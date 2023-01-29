РФ відмовилася від переговорів з Японією щодо риболовлі біля Курил

У Росії заявили, що не проводитимуть щорічні переговори з Японією про поновлення двосторонньої угоди, яка дозволяє японським рибалкам працювати поблизу спірних островів Курильського архіпелагу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Спірні острови, розташовані поблизу північного японського острова Хоккайдо і відомі в Росії як Курили, а в Японії - як Північні території. Вони від Другої світової війни залишаються джерелом напруженості між країнами.

"У контексті антиросійських заходів уряду Японії... російська сторона повідомила Токіо, що не може домовитися про проведення міжурядових консультацій щодо виконання цієї угоди", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

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Японія запровадила санкції проти десятків російських осіб та організацій після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року і продовжує нарощувати санкційний тиск на РФ.

У відповідь Росія в червні минулого року призупинила дію угоди від 1998 року, яка дозволяла японським човнам ловити рибу поблизу спірних островів і потребувала щорічного поновлення. Токіо звернувся до Москви з вимогою провести переговори, проте в росіяни відповіли, що не буде жодного покращення відносин, якщо Японія "не продемонструє повагу до Росії".

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"Для повернення до нормального діалогу японські сусіди повинні продемонструвати елементарну повагу до нашої країни й бажання покращити двосторонні відносини", - заявили в російському МЗС.

Як відомо, Росія і Японія офіційно не припинили воєнні дії Другої світової війни через протистояння щодо островів, захоплених радянським союзом у 1945 році.