте.
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27.01.2023 23:46 Відповісти
Зрозуміло, рєзніков класний пацан, можна далі красти яйці по 17, картоплю по 32 і т.д. за списком

при Пороху було і буде інакше...
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28.01.2023 05:37 Відповісти
Т.е. Рафик неуиноватый и за своих подчиненых ответственности не несет?
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28.01.2023 06:08 Відповісти
У уласного міністра повинна бути класна команда а не зброд зечмонь клептоманів. Так що не розказуйте нам казки. Резюме про Рєзнікова:" Не можеш срать- не морщи дупу!"
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28.01.2023 07:21 Відповісти
То треба було просто визнати провину свою та підлеглих, а він почав нести муйню про яйця у кг.
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28.01.2023 07:25 Відповісти
Так.Та ще й погрожувати журналістам судами.
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28.01.2023 10:05 Відповісти
Ви мабуть також яйця на кілограми купляєте?
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28.01.2023 09:06 Відповісти
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27.01.2023 23:56 Відповісти
Вся эта ЗЕбанутая срань - сборище воров. Их же Беня КАЛомойский подбирал лично, сам списки составляял.
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28.01.2023 07:41 Відповісти
Зовнішнє управління для поточної версії влади буде не зайвим
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28.01.2023 01:11 Відповісти
Тим більше, що бєніним маріонетками не звикати
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28.01.2023 05:43 Відповісти
Поясніть мені бдлска, а що значить новина від Буданова на УП « Росія готує ІПСО проти Рєзнікова та Єрмака»? Це пряме двинувачення Рєзнікова у співпраці ж Єрмаком ? ТОБТО ЦЕ СПІЛЬНА ІСТОРІЯ З ЯЙЦЯМИ? А ч так вірила в Єрмака 🤪
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28.01.2023 01:45 Відповісти
Американські ревізори приїхали...
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28.01.2023 05:45 Відповісти
Таки да.
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28.01.2023 06:05 Відповісти
буданов-холуй зеленої влади
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28.01.2023 03:02 Відповісти
В ходе встречи был и обед, на котором всем присутствующим подавали изысканную яичницу из трех яиць на персону, что само по себе считается в США неслыханной роскошью. Со слов американцев даже Рокфеллеры с Дюпонами и Ротшильдами могут позволить такое себе толтко на Рождество.
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28.01.2023 06:04 Відповісти
ермак (швондер)
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28.01.2023 17:51 Відповісти
 
 