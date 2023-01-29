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Росіяни проводять примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств на Донеччині, - Центр національного спротиву

паспорт,рф

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни почали проводити примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, всім працівникам було повідомлено, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. В інакшому випадку їх звільнять.

При цьому, робітники мають не лише отримати паспорт ворога для збереження робочого місця, а й написати заяву про відмову від українського громадянства. Останнє є показовим, адже у рф дозволено подвійне громадянство. Тобто відмова від громадянства росіянам потрібна саме для пропагандистської цілі та аби "підкріпити" свої права на регіон, змінивши його демографічний склад", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у центрі зауважують, що наразі ворог активно проводить мобілізацію на ТОТ, і саме російський паспорт є підставою для відправки на фронт.

"Центр національного спротиву закликає не співпрацювати з ворогом й за можливості покинути регіон", - наголосили в центрі.

Також читайте: Росіяни продовжують примусову паспортизацію населення на окупованій Луганщині, - ОВА

Автор: 

паспорт (1152) Донецька область (8357)


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Наполеону приписують вислів: "Війна - дивна штука! Можна дать людині блискучий "гудзик", а взамін вимагать життя!" "Донбасити" починають розуміть, що взамін на отримання російського паспорта від них вимагають віддать їх власне життя
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29.01.2023 06:32 Відповісти
Ось так живеш 9 років у вільній скрєпной динири, а тут на тобі "примусова паспортизаці"!
Така трагедія, масакра просто
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29.01.2023 07:16 Відповісти
Не вся територія донецької обл. в окупації 9 років, частина менше, ви ж в курсі
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29.01.2023 09:47 Відповісти
 
 