Через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека

У Чорному морі через шторм посилюється мінна небезпека, є висока вірогідність зриву морських мін з якорів і їх дрейфування вздовж узбережжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.



Бережіть себе та рідних! Не порушуйте відповідних розпоряджень ОВА та військового командування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі на узбережжі знешкодили протикорабельну міну