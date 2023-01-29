Росія порушує основоположні принципи захисту дітей, – верховний комісар ООН Гранді
Росія порушує основоположні принципи захисту дітей у воєнний час, видаючи українським дітям російські паспорти та віддаючи їх на всиновлення.
Як передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ, про це заявив в інтерв'ю агентству Reuters глава Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
"Надання їм (вивезеним до Росії українським дітям – ред.) громадянства (російської федерації – ред.) або усиновлення суперечить фундаментальним принципам захисту дітей в умовах війни", - сказав Гранді.
За його словами, те, що зараз відбувається в Росії, "не повинно відбуватися".
Верховний комісар ООН у справах біженців заявив, що його відомство наразі не може оцінити кількість дітей, які отримали паспорти або були віддані на усиновлення, оскільки доступ до рф вкрай обмежений.
"Ми весь час намагаємося отримати доступ, і доступ був досить рідкісним, спорадичним і не безперешкодним", - сказав він.
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може притягнути керівників МОК до ГААГІ за співпрацю з рашею ?
нет, это не Энтони Хопкинс в молодости! это Леша "небутерброд".....
Москалей треба гнати з курортів світу
і ще більше висвітлювати їх імперське варварство .
"Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!
Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России
выпить вкусный русский квас!
Над Сиднеем солнце всходит.
Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит.
С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку.
И протягивают мне.
Все на свете любят русских,
На родной моей земле!"
(Автор уже "закобзонений")