Ворог обстрілює Харківщину, зруйновано будинки, поранено жінку, - ОВА
Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває. Минулої доби окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрелечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих.
У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
"У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
За даними очільника регіону, тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.
"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та перемогу України!", - резюмує Синєгубов.
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