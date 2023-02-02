Туреччина не бачить швидкого завершення війни в Україні, - речник Ердогана Калин

У Туреччині не бачать можливості швидкого закінчення війни, яку Росія розв’язала проти України, та стурбовані подальшою ескалацією.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Анадолу.

"Склалася дуже складна ситуація. Масштаби війни ширяться, а протистояння затягується. Це не обіцяє нічого хорошого для територіальної цілісності України, енергетичної та продовольчої безпеки, а також інших аспектів", - сказав Калин.

Спікер турецького лідера назвав "зрозумілим" надання Україні більшого обсягу зброї.

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"Мирна угода, яка рано чи пізно буде укладена, має враховувати фактор територіальної цілісності та політичного суверенітету України. Це - чітка основа для будь-яких переговорів. Однак нещодавні дії, найімовірніше, продовжують війну. Чи буде цього достатньо, щоб змінити позицію Росії? Змінити хід російської війни? Питання залишаються", - зазначив Калин.