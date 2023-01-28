Через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека
У Чорному морі через шторм посилюється мінна небезпека, є висока вірогідність зриву морських мін з якорів і їх дрейфування вздовж узбережжя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.
"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
Бережіть себе та рідних! Не порушуйте відповідних розпоряджень ОВА та військового командування", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар28.01.2023 08:36 Відповісти Мені подобається 0
Colt
показати весь коментар28.01.2023 09:50 Відповісти Мені подобається 0
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