Цілі євроінтеграції на 2023 рік - роумінг ЄС та "промисловий безвіз", - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна до кінця року буде готовою до початку формальних переговорів щодо приєднання до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Ми маємо дуже амбітні плани подальшої інтеграції на цей рік", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна сподівається на якнайшвидше приєднання до роумінгового простору ЄС та початок переговорів про так званий "промисловий безвіз", або Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

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"Необхідно найближчим часом перейти до офіційних переговорів з цього питання", - сказав прем'єр.

У сфері енергетики Україна розраховує на розширення пропускної здатності електромереж з ЄС для імпорту до 2 ГВт, приєднання до спільних закупівель газу, посилення роботи до впровадження Європейського зеленого курсу.

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"Ми очікуємо, що <...> Єврокомісія зможе рекомендувати Європейській Раді розпочати переговори з Україною [щодо вступу] наприкінці 2023 року", - сказав Шмигаль.