Росіяни проводять примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств на Донеччині, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни почали проводити примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, всім працівникам було повідомлено, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. В інакшому випадку їх звільнять.

При цьому, робітники мають не лише отримати паспорт ворога для збереження робочого місця, а й написати заяву про відмову від українського громадянства. Останнє є показовим, адже у рф дозволено подвійне громадянство. Тобто відмова від громадянства росіянам потрібна саме для пропагандистської цілі та аби "підкріпити" свої права на регіон, змінивши його демографічний склад", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у центрі зауважують, що наразі ворог активно проводить мобілізацію на ТОТ, і саме російський паспорт є підставою для відправки на фронт.

"Центр національного спротиву закликає не співпрацювати з ворогом й за можливості покинути регіон", - наголосили в центрі.

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