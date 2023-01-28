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Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - Гуменюк

гуменюк,наталя

Росія збільшила до трьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі, заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це вона заявила в в ефірі національного телемарафону.

Раніше військові повідомляли про два російські ракетоносії.

"Ситуація динамічно змінюється. Кількісний склад корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ також. Їх наразі вже 16 у Чорному морі, серед них є три ракетоносії – два надводних і один підводний. Це 20 ракет типу "Калібр" готові до пуску. Певним чином на ситуацію впливає шторм, який вирує в Чорному морі, але він не критичний, щоб абсолютно виключити застосування", – сказала вона. 

Раніше 28 січня у ВМС ЗСУ повідомляли, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 14 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає близько 12 ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 14 кораблів, зокрема 4 ракетоносії

Автор: 

крилаті ракети (1071) Чорне море (1661)


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ракетонисії скоро "утопляться" від такого сорому ..
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28.01.2023 23:58 Відповісти
побачимо ми колись отих морських безпілотних левів у дії чи ні? ... хто донатив Притулі, запитайте у нього
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29.01.2023 00:21 Відповісти
Справді, досить цікаве питання, бо щось нічого не чути про них, хоча було багато галасу свого часу і люди скинули чималі кошти.
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29.01.2023 00:54 Відповісти
ЗМІ повідомляють, що в Ірані на виробництві безпілотників якось неправільно палять... Навіть відео бавовни виставляють...
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29.01.2023 00:27 Відповісти
і де морські дрончики ? щоб козломорді скоти боялись ...
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29.01.2023 01:19 Відповісти
 
 