Майже 70% грузинів занепокоєні масовим переїздом росіян до країни, - опитування

69% грузинів стурбовані тим, що масова міграція росіян до Грузії може негативно вплинути на країну.

Про це свідчать результати опитування, опублікованого Національно-демократичним інститутом США (NDI), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости-Грузия".

Негативного впливу масової міграції росіян до Грузії побоюються 69% респондентів. 17% вбачають у цьому позитив, 6% думають, що це не буде мати суттєвого впливу.

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При цьому, 57% вважають лояльний підхід грузинської влади до масового приїзду росіян "неприйнятним", 29% - прийнятним, 13% не визначилися з відповіддю.

69% вважають, що для громадян Росії час запроваджувати візовий режим, проти цього - 21%.

Винуватцем війни в Україні 54% називають РФ, 25% - особисто Путіна; 15% бачать у цьому провину США, 8% - України, НАТО - 3%.

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До російської влади негативно ставляться 80% респондентів, позитивно - 13%. Водночас, до росіян позитивно налаштовані 56%, негативно - 38%.

Опитування проводили методом прямого інтерв’ювання 3-20 грудня, всього опитали 2519 респондентів. Можлива похибка становить +/- 1,6%.