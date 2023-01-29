Ворог обстрілює Харківщину, зруйновано будинки, поранено жінку, - ОВА

Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває. Минулої доби окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрелечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих.

У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

"У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За даними очільника регіону, тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та перемогу України!", - резюмує Синєгубов.

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