Росія порушує основоположні принципи захисту дітей, – верховний комісар ООН Гранді

Росія порушує основоположні принципи захисту дітей у воєнний час, видаючи українським дітям російські паспорти та віддаючи їх на всиновлення.

Як передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ, про це заявив в інтерв'ю агентству Reuters глава Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Надання їм (вивезеним до Росії українським дітям – ред.) громадянства (російської федерації – ред.) або усиновлення суперечить фундаментальним принципам захисту дітей в умовах війни", - сказав Гранді.

За його словами, те, що зараз відбувається в Росії, "не повинно відбуватися".

Верховний комісар ООН у справах біженців заявив, що його відомство наразі не може оцінити кількість дітей, які отримали паспорти або були віддані на усиновлення, оскільки доступ до рф вкрай обмежений.

"Ми весь час намагаємося отримати доступ, і доступ був досить рідкісним, спорадичним і не безперешкодним", - сказав він.

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