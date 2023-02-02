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Майже 70% грузинів занепокоєні масовим переїздом росіян до країни, - опитування

грузія,росіяни

69% грузинів стурбовані тим, що масова міграція росіян до Грузії може негативно вплинути на країну.

Про це свідчать результати опитування, опублікованого Національно-демократичним інститутом США (NDI), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости-Грузия".

Негативного впливу масової міграції росіян до Грузії побоюються 69% респондентів. 17% вбачають у цьому позитив, 6% думають, що це не буде мати суттєвого впливу.

Читайте: У межах мирної угоди з Україною Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, - президентка Грузії Зурабішвілі

При цьому, 57% вважають лояльний підхід грузинської влади до масового приїзду росіян "неприйнятним", 29% - прийнятним, 13% не визначилися з відповіддю.

69% вважають, що для громадян Росії час запроваджувати візовий режим, проти цього - 21%.

Винуватцем війни в Україні 54% називають РФ, 25% - особисто Путіна; 15% бачать у цьому провину США, 8% - України, НАТО - 3%.

Також читайте: Грузія хоче причепитися до нашої перемоги та кров’ю українців повернути свої землі, - Данілов про пропозицію Зурабішвілі

До російської влади негативно ставляться 80% респондентів, позитивно - 13%. Водночас, до росіян позитивно налаштовані 56%, негативно - 38%.

Опитування проводили методом прямого інтерв’ювання 3-20 грудня, всього опитали 2519 респондентів. Можлива похибка становить +/- 1,6%.

Автор: 

Грузія (1844) опитування (1932) росія (65073)


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Топ коментарі
+34
Не пускайте туди. Мине три роки і вони будуть казати, що Тбілісі їхнє ісконне місто
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02.02.2023 16:37
+23
Грузіни обосралися.. Вибрали гівно собі , тепер жуйте
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02.02.2023 16:36
+22
Грузинская мечта должна поменять названия на Кацапский отстойник.
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02.02.2023 16:36
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Грузіни обосралися.. Вибрали гівно собі , тепер жуйте
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02.02.2023 16:36 Відповісти
не захотіли Саакашвілі??
бумеранг повернувся прямо в лоб
отримайте і розпишіться
от коли орків стане більше чим грузин, буде ...опа
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02.02.2023 17:04 Відповісти
Осядуть там, асимілюють, проведуть референдум і тоді грузини і абхазці візьмуться за голову, але буде вже пізно... До правди, ще у радянські часи у Грузії дуже неспокійно було з національними відносинами, в західній Грузії (Абхазії) від Сухумі до середини країни значно переважали абхазці, вони ще тоді позиціонували себе вище грузин, навіть були такі розмови, що етнічних грузин за ледве 5%, а вони на всіх вищих посадах. Особисто проїхав цілу Грузію і мав спілкування з численними мешканцями. Останні 2 тижні в Батумі на пляжах Аджарії ( 40 років в пам,яті). Далі Тбілісі до Батумі ніби більшість складали грузини. Цей конфлікт просто москалі спочатку розігріли, а потім і окупували у 2008.
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02.02.2023 17:57 Відповісти
Грузинская мечта должна поменять названия на Кацапский отстойник.
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02.02.2023 16:36 Відповісти
будут им теперь мцыри на танках, когда ***** пойдет освобождать дезертиров айтишников
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02.02.2023 17:00 Відповісти
Та норм -- привикнете. Зраділи шо гроші везуть .
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02.02.2023 16:37 Відповісти
Не пускайте туди. Мине три роки і вони будуть казати, що Тбілісі їхнє ісконне місто
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02.02.2023 16:37 Відповісти
Потом эту нечесть не выгоните.
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02.02.2023 16:37 Відповісти
ну они это заслужили
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02.02.2023 18:59 Відповісти
З такими цифрами чекайте сруцкій мір найближчим часом
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02.02.2023 16:38 Відповісти
Грузини то ви ж самі дозволяєте щоб це відбувалось-дивіться бо пошкодуєте...
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02.02.2023 16:39 Відповісти
Пізно,Ріта,пить боржомі.
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02.02.2023 16:39 Відповісти
Ета всікда била руzzкая зємля, відітє жє, сколько тут на апщепанятнам разгаваріваєт!
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02.02.2023 16:44 Відповісти
гамарджоба руский болт !!! залізай!! там вже змазано
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02.02.2023 16:44 Відповісти
То і вивозьте цей біологічний непотріб у массовому порядку до кордонів. Все інше вважається згодою на розквартирування жильцов з московщини з всіма наслідками раскага мира.
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02.02.2023 16:44 Відповісти
запізно, отож гратися не треба з такими речами...тепер( при масовій подальшій могилізації) їх тим паче звідти не виманиш, бо все розуміють тварюки...А натомість почнеться русохвобія і інші ущімлєнія...ну і далі за відомим сценарієм, як в осетії...А чому? тому що вчора шось там проблеяла пані президент, що кацапи незаконно отняли осетію і абзазію, так що....
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02.02.2023 17:05 Відповісти
Ну, як "негативно вплинути"? Ну, покличуть свого царя/володаря: "прійді, асвабаді, нас тут ущємляют!". А ше у центрі Тбілісі (і не тільки) будуть найух посилати вас відкритим текстом, як це вони роблять будь де за кордоном.
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02.02.2023 16:45 Відповісти
це тільки початок..., скоро кацапський буде 1-ою державною мовою, а вже потім грузинська, та й то не факт...
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02.02.2023 16:46 Відповісти
вони не стурбовані, а задоволені, скільки грошей за аренду халупи в батумі. З 300 до 1500 баксів оренда підскочила за хрущовку.
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02.02.2023 16:47 Відповісти
Забув додати: отой 31%, то вже і є оті самі руцкіє.
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02.02.2023 16:48 Відповісти
Так прибивайте их на месте
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02.02.2023 16:48 Відповісти
Так берите власть в свои руки и решайте этот вопрос сами, раз у вас власть оккупирована кацапами.

Кто мешает любому грузину подойти к семейной паре русаков, снять штаны и начать ссать на кацапскую бабу на глазах у ее мужа? Либо ее муж стерпит это и попросит у вас, стоя на коленях, не ссать ей на голову, либо нападет на вас. Пропустите 1 удар, уложите русака мордой в пол, снимите побои, пригласите свидетелей-грузин, которые все до одного подтвердят факт нападения. И бабло с русаков снимите на месте как компенсацию вреда, плюс депортация (с бабой или без, не важно, главное русаков-мужчин выкинуть назад на россию). Вот и все. Работайте. Поднимайте аренду им в 5 раз, плюйте прямо в рожу и улыбайтесь в ответ, они либо стерпят унижение, либо депортация. Превратите жизнь русаков в настоящий ад. И все вас поддержат. Все свидетели-грузины (а русаки же не знают грузинского, может 1 из 10000 знает, кто приехал к вам) вас поддержат, даже в полиции вас поддержат. Или просто бабло у русаков отнимите. Удачи им разобраться.

Въезд в Грузию может быть лишь для тех русских, кто делом доказал свою борьбу с режимом ***** в проруби. Кто имеет видеодоказательство своей работы. Это хорошие русские, заслужившие награду в виде вида на жительство в Грузии. Остальные русаки не достойны этого.
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02.02.2023 16:50 Відповісти
Обслуговування тільки грузинською. Не розуміти росіянську..їдло продавати тільки, якщо грузинською покупають
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02.02.2023 16:54 Відповісти
Буде другим Кримом..це ж треба так по граблях йти, буцімто нашого прикладу замало..
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02.02.2023 16:51 Відповісти
вони ще б..ть занепокоєні??? обпилися вина та чачі чи що???
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02.02.2023 16:51 Відповісти
А для чого хвилюватися? Грузини можуть закрити кордон і вигнати тих хто вже приїхав
і не пускати кацапів до Грузії
Грузія також мала війну з Росією а 2008 році тому мала б взагалі не мати ніяких відносин з РФ
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02.02.2023 16:53 Відповісти
А чого-це раптом такі незадоволені. Скоро буде росіянська другою державною в Грузії, потім чергова Осетія-2, путін ввєді воска і далі по-списку
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02.02.2023 16:53 Відповісти
Скоро кацапи будуть кричати , що Грузію вигадав якийсь ленін, чи володін .
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02.02.2023 16:53 Відповісти
Сралин был грузином. Тут можно и не придумывать
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02.02.2023 16:55 Відповісти
Обширный материал о предшественниках Сталина собрал грузинский академик Георгий Леонидзе. На запрос осетинского писателя Гафеза он подтвердил, что располагает множеством исторических документов. Собрать информацию он успел, работая директором музея. Тот факт, что предками Сталина являются осетины, не вызывал у Леонидзе ни малейших сомнений. «В официальных документах вождь идентифицировал себя грузином по политическим соображениям», - утверждал исследователь. Георгий Николаевич признавался, что когда нашел в архиве Тбилисского ИМЭЛС анкету, собственноручно заполненную Сталиным, то вырвал ее из архивной папки. На той странице в графе национальность значилось «осетин». Леонидзе оправдывал свой поступок накалом страстей в кругу коллег и друзей, слепо отрицавших четко прописанную в анкете истину. А профессор-этнолог Б. Калоев в интервью «Аргументам и фактам» свидетельствовал, что спорный вопрос ему помог прояснить герой Великой Отечественной войны генерал Плиев. Он утверждал, что тет-а-тет Сталин вполне уверенно говорил с ним на кударском диалекте осетинского языка.
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02.02.2023 17:22 Відповісти
Стурбовані - глибоко стурбовані-обурені ... нічого не нагадує?
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02.02.2023 16:54 Відповісти
Только вчера читал про "100 тысяч молодых образованных русских" переехавших в Грузию "и открыто поддерживающих Украину". Запад как всегда увлеченно рисует приятные картины удобной реальности. Им приятней думать что если бы не тысячи Гулагов по всей стране русские бы скинули мерзавца Путина и выбежали на улицы с радужными флагами пускать пузыри мира.
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02.02.2023 16:54 Відповісти
Прочитал в заголовке гризунів сначала
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02.02.2023 16:54 Відповісти
Пісець, ви з москалями воювали в 2008 році. Яке пускати?
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02.02.2023 16:55 Відповісти
Хитросделанные грузины имели возможность стать цивилизованной нацией,но они ею не воспользовались,а легли под кацапстан,а теперь,после победы Украины над кацапстаном они хотят себе вернуть Абхазию и Южную Осетию,включив этот пункт в акт о капитуляции кацапстана.На Украинской крови в рай,мерзавцы.
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02.02.2023 16:56 Відповісти
І ще: якщо вони М.Саакашвілі все ж замордують, то хай би поховали його вниз головою і сракою догори. Щоб можна було легко розгрібати і цілувати йому задницю, Та й при цьому примовляти - встань, Михайле, та покажи нам, баранам, що і як робити!
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02.02.2023 16:57 Відповісти
сегодня мне, тут живущая грузинка рассказала, шо реально в тбилиси уже парашников не меряно. деньги на парашу от себя не переводят, а предлагают местным за $100 вознаграждения сделать перевод. те супердовольны и аж вижжать от такого лёгкого заработка .
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02.02.2023 16:58 Відповісти
а зачем переводить деньги на парашу?
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02.02.2023 17:01 Відповісти
наверное у беглых мужиков там кто-то или что-то пооставалось, наконец - любовницы ))
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02.02.2023 17:11 Відповісти
Потому что денег нет, но царь велел держаться.
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02.02.2023 17:19 Відповісти
ПВО Грузии была создана практически с нуля силами Украины. Несколько лет официальный Киев продавал вооружение и обучал грузин управлять системами. И первые дни войны, когда грузины начали массово сбивать российскую авиацию, стали шоком для армии агрессора.

Российские пропагандисты позже писали, что военная авиация РФ столкнулась в Грузии с железным профессионализмом.

"Включенный Бук легко заметить и нанести удар. Поэтому системы включались точечно: включались, захватывали цель, наносили удар - и отключались. Это профессионализм высочайшего уровня", - писали пропагандисты, объясняя, почему это не могли быть грузины.

В интерпретации россиян, грузины не способны на такой профессионализм - это могли быть только украинские военные. Поэтому в Грузии, по легенде российской пропаганды, Россия тоже воевала с бандеровцами.

ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: "Хочу поблагодарить Украину. Мы спаслись благодаря ей. В Украине мы готовили своих военных специалистов. Украина нам дала системы «Бук» и «Оса». Дала боекомплекты. И благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая Ту-22М3, который никто никогда ранее не сбивал".

Подробнее здесь: http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7540:yak-ukrajina-zirvala-ruzkij-*********-v-gruziji&catid=8&Itemid=108
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02.02.2023 17:00 Відповісти
Этот позор грузинской нации запечатлится в истории НАВЕКИ
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02.02.2023 17:03 Відповісти
А выбрать сперва уголовника-зека, а через какое-то время кловуна это не позор нации? не?
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02.02.2023 17:09 Відповісти
А эта статья про Грузию, не?
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02.02.2023 17:15 Відповісти
А вара у втором пакалении?
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02.02.2023 18:11 Відповісти
Ашослучилось? Ви ж так хотіли заробляти на кацапських бидлотуристах, що навіть Абхазію з Осетією їм пробачили. А тепер, як кажуть "расслабьтєсь і получітє удовольствіє".
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02.02.2023 17:09 Відповісти
І що далі? Будуть вимагати, щоб Україна вигнала їх?
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02.02.2023 17:14 Відповісти
Ніт. Вони хочуть щоб Україна коли вижене зі своєї території росію , записала в договір , щоб москалі покинули завойовані в грузії території. А поки вони зачекають...
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02.02.2023 18:48 Відповісти
У грузин какой-то массовый Стокгольмский синдром. Рашисты вбивали в нации, на которые нападали, какой-то животный страх, из-за чего ни чеченцы ни грузины сегодня не только не помогают украинцам, но и приезжают помогать русским нацистам убивать людей в Украине.
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02.02.2023 17:18 Відповісти
.

зараз при владi в Грузiї рашистськi пiдстилки.

але переважна бiльшiсть грузинського народу пiдтримує Україну.

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02.02.2023 17:18 Відповісти
А кто ж им выбрал русских подстилок во власть?
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02.02.2023 17:24 Відповісти
31 %-это те,кто сдает им жилье
Инфа 100%
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02.02.2023 17:25 Відповісти
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02.02.2023 18:43 Відповісти
Таке переселення, мабуть, допоможе грузинській владі деокупувати Грузію ))
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02.02.2023 17:42 Відповісти
Шо тут сказати - сцеклива нація, москалі в них землі відтяпали, а вони їм дупи лижуть. Джигіти вимерли. Був кращої думки про них.
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02.02.2023 17:51 Відповісти
Хана падъездам.
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02.02.2023 18:01 Відповісти
шо кацо,догралися с кацапвми,скоро підете с торбами на північ,а кацапье займе вшу державу.
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02.02.2023 18:08 Відповісти
Окупація без танків, китайський метод. Болото шириться.
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02.02.2023 18:22 Відповісти
То уже ихние проблемы. Не понимаю почему нас должны заботить новости оттуда? Вы лучше новости про США и Британию постите. Там во внутренней политике тоже идут брожения которые как раз таки на прямую на нас могут повлиять. Ну Грузия и Грузия. Потом сами будут разгребать последствия, так же как это делаем и мы
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02.02.2023 18:28 Відповісти
Проснулись.....
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02.02.2023 18:42 Відповісти
Похоже что свойственные грузинам эндемические желания помочь своим вместе с желанием постричь бабки от иностранцев пр крупному сыграли с самими грузинами плохую шутку. В империи где всё держится на коррупции как в России, так жить можно. Хотя тогда имеется масса других неудобств. Но в стране, где полагается соблюдать закон, это не работает. Михо уже начинал своих переучивать, но ему дали по зубам. Вопрос, найдётся ли другие, которые сможет переучивание своих не брать взятки и продать свою страну за личный гешефт продолжить. И захочет ли сами грузины переучится. По другому никак.
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02.02.2023 18:50 Відповісти
Винуватцем війни в Україні 15% бачать у цьому провину США, 8% - України, НАТО - 3% = 26%.
до росіян позитивно налаштовані 56%....

И это страна у которой россия окуппировала территорию и пошла танками?

теперь от слова грузия и грузины хочеть р*гать.
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02.02.2023 19:03 Відповісти
странные они люди,не понимаю я их.говнорашка вторглась к ним,оккупировала чуть ли не половину их страны а они приняли десятки тысяч кацапов.....хотят полного порабощения,так за кацапами не заржавеет.
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02.02.2023 21:25 Відповісти
Будет смешно, "когда эти убежавшие от войны" освоятся, пустят корни и лет через 10-15 дружно пожалуются очередному членину/сралину/путлеру на "ущемление прав русскоязычных". Только тогда грузинам уже больше не стоит надеяться на Украину, которую они предали, когда наша страна истекала кровью.
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03.02.2023 01:41 Відповісти
"...При цьому, 57% вважають лояльний підхід грузинської влади до масового приїзду росіян "неприйнятним"..."

І хто ж ту владу грузинам підсунув? Інопланетяни?
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03.02.2023 02:03 Відповісти
Так починайте їх пі...дити, в чому справа?
Занепокоїлись вони.
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03.02.2023 10:06 Відповісти
 
 