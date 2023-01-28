Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - Гуменюк

Росія збільшила до трьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі, заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це вона заявила в в ефірі національного телемарафону.

Раніше військові повідомляли про два російські ракетоносії.



"Ситуація динамічно змінюється. Кількісний склад корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ також. Їх наразі вже 16 у Чорному морі, серед них є три ракетоносії – два надводних і один підводний. Це 20 ракет типу "Калібр" готові до пуску. Певним чином на ситуацію впливає шторм, який вирує в Чорному морі, але він не критичний, щоб абсолютно виключити застосування", – сказала вона.

Раніше 28 січня у ВМС ЗСУ повідомляли, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 14 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає близько 12 ракет.

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