УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4028 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 440 19

Шольц заявив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Welt.

Шольц зазначив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим.

"Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - сказав канцлер.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним мали "неввічливий тон", він знову і знову давав зрозуміти, що хоче "приєднати частини сусідньої країни силою", що "неприйнятно".

"Іноді були й конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але мені важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми", - заявив Шольц.

У зв'язку з новими вимогами до постачання винищувачів в Україну Шольц застеріг від "вступу в постійну конкурентну боротьбу, коли йдеться про системи озброєння".

За його словами, питання про бойові літаки навіть не виникає.

Також читайте: Шольц виключає поставки Україні бойових літаків: "Позиція не змінилася і не зміниться"

Автор: 

Німеччина (7327) путін володимир (23766) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Нах*я і про що розмовляти з цією шизофренічною мілью ?
показати весь коментар
29.01.2023 07:42
+5
А гаком стояти вже набридло??
показати весь коментар
29.01.2023 07:36
+5
Садо-мазо дебіло - Шольц?
показати весь коментар
29.01.2023 07:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А гаком стояти вже набридло??
показати весь коментар
29.01.2023 07:36 Відповісти
"Неввічливий тон" - це і путін називав його ліверною ковбасою?
показати весь коментар
29.01.2023 07:39 Відповісти
Садо-мазо дебіло - Шольц?
показати весь коментар
29.01.2023 07:39 Відповісти
Хаи говорить -- після Макрона -- тои вже забив путі стрелку .
показати весь коментар
29.01.2023 07:40 Відповісти
Нах*я і про що розмовляти з цією шизофренічною мілью ?
показати весь коментар
29.01.2023 07:42 Відповісти
Надіються шо він ше не зовсім виишов з розуму .
показати весь коментар
29.01.2023 07:47 Відповісти
этот канал будет еще более открытым когда самолеты получим
показати весь коментар
29.01.2023 07:55 Відповісти
Виглядає так що Дойче бізнес взяв в Дойче банку кредит на всі долари міра по курсу 60 євроцентів за долар, та інвестував цей кредит в підерацію. А зараз, коли долар вже по 92 євроцента, а остаточне розв'язання російського питання має більшу популярність ніж Грета Тунберг, то Дойче бізнес вже не може ні дихати, ні пукати.
показати весь коментар
29.01.2023 08:04 Відповісти
со слов Латыниной неадекВАТНОЕ **йло на этих переговорах потребовал весь Донбасс и все уже захваченное, после чего у штольца решили все таки вопрос танков.
показати весь коментар
29.01.2023 08:04 Відповісти
Эти переговоры уже год не чего не дали. ху.ло упоротый фашист. Потраченное время и больше не чего.
показати весь коментар
29.01.2023 08:05 Відповісти
Який канал? Анальний?
показати весь коментар
29.01.2023 08:06 Відповісти
Перестаньте чморить немцев, они очень стараются.
показати весь коментар
29.01.2023 08:11 Відповісти
С ТЕРРОРИСТАМИ НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ, ТОЛЬКО ЛИКВИДАЦИЯ
показати весь коментар
29.01.2023 08:19 Відповісти
Тобі Макронити не личить, от Щольцонуть, то да!
показати весь коментар
29.01.2023 08:47 Відповісти
Олафе, можеш хоч заміж за Путіна вийти, головне, не заважай зброю Україні передавати.
показати весь коментар
29.01.2023 09:09 Відповісти
Придурок. Если долго держать анал для переговоров открытым можно простудить
показати весь коментар
29.01.2023 09:37 Відповісти
Не лізьте повчати німців, вони якось самі розберуться, що їм потрібно. Не зліть того, хто нам дає багато для виживання. В 2019 році вже зробили себе разом, то залиште в спокої німців, Шольц Канцлер Німеччини.
показати весь коментар
29.01.2023 09:44 Відповісти
 
 