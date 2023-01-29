Шольц заявив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Welt.

Шольц зазначив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим.

"Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - сказав канцлер.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним мали "неввічливий тон", він знову і знову давав зрозуміти, що хоче "приєднати частини сусідньої країни силою", що "неприйнятно".

"Іноді були й конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але мені важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми", - заявив Шольц.

У зв'язку з новими вимогами до постачання винищувачів в Україну Шольц застеріг від "вступу в постійну конкурентну боротьбу, коли йдеться про системи озброєння".

За його словами, питання про бойові літаки навіть не виникає.

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