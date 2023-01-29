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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія порушує основоположні принципи захисту дітей, – верховний комісар ООН Гранді

війна,діти

Росія порушує основоположні принципи захисту дітей у воєнний час, видаючи українським дітям російські паспорти та віддаючи їх на всиновлення.

Як передає Цензор.НЕТ Із посиланням на Укрінформ, про це заявив в інтерв'ю агентству Reuters глава Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Надання їм (вивезеним до Росії українським дітям – ред.) громадянства (російської федерації – ред.) або усиновлення суперечить фундаментальним принципам захисту дітей в умовах війни", - сказав Гранді.

За його словами, те, що зараз відбувається в Росії, "не повинно відбуватися".

Верховний комісар ООН у справах біженців заявив, що його відомство наразі не може оцінити кількість дітей, які отримали паспорти або були віддані на усиновлення, оскільки доступ до рф вкрай обмежений.

"Ми весь час намагаємося отримати доступ, і доступ був досить рідкісним, спорадичним і не безперешкодним", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили важливість доступу до людей, депортованих в Росію, - Зеленський провів зустріч з комісаром ООН у справах біженців Гранді

Автор: 

діти (5052) права людини (611) Гранді Філіппо (10)


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Топ коментарі
+6
раССєя та її біомаса взагалі принципи еволюції порушують... і слово "людина", до них уже взагалі не "клеется"..
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29.01.2023 02:08
+5
Раша ворует українських дітей, А МОК дозволяе кацапським спортсменам участь у Олімпіаді.

може притягнути керівників МОК до ГААГІ за співпрацю з рашею ?
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29.01.2023 01:54
+5
"Росія порушує основоположні принципи захисту дітей..."- та невже?! А те що раша просто вбиває дітей ніхто в ООН не помітив, ні???!!!
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29.01.2023 02:10
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Раша ворует українських дітей, А МОК дозволяе кацапським спортсменам участь у Олімпіаді.

може притягнути керівників МОК до ГААГІ за співпрацю з рашею ?
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29.01.2023 01:54 Відповісти
"Росія порушує основоположні принципи захисту дітей..."- та невже?! А те що раша просто вбиває дітей ніхто в ООН не помітив, ні???!!!
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29.01.2023 02:10 Відповісти
раССєя та її біомаса взагалі принципи еволюції порушують... і слово "людина", до них уже взагалі не "клеется"..
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29.01.2023 02:08 Відповісти
З першого дня війни порушують все.
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29.01.2023 02:13 Відповісти
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29.01.2023 02:26 Відповісти
отгадайте кто???
нет, это не Энтони Хопкинс в молодости! это Леша "небутерброд".....
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29.01.2023 02:32 Відповісти
передайте пану Гранді, що існування цих його ООН взагалі корисне мабуть лиш і росіі
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29.01.2023 02:43 Відповісти
комісар Філіппо Гранді, не хер з гори краватка зі стразікамі
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29.01.2023 02:53 Відповісти
вже рік як параша порушує все що можна, а цей тільки проснувся
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29.01.2023 03:00 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/596095362352885

Москалей треба гнати з курортів світу

і ще більше висвітлювати їх імперське варварство .
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29.01.2023 03:18 Відповісти
"Велика мрія" кацапів:

"Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?

Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!

Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России
выпить вкусный русский квас!

Над Сиднеем солнце всходит.
Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит.
С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку.
И протягивают мне.
Все на свете любят русских,
На родной моей земле!"
(Автор уже "закобзонений")
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29.01.2023 05:59 Відповісти
Ще один пустопорожній імпотент на війні піариться.
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29.01.2023 05:59 Відповісти
Щось згадалось... а де Джолі? та що Ангеліна? на початку війни 30 квітня 2022 року відвідала Львів, їй навіть сирену включили.
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29.01.2023 06:31 Відповісти
Московія, яка себе назвала у 1721 році росією, вкравши нашу історію, порушує все, поки їх телевізор каже, що вони могутні. Після поразки в Україні вілповзе і буде робити вигляд, що слухняна. Але на цей раз світ не має дати їй можливості відновитися.
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29.01.2023 07:23 Відповісти
 
 