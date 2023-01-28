УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4863 відвідувача онлайн
Новини
574 9

Хорватія виділила Україні 1 млн євро на генератори

генератор

Уряд Хорватії ухвалив рішення про передачу 1 млн євро до програми ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл і лікарень України генераторами.

Про це повідомили в міністерстві закордонних і європейських справ Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти підуть на закупку 50 генераторів потужністю 50 кВт. Їх передадуть в українські школи та лікарні, щоб забезпечити безперервну роботу закладів під час відключень електроенергії.

Голова відомства Грлич Радман заявив, що таким чином Хорватія приєднується до глобальної ініціативи допомоги українцям генераторами. Він додав, що його країна активно й наполегливо допомагає Україні в усіх сферах.

Також читайте: Протягом грудня в країну завезли понад 300 тис. генераторів, - ОП

Автор: 

допомога (8304) Хорватія (299) генератор (198)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Была в отделении Пенсионного фонда (Киев, Святошинский район), там же находится социальная служба. Просидела в очереди 5 часов. Отключили электроэнергию, а генераторов нет. Посетителей сотни человек. Старики с палочками, костылями. Мамочки с грудными детками. Мама сорокалетнего солдата, погибшего под Херсоном. Куда звонить, кого просить? ГДЕ ГЕНЕРАТОРЫ? В КОНЧЕ-ЗАСПЕ?
показати весь коментар
28.01.2023 09:23 Відповісти
Спробуйте відвідати безкоштовні курси української мови.
показати весь коментар
28.01.2023 10:11 Відповісти
Була у відділенні Пенсійного фонду (Київ, Святошинський район), там також знаходиться соціальна служба. Просиділа в черзі 5 годин. Відключили електроенергію, а генераторів немає. Відвідувачів сотні осіб. Старики з паличками, на милицях. Мамочки з немовлятами. Мати сорокарічного солдата, що загинув під Херсоном. Куди телефонувати, кого просити? Де генератори? В Конче-Заспі?
показати весь коментар
28.01.2023 10:20 Відповісти
Принаймні хоч з країною визначилися.
показати весь коментар
28.01.2023 10:40 Відповісти
Я так розумію, що російськомовна пенсіонерка - це ворог України? А чиновники, що гарно говорять українською та крадуть величезні гроші з бюджету - це герої України? Пропоную закінчити перепалку.
показати весь коментар
28.01.2023 11:15 Відповісти
Позичати "розуміння" в ольгинських методичках - відстійний варіант, бо скидається на марення. ))
показати весь коментар
28.01.2023 13:14 Відповісти
зато в обухівському районі оглохнуить можно.. на кожній стратегічной дачі чі котеджи. по пару штук. все для людей.
показати весь коментар
28.01.2023 09:43 Відповісти
Зате президент Хорватії пропонує здатися на ласку москві, може хоч уряд у них адееватніший
показати весь коментар
28.01.2023 10:05 Відповісти
привладні покидьки як завжди привласнять собі і викладуть на продаж на лох.юа
показати весь коментар
28.01.2023 10:44 Відповісти
 
 