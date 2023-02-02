"Слуга народу" Гетманцев запросив Бутусова на засідання ТСК щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("СН") запросив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу.

Про це Гетманцев написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи статтю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "12 найгучніших звільнень, обшуків, вироків та підозр 1 лютого".

У своїй статті журналіст зазначає, що серед затриманих 1 лютого чиновників є в.о. начальника податкової служби Києва Оксана Датій. Вона отримала підозру за незаконні рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, та у незаконних схемах відшкодування податку на додану вартість.

"Безпосередньо Датій очолювала сумнозвісну комісію з питань реєстрації податкових накладних, а Київ контролює велику частину цих операцій. Датій – людина Данила Гетманцева, голови комітету Верховної Ради та довіреної особи президента. Саме вона взяла на себе формальну відповідальність за створення ганебної корупційної схеми ручного регулювання реєстрації податкових накладних та відшкодування ПДВ у Києві. Але створив цю схему саме Гетманцев, невже Датій дасть на нього публічні показання? Послухаємо на першому ж засіданні підозрювану та її адвокатів, все стане зрозуміло з їніх перших заяв. Справу веде Бюро економічної безпеки. Це означає, що керує справою особисто Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, "смотрящій" за БЕБ через керівника Мельника, якого сам Татаров і запропонував. Тобто справа порушена не для того, щоб покарати Датій, а для того, щоб Татаров зміг послабити вплив Гетманцева на дохідну корупцію з податковими накладними та ПДВ на свою користь. Справу Датій будуть використовувати для того, щоб вибити Гетманцева взагалі з податкової", - пише Бутусов.

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У відповідь Гетманцев заявив наступне: "Сьогодні з матеріалу Юрія Бутусова на Цензорі дізнався, що створив "ганебну корупційну схему ручного регулювання реєстрації податкових накладних та відшкодування ПДВ в м. Києві".

З повагою ставився до Бутусова як до журналіста, який перевіряє джерела інформації.

Пане Юрію, ця інформація не відповідає дійсності. Для того, щоб це довести, я запрошую Вас (та кого ви вважаєте потрібним з експертів, думці яких довіряєте) на детальний розбір цього київського кейсу в межах відкритого засідання ТСК Парламенту на наступному тижні.

Більш того, готовий надати Вам усі документи (в рамках закону), що є в розпорядженні Комітету щодо питання відшкодування ПДВ та блокування. Далі у вас буде можливість самому зробити висновки.

Також запрошуємо всіх бажаючих народних депутатів та представників ЗМІ до цього засідання".