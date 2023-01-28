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Через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека

пляж,одеса,міна,міни

У Чорному морі через шторм посилюється мінна небезпека, є висока вірогідність зриву морських мін з якорів і їх дрейфування вздовж узбережжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Бережіть себе та рідних! Не порушуйте відповідних розпоряджень ОВА та військового командування", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Одеська область (3186) Чорне море (1661) Братчук Сергій (145)


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Повідриває гнилі мінрепи?
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28.01.2023 08:36 Відповісти
Мины может понести к керченскому мосту.
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28.01.2023 09:50 Відповісти
 
 