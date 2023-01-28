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Новини Війна
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Ворог ударив із артилерії по Очаківській громаді, пошкоджено будинки, - ОВА

очаків

Вчора, 27 січня, о 13:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й гаражі. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області, - ОВА

Автор: 

армія рф (17250) Миколаївська область (2264) обстріл (28284) Кім Віталій (471) Очаків (204)


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