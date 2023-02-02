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Цілі євроінтеграції на 2023 рік - роумінг ЄС та "промисловий безвіз", - Шмигаль

зеленський,шмигаль,ляєн

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна до кінця року буде готовою до початку формальних переговорів щодо приєднання до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Ми маємо дуже амбітні плани подальшої інтеграції на цей рік", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна сподівається на якнайшвидше приєднання до роумінгового простору ЄС та початок переговорів про так званий "промисловий безвіз", або Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

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"Необхідно найближчим часом перейти до офіційних переговорів з цього питання", - сказав прем'єр.

У сфері енергетики Україна розраховує на розширення пропускної здатності електромереж з ЄС для імпорту до 2 ГВт, приєднання до спільних закупівель газу, посилення роботи до впровадження Європейського зеленого курсу.

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"Ми очікуємо, що <...> Єврокомісія зможе рекомендувати Європейській Раді розпочати переговори з Україною [щодо вступу] наприкінці 2023 року", - сказав Шмигаль.

Автор: 

промисловість (593) роумінг (84) членство в ЄС (1246) Євросоюз (13388) Шмигаль Денис (4569)


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Какой нахрен роуминг в 2023-ем году? Кому это вообще надо, если Интернет доступный везде по wi-fi и все звонят по нему? А за границей сим-карту проще купить на месте местного оператора с трафиком. Промышленный безвиз во время войны крайне не актуален и его фактически итак нету, зато есть сертификаты безопасности, различные стандарты и другие вещи, которые нужно сделать, сертифицировать фирму по европейским стандартам и она будет сама поставлять товары без лишних задержек и проверок. Про зеленый курс вообще нет слов. Сейчас угроза ядерной войны и поражения ядерных объектов (наших, кацапских под фальшивым флагом или же нашим ударом возмездия), а он про зелень говорит. Давай солнечные электростанции строить, которые поражаются одним дроном с осколками, а не дизельные и газовые электростанции максимально под бетоном и охлаждением воздуховодов для маскировки плюс подземной прокладкой кабелей до них.

Надо делать европейскую ждшную колею в первую очередь, строить сотни ангаров под самолеты (с любимым асфальтом для взлеток) и возводить подземные военные и ремонтные заводы. На интеграцию с ЕС на данный момент плевать, для предприятий есть рабочие способы продавать свою продукцию на рынках ЕС, притом разумные требования по безопасности товара и производства, которые никто отменять не будет.
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02.02.2023 17:22 Відповісти
Порошенко: безвіз.

Зеленський: беззакордон, безмир, безгаз, безструм, безсну, безробіття, бездомів.

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02.02.2023 17:29 Відповісти
я не вірю що після яєць по 170 за кіло від міністра та диванів набитих грошима у його заступників нам світить вступ до ЄС з цією владою.
тим більше що моня його не звільнив і не думає
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02.02.2023 17:35 Відповісти
Хотілося би безмитний рух товарів із ЄС.
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02.02.2023 18:19 Відповісти
Поки у нас в країні буде безлад ніякого ЄС нам не світить Вони не сліпі і єдині новини не слухають
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02.02.2023 18:34 Відповісти
Вас, зелених уродів, ще тикнуть харею у ті 7 пунктів, які ви обіцяли виконати, як два пальці об асфальт. Ото вам і Євросоюз.
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02.02.2023 18:35 Відповісти
 
 