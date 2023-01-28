Ворог ударив із артилерії по Очаківській громаді, пошкоджено будинки, - ОВА

Вчора, 27 січня, о 13:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й гаражі. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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