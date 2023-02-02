"Слуга народу" Гетманцев запросив Бутусова на засідання ТСК щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("СН") запросив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу.
Про це Гетманцев написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи статтю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "12 найгучніших звільнень, обшуків, вироків та підозр 1 лютого".
У своїй статті журналіст зазначає, що серед затриманих 1 лютого чиновників є в.о. начальника податкової служби Києва Оксана Датій. Вона отримала підозру за незаконні рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, та у незаконних схемах відшкодування податку на додану вартість.
"Безпосередньо Датій очолювала сумнозвісну комісію з питань реєстрації податкових накладних, а Київ контролює велику частину цих операцій. Датій – людина Данила Гетманцева, голови комітету Верховної Ради та довіреної особи президента. Саме вона взяла на себе формальну відповідальність за створення ганебної корупційної схеми ручного регулювання реєстрації податкових накладних та відшкодування ПДВ у Києві. Але створив цю схему саме Гетманцев, невже Датій дасть на нього публічні показання? Послухаємо на першому ж засіданні підозрювану та її адвокатів, все стане зрозуміло з їніх перших заяв. Справу веде Бюро економічної безпеки. Це означає, що керує справою особисто Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, "смотрящій" за БЕБ через керівника Мельника, якого сам Татаров і запропонував. Тобто справа порушена не для того, щоб покарати Датій, а для того, щоб Татаров зміг послабити вплив Гетманцева на дохідну корупцію з податковими накладними та ПДВ на свою користь. Справу Датій будуть використовувати для того, щоб вибити Гетманцева взагалі з податкової", - пише Бутусов.
У відповідь Гетманцев заявив наступне: "Сьогодні з матеріалу Юрія Бутусова на Цензорі дізнався, що створив "ганебну корупційну схему ручного регулювання реєстрації податкових накладних та відшкодування ПДВ в м. Києві".
З повагою ставився до Бутусова як до журналіста, який перевіряє джерела інформації.
Пане Юрію, ця інформація не відповідає дійсності. Для того, щоб це довести, я запрошую Вас (та кого ви вважаєте потрібним з експертів, думці яких довіряєте) на детальний розбір цього київського кейсу в межах відкритого засідання ТСК Парламенту на наступному тижні.
Більш того, готовий надати Вам усі документи (в рамках закону), що є в розпорядженні Комітету щодо питання відшкодування ПДВ та блокування. Далі у вас буде можливість самому зробити висновки.
Також запрошуємо всіх бажаючих народних депутатів та представників ЗМІ до цього засідання".
Будь ласка, зачекайте...
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Ну так ,щоб не шкода було, по ї...лу розвалити. Бінт не треба.
https://worldua.net/main/homutynnik-ta-*************-nataliya-grygorivna-yak-praczyuye-podatkova.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iuTMJe5BNy2YBp4dT9Sacn5Go3gK54i1VET9HvNPsWa7uGm7qYppwmoAaHzP9TUml&id=100007508473639&__cft__[0]=AZW4vHQzGFuuk_l-6gKn2URiUoemBrCGGbTafwfPOP7eQ9ytXd3lL5Es6wnTvJ2AFwPIC4KRtQBXFF8nbf3v8bpN-******************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
ПОЧАВСЯ НАЇЗД ВЛАДИ НА ДОБРОБАТСЬКИЙ РУХ?
Маємо вкрай сумнівну та загрозливу ситуацію, на яку потрібно реагувати.
СБУ публічно проголосила, що "знешкодила злочинну організацію, яка під виглядом добробатів тероризувала киян. Угруповання очолював кримінальний авторитет "Лєший". Ну, і далі, звісно, про рейдерство і російський слід.
Насправді, 1 лютого СБУ провело обшук у Дениса Дориченка - співзасновника ДФТГ "Карпатська Січ" і "Легіон Д", побратима легендарного киборга Олега Куцина, який героїчно загинув 19 червня 2022 року у боях за Україну.
Тим часом СБУ кошмарить його побратимів. Крім Дориченка, обшуки пройшли в оселях понад 20 добровольців. Багатьох не було вдома - вони зараз стримують ворога у найгарячіших точках фронту. Кількох людей затримали, серед них боєць тероборони з позивним "Лєший". До речі, розповідають, що саме він разом з іншими бійцями перших два найтяжчих тижні повномасштабного вторгнення на прохання керівництва служби тримав оборону від окупантів всередині будівлі СБУ на Володимирській. Поки велика кількість службістів чомусь опинилася на західній Україні.
Навряд чи випадково все це відбувається одночасно з гучними слідчими діями у відомих суспільних алергенів - І.Коломойського, А.Авакова, В.Столара, що відволікає увагу громадськості від чергового наїзду на добробатський рух.
"Карпатська Січ" і "Легіон Д" - дуже відомі об'єднання цього руху. "Легіону Д", наприклад, постійно надає допомогу футбольний клуб "Динамо" (Київ). Понад 300 добровольців з «Січі» і «Легіону» загинули, захищаючи Україну.
Якщо у співробітників СБУ виникли законні претензії до якихось представників добробатів - будь ласка, ніхто не має перешкоджати слідству, розбирайтеся. Але від початку називати добровольчі формування "злочинними організаціями", це, фактично, таврувати всіх його військових як злочинців… Це відверта неповага до тих бійців "Легіону Д", "Карпатської січі" та інших формувань тероборони, які ціною життя нищать загарбників на фронті.
Автоматично виникає питання: а коли в Україні встигли скасувати презумпцію невинуватості? Не кажучи вже про те, що СБУ треба починати з власного очищення і розібратися по закону з тими своїми співробітниками, які діяли на користь ворога, наприклад, у Харкові і Херсоні.
Так, ми вже бачили цинічну практику після окупації Криму і Донбасу, як наша держава "віддячує" своїм захисникам-добровольцям. Але зараз ані перемоги, ані навіть часткового припинення вогню, як в 2015 році, нема. Чи не зарано починаються наїзди на добробатський рух?
В кольки єжова був один старий друг -собутильник Юхим Євдокимов, заслужений чекіст. А бувший ординарець Євдокимова Фриновський був замом кольки єжова. І Євдокимов говорив Єжову -перестаньте стріляти чекістів, бо може статись, що все повернеться і вже нас постріляють. Даний факт відомий з протоколу допиту Фриновського. Таки сталось -постріляли одних у 1938, других у 1939, а третіх у 1953.
І буде цікаво подивитись, як агент Кувшинов звалить агента Гетьманчикова, а потім самого Кувшинова "підметуть" а "відбувати "будуть разом
Щоб українці бачили, що саме грабунок та бездіяльність нинішньої влади призвели до непоправних наслідків
Громадська рада доброчесності виявила низку фактів, які не дозволили Гетманцеву у 2017 році претендувати на посаду судді Касаційного адмінсуду. У праві на звершення правосуддя йому відмовила і Вища кваліфікаційна комісія суддів..
Представники Громадської ради доброчесності встановили його причетність до компанії, на яку за рішенням РНБО були накладені санкції за підозру у фінансуванні тероризму.
https://www.rbc.ua/ukr/news/getmantsev-pomoshchnikom-regionala-sivkovicha-1569840329.html
Например, берем магазин Фора, который выпекает горячие пиццы.
Если открыть два магазина: один в спальном районе Киева, а второй в селе.
В селе, продажи пиццы будет в разы меньше.
Но Гетманцев из этого сделает вывод что в селе работники плохо продают пиццу, и их надо уволить.
Датий конечно прикольно с пожеланиями
"Заработать 1 млн долларов" - т.е. госчиновник, которому запрещено иметь бизнес, зарплата фиксированная, но все таки собирается заработать 1 млн долларов.
И это не за всю жизнь, а буквально за год-два.
Это же изначально не возможно, если только не красть, и не брать взятки.
Просто постеснялась и вместо "украсть", написала "заработать".
Или все таки Гетманцев доплачивает и вполне реально заработать 1млн долларов?
В Украине засомневались, на кого работает его бывший помощник Даниил Гетманцев
Для многих попадание в санкционный список Козака, Волошина и Олейника не стало особым сюрпризом, а вот бежавший в РФ депутат Верховной Рады от Партии регионов трех созывов Владимир Сивкович привлек немного большее внимание украинской общественности ввиду того, что его https://posipaky.info/mp/9584 официальным помощником как депутата на протяжении 8 лет был Даниил Гетманцев, являющийся сегодня одной из ключевых фигур команды Владимира Зеленского.
Во времена СССР с 1983 по 1992 год Владимир Сивкович работал в органах КГБ, куда он был завербован в качестве агента-осведомителя особым отделом Центра космической связи КГБ СССР. В КГБ Сивкович занимался доносами на непосредственное руководство, а позднее, в 1990 году, он был переведен в Германию, где ушел в отставку только в 1992 году, то есть не в связи с распадом Советского Союза, а, как https://vyshgorod.in.ua/novini/794-ocherednaya-pobeda-fsb-nad-ukrainoj сообщалось , после скандала с разворовыванием военного имущества в ГСВГ, который был замят высокопоставленными чинами КГБ СССР.
https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/
После наложения санкций США на Владимира Сивковича многие задались вопросом: неужели Даниил Гетманцев не был в курсе связей Сивковича с КГБ и ФСБ России, будучи 8 лет его помощником?
delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/
А також, що він хнаходиться на сайті миротворця!
Дайте йому почитати коменти з сайту, бо в нього на фб сторінка закрита!