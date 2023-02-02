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Новини Війна
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Туреччина не бачить швидкого завершення війни в Україні, - речник Ердогана Калин

калин,ібрагім

У Туреччині не бачать можливості швидкого закінчення війни, яку Росія розв’язала проти України, та стурбовані подальшою ескалацією.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Анадолу.

"Склалася дуже складна ситуація. Масштаби війни ширяться, а протистояння затягується. Це не обіцяє нічого хорошого для територіальної цілісності України, енергетичної та продовольчої безпеки, а також інших аспектів", - сказав Калин.

Спікер турецького лідера назвав "зрозумілим" надання Україні більшого обсягу зброї.

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"Мирна угода, яка рано чи пізно буде укладена, має враховувати фактор територіальної цілісності та політичного суверенітету України. Це - чітка основа для будь-яких переговорів. Однак нещодавні дії, найімовірніше, продовжують війну. Чи буде цього достатньо, щоб змінити позицію Росії? Змінити хід російської війни? Питання залишаються", - зазначив Калин.

Автор: 

прогноз (1383) Туреччина (3499)


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Топ коментарі
+3
У них там биполярное расстройство? Каждый делает свое заявление. Как будто на базар пришел и непрерывный галдеж стоит.
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02.02.2023 17:04
+3
Миротворці-турки, не переживайте за долю України. Вирощуйте свої томати та ні про що погане не думайте; війна ж вас не стосується, правда?
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02.02.2023 17:11
+1
Калым предлагает сложить аружие и сдатса?
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02.02.2023 17:06
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У них там биполярное расстройство? Каждый делает свое заявление. Как будто на базар пришел и непрерывный галдеж стоит.
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02.02.2023 17:04 Відповісти
Калым предлагает сложить аружие и сдатса?
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02.02.2023 17:06 Відповісти
Туреччина не бачить...?
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02.02.2023 17:09 Відповісти
Так поможіть і побачите кінець путі .
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02.02.2023 17:10 Відповісти
Миротворці-турки, не переживайте за долю України. Вирощуйте свої томати та ні про що погане не думайте; війна ж вас не стосується, правда?
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02.02.2023 17:11 Відповісти
Менторський тон,якоюсь мірою,може бути притаманним тому хто спромігся вирішити власні,подібні ,проблеми! Не кажечи про пропозицію "посередництва" від тих хто сам потребує такої "послуги"-чи,може,проблема Кіпру вже вирішена?!
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02.02.2023 17:19 Відповісти
Туреччина непогано заробляє на цій війні, причому з обох сторін. Так чому ж вона має бути зацікавлена в найскорішому її припиненні? Гроші не пахнуть.
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02.02.2023 17:20 Відповісти
До дупи "туреччину". Вони на побігеньках у путіна.
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02.02.2023 17:23 Відповісти
а у нас Арестович бачить!
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02.02.2023 17:26 Відповісти
купи окуляри турецкий сліпак
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02.02.2023 17:29 Відповісти
калин, пошёл далеко на йух мелкими шажками вместе с черножёпыми собратьями...
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02.02.2023 19:34 Відповісти
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02.02.2023 20:37 Відповісти
 
 