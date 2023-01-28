Хорватія виділила Україні 1 млн євро на генератори

Уряд Хорватії ухвалив рішення про передачу 1 млн євро до програми ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл і лікарень України генераторами.

Про це повідомили в міністерстві закордонних і європейських справ Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти підуть на закупку 50 генераторів потужністю 50 кВт. Їх передадуть в українські школи та лікарні, щоб забезпечити безперервну роботу закладів під час відключень електроенергії.

Голова відомства Грлич Радман заявив, що таким чином Хорватія приєднується до глобальної ініціативи допомоги українцям генераторами. Він додав, що його країна активно й наполегливо допомагає Україні в усіх сферах.

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