Майже 70% грузинів занепокоєні масовим переїздом росіян до країни, - опитування
69% грузинів стурбовані тим, що масова міграція росіян до Грузії може негативно вплинути на країну.
Про це свідчать результати опитування, опублікованого Національно-демократичним інститутом США (NDI), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости-Грузия".
Негативного впливу масової міграції росіян до Грузії побоюються 69% респондентів. 17% вбачають у цьому позитив, 6% думають, що це не буде мати суттєвого впливу.
При цьому, 57% вважають лояльний підхід грузинської влади до масового приїзду росіян "неприйнятним", 29% - прийнятним, 13% не визначилися з відповіддю.
69% вважають, що для громадян Росії час запроваджувати візовий режим, проти цього - 21%.
Винуватцем війни в Україні 54% називають РФ, 25% - особисто Путіна; 15% бачать у цьому провину США, 8% - України, НАТО - 3%.
До російської влади негативно ставляться 80% респондентів, позитивно - 13%. Водночас, до росіян позитивно налаштовані 56%, негативно - 38%.
Опитування проводили методом прямого інтерв’ювання 3-20 грудня, всього опитали 2519 респондентів. Можлива похибка становить +/- 1,6%.
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от коли орків стане більше чим грузин, буде ...опа
Кто мешает любому грузину подойти к семейной паре русаков, снять штаны и начать ссать на кацапскую бабу на глазах у ее мужа? Либо ее муж стерпит это и попросит у вас, стоя на коленях, не ссать ей на голову, либо нападет на вас. Пропустите 1 удар, уложите русака мордой в пол, снимите побои, пригласите свидетелей-грузин, которые все до одного подтвердят факт нападения. И бабло с русаков снимите на месте как компенсацию вреда, плюс депортация (с бабой или без, не важно, главное русаков-мужчин выкинуть назад на россию). Вот и все. Работайте. Поднимайте аренду им в 5 раз, плюйте прямо в рожу и улыбайтесь в ответ, они либо стерпят унижение, либо депортация. Превратите жизнь русаков в настоящий ад. И все вас поддержат. Все свидетели-грузины (а русаки же не знают грузинского, может 1 из 10000 знает, кто приехал к вам) вас поддержат, даже в полиции вас поддержат. Или просто бабло у русаков отнимите. Удачи им разобраться.
Въезд в Грузию может быть лишь для тех русских, кто делом доказал свою борьбу с режимом ***** в проруби. Кто имеет видеодоказательство своей работы. Это хорошие русские, заслужившие награду в виде вида на жительство в Грузии. Остальные русаки не достойны этого.
і не пускати кацапів до Грузії
Грузія також мала війну з Росією а 2008 році тому мала б взагалі не мати ніяких відносин з РФ
Российские пропагандисты позже писали, что военная авиация РФ столкнулась в Грузии с железным профессионализмом.
"Включенный Бук легко заметить и нанести удар. Поэтому системы включались точечно: включались, захватывали цель, наносили удар - и отключались. Это профессионализм высочайшего уровня", - писали пропагандисты, объясняя, почему это не могли быть грузины.
В интерпретации россиян, грузины не способны на такой профессионализм - это могли быть только украинские военные. Поэтому в Грузии, по легенде российской пропаганды, Россия тоже воевала с бандеровцами.
ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: "Хочу поблагодарить Украину. Мы спаслись благодаря ей. В Украине мы готовили своих военных специалистов. Украина нам дала системы «Бук» и «Оса». Дала боекомплекты. И благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая Ту-22М3, который никто никогда ранее не сбивал".
Подробнее здесь: http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7540:yak-ukrajina-zirvala-ruzkij-*********-v-gruziji&catid=8&Itemid=108
зараз при владi в Грузiї рашистськi пiдстилки.
але переважна бiльшiсть грузинського народу пiдтримує Україну.
Инфа 100%
до росіян позитивно налаштовані 56%....
И это страна у которой россия окуппировала территорию и пошла танками?
теперь от слова грузия и грузины хочеть р*гать.
І хто ж ту владу грузинам підсунув? Інопланетяни?
Занепокоїлись вони.