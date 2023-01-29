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Новини
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РФ відмовилася від переговорів з Японією щодо риболовлі біля Курил

курили,острови,курильські

У Росії заявили, що не проводитимуть щорічні переговори з Японією про поновлення двосторонньої угоди, яка дозволяє японським рибалкам працювати поблизу спірних островів Курильського архіпелагу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Спірні острови, розташовані поблизу північного японського острова Хоккайдо і відомі в Росії як Курили, а в Японії - як Північні території. Вони від Другої світової війни залишаються джерелом напруженості між країнами.

"У контексті антиросійських заходів уряду Японії... російська сторона повідомила Токіо, що не може домовитися про проведення міжурядових консультацій щодо виконання цієї угоди", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

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Японія запровадила санкції проти десятків російських осіб та організацій після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року і продовжує нарощувати санкційний тиск на РФ.

У відповідь Росія в червні минулого року призупинила дію угоди від 1998 року, яка дозволяла японським човнам ловити рибу поблизу спірних островів і потребувала щорічного поновлення. Токіо звернувся до Москви з вимогою провести переговори, проте в росіяни відповіли, що не буде жодного покращення відносин, якщо Японія "не продемонструє повагу до Росії".

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"Для повернення до нормального діалогу японські сусіди повинні продемонструвати елементарну повагу до нашої країни й бажання покращити двосторонні відносини", - заявили в російському МЗС.

Як відомо, Росія і Японія офіційно не припинили воєнні дії Другої світової війни через протистояння щодо островів, захоплених радянським союзом у 1945 році.

Автор: 

перемовини (2858) росія (64969) Японія (1199) Курили (55)


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Топ коментарі
+20
Ці території не спірні, а японські.
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29.01.2023 11:29
+13
В ответ запретить заход российских судов в Японию. Кацапня взвоет изза пропажи праворулек на рынке.
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29.01.2023 11:31
+10
Так.не спірні - а окуповані кацапами, так же як і в Україні . І ведуть себя кацапи у перемовинах также як і в УКРАІНЕ . Цуки , валите з японских островов
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29.01.2023 11:42
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Ну вы ***** и звери. Как нельзя будет ловить рыбу? А чем откупаться потом от семей убитых чмобиков? ******, дайоте...
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29.01.2023 11:26 Відповісти
Кацапи бикують поки -що
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29.01.2023 11:33 Відповісти
Риба это фосфар. От рыбы умнеют. но кацапам это не ведомо. и даже прогивший труп в мешке не поможет это понять
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29.01.2023 11:36 Відповісти
Знову "прітєсняют рускіх мальчікаф в трусіках"
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29.01.2023 11:46 Відповісти
Нажрались японської риби, стали світитись фосфором, ЗСУ їх помітили і перетворили з трупів ходячих на лежачі.
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29.01.2023 15:09 Відповісти
В ответ запретить заход российских судов в Японию. Кацапня взвоет изза пропажи праворулек на рынке.
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29.01.2023 11:31 Відповісти
Ці території не спірні, а японські.
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29.01.2023 11:29 Відповісти
Да пусть срутся нам это только на пользу
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29.01.2023 11:32 Відповісти
Так.не спірні - а окуповані кацапами, так же як і в Україні . І ведуть себя кацапи у перемовинах также як і в УКРАІНЕ . Цуки , валите з японских островов
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29.01.2023 11:42 Відповісти
КНР - Курильська Народна Республіка. І референдум щодо приєднання до Японії.
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29.01.2023 12:13 Відповісти
Та ловіть як ловили. Шо вони вам можуть зробити?
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29.01.2023 11:30 Відповісти
Через якийсь рік-два мордор буде запитувати у Японії дозвіл на ловлю бичків та тюльки у власних територіальних водах, якщо вони не стануть китайськими або Об'єднаної Кореї (після входження північного бундестану до складу Південної Кореї).
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29.01.2023 11:32 Відповісти
Ловіть на вудку
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29.01.2023 11:37 Відповісти
Только на одну вудку можно
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29.01.2023 11:43 Відповісти
Японія відмовилася поважати сруських окупантів.
Ай-яяй, яка тільки руZZ офобія
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29.01.2023 11:37 Відповісти
справедливості раді японці ще не всю рибу виловили?
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29.01.2023 11:39 Відповісти
Редактор. Вибачаюсь - переговори чи перемовини ? Я сама.сумніваюсь в цьому
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29.01.2023 11:47 Відповісти
СИНОНІМИ - є таке слово в українській мові!
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29.01.2023 12:10 Відповісти
Правильно так, як менше схоже на москальську - перемовини.
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29.01.2023 12:18 Відповісти
І так, і так - вірно.
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29.01.2023 12:27 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" Осовна маса риболовного флоту Росії на Тихому океані не тільки залежить від заходу в порти Японії - основна маса рибопереробного обладнання (в основному - на плавучих базах) - японського виробництва і потребує їх запчастин та ремонту
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29.01.2023 12:09 Відповісти
Мабуть, расєюшка отримає другий, східний фронт? Ото добре було б!
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29.01.2023 12:14 Відповісти
Ну то Японії пора повертати острови у "свою гавань''. І вже зараз коли мордор зав'яз в Україні!
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29.01.2023 12:17 Відповісти
"Вони від Другої світової війни залишаються джерелом напруженості між країнами." - навіщо так мягко писати???? - Вони нахабно окуповані(вкрадені)кацапами від 2 Світової.
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29.01.2023 12:45 Відповісти
Готовы взять в аренду пару противолодочных самолетов и отработать по кацапским корытам. Без лишних указок на окурки, снимем на камеру все операции и возьмем на себя ответственность. И вам хорошо, и нам приятно
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29.01.2023 12:52 Відповісти
Японія не має вибору-япономовні риби потребують захисту!
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29.01.2023 13:04 Відповісти


- как считать захват Курил в 1945 - оккупация , колонизация, или обычное мародерство ? На Курилах и на Сахалине жили коренные жители, айны, которых депортировали вместе с японцами.

Просто интересно, что это за итоги такие и, где на международном уровне зафиксировано отхождение Курил к СССР?
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29.01.2023 13:49 Відповісти
 
 