Ворог ударив із артилерії по Очаківській громаді, пошкоджено будинки, - ОВА
Вчора, 27 січня, о 13:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й гаражі. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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