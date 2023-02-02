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Новини
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"Слуга народу" Гетманцев запросив Бутусова на засідання ТСК щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу

гетманцев

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("СН") запросив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу.

Про це Гетманцев написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи статтю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "12 найгучніших звільнень, обшуків, вироків та підозр 1 лютого".

У своїй статті журналіст зазначає, що серед затриманих 1 лютого чиновників є в.о. начальника податкової служби Києва Оксана Датій. Вона отримала підозру за незаконні рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, та у незаконних схемах відшкодування податку на додану вартість.

"Безпосередньо Датій очолювала сумнозвісну комісію з питань реєстрації податкових накладних, а Київ контролює велику частину цих операцій. Датій – людина Данила Гетманцева, голови комітету Верховної Ради та довіреної особи президента. Саме вона взяла на себе формальну відповідальність за створення ганебної корупційної схеми ручного регулювання реєстрації податкових накладних та відшкодування ПДВ у Києві. Але створив цю схему саме Гетманцев, невже Датій дасть на нього публічні показання? Послухаємо на першому ж засіданні підозрювану та її адвокатів, все стане зрозуміло з їніх перших заяв. Справу веде Бюро економічної безпеки. Це означає, що керує справою особисто Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, "смотрящій" за БЕБ через керівника Мельника, якого сам Татаров і запропонував. Тобто справа порушена не для того, щоб покарати Датій, а для того, щоб Татаров зміг послабити вплив Гетманцева на дохідну корупцію з податковими накладними та ПДВ на свою користь. Справу Датій будуть використовувати для того, щоб вибити Гетманцева взагалі з податкової", - пише Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У в.о. голови податкової служби Києва Датій під час обшуку знайшли "список бажань": Мріяла про $1 млн, соболину шубу та підвищення, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (оновлено)

У відповідь Гетманцев заявив наступне: "Сьогодні з матеріалу Юрія Бутусова на Цензорі дізнався, що створив "ганебну корупційну схему ручного регулювання реєстрації податкових накладних та відшкодування ПДВ в м. Києві".

З повагою ставився до Бутусова як до журналіста, який перевіряє джерела інформації.

Пане Юрію, ця інформація не відповідає дійсності. Для того, щоб це довести, я запрошую Вас (та кого ви вважаєте потрібним з експертів, думці яких довіряєте) на детальний розбір цього київського кейсу в межах відкритого засідання ТСК Парламенту на наступному тижні.

Більш того, готовий надати Вам усі документи (в рамках закону), що є в розпорядженні Комітету щодо питання відшкодування ПДВ та блокування. Далі у вас буде можливість самому зробити висновки.

Також запрошуємо всіх бажаючих народних депутатів та представників ЗМІ до цього засідання".

Автор: 

ВР (14967) ТСК (373) податкова (707) ПДВ (623) Державна податкова служба (420) Бутусов Юрій (3585) Гетманцев Данило (878) Датій Оксана (2)


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Топ коментарі
+53
Гетьманцев це той мудак що в січні 2022 зробив все , щоб ЗСУ не оримало додаткові кошти.
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02.02.2023 17:50
+36
Американских ревизоров позовите,они как раз в Киеве!!!Вот они офуеют от списков желаний некоторых налоговиков!(
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02.02.2023 18:01
+34
Хочуть Юрка в бізнес взять? Та нє не вийде піздаболи зелені!
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02.02.2023 17:44
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Хочуть Юрка в бізнес взять? Та нє не вийде піздаболи зелені!
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02.02.2023 17:44 Відповісти
Уточню - "зекономіка" бо економікою тут взагалі не пахне!
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02.02.2023 18:43 Відповісти
Юрі замість Зе запропонують!!!
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02.02.2023 17:46 Відповісти
А у 2024 році будуть запрошувати в телеканал "Прямий", "5-й" і "Експресо". Сьогодні ще не можна, бо сидять крадін на ворюзі і малорос на кацапі.
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02.02.2023 17:46 Відповісти
Ти йому кажи - у вас вже обшуки і підозри, а вони надалі понти колотять....Та на хрін Юркові ваші бла-бла-бла??? обрали, спосіб захисту...ну вже
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02.02.2023 17:48 Відповісти
Просто звикають, що колись, та думаю вже скоро, він приїде знімати відоси на відкриті засідання судів, де будуть судити цю гидоту, яка більше шкодила Україні.
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02.02.2023 18:23 Відповісти
Ещё ни от одной следственной комиссии толку для страны не было, один сплошной популизм и пиар
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02.02.2023 17:49 Відповісти
Гетьманцев це той мудак що в січні 2022 зробив все , щоб ЗСУ не оримало додаткові кошти.
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02.02.2023 17:50 Відповісти
Не отримало.
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02.02.2023 17:52 Відповісти
А ще він самий "чесний".
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02.02.2023 18:27 Відповісти
Ой дивися гетьманцев, щоб дупа не репнула відразу на три крісла...
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02.02.2023 17:51 Відповісти
ага,а тепер будуть нас заставляти вірити цій мєчтатєльніці.лондоон гудбай,ойо - йо.....
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02.02.2023 17:52 Відповісти
Теперь мяч на стороне Бутусова. Если он прав и есть тому доказательства, ну так чтобы всех и сразу на место поставить, пусть прийдет и раздавит их. А если не прийдет или будет отмазки лепить, значит врет.
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02.02.2023 17:53 Відповісти
до чого взагалі тут Бутусов? який м'яч? Справу повинні розслідувати слідчі та виносити вирок суд. Бутусов журналіст. ТУт не футбол а корупціонні схеми та крадіі в державних структурах.
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02.02.2023 18:07 Відповісти
"Мяч на стороне" , цей вираз такий)). І ним, м'ячем не лише у футбол грають.
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02.02.2023 18:12 Відповісти
Маячня яка!
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02.02.2023 18:11 Відповісти
Після передачі справи у НАБУ, як зумовлено КПК України, усі усе дізнаються. Якщо справа буде в руках кишенькових ДБР і СБУ, то усе спустять на тормозах.
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02.02.2023 18:42 Відповісти
А причем здесь Бутусов? В каждой налоговой страны такое происходит! Откаты и разборки с налоговой на возвратах НДС, даже самого честного, убивают весь смысл бизнеса в Украине.
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02.02.2023 17:54 Відповісти
Раз такі грандіозні схеми останні 3 роки існували (за період головування гетманцева в комітеті ВР), значить так треба було. Бо гетманцеву і його команді змінити схеми, топ чиновників раз плюнути. Але такі схеми започаткували і розцвіли при медведчуку віктору, коли той сидів у ВР, а братик серьожа керував львівською податковою..., то був капец. Але мова сьогодні про гетманцева і його спільниках... ще все попереду, бо настрашена і без бабла бабка скоріше всього піде на угоду (стаття за незаконне збагачення хоч і не дуже страшна) зі слідством і когось таки здасть щоб не сидіти реально і щоб не накопали десяток -другий хабарів.
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02.02.2023 18:10 Відповісти
Прокуроров надо приглашать, а не журналистов. Если Бутусов что-то неправильно написал, то подавай в суд, гетьманюга.
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02.02.2023 17:59 Відповісти
Американских ревизоров позовите,они как раз в Киеве!!!Вот они офуеют от списков желаний некоторых налоговиков!(
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02.02.2023 18:01 Відповісти
Гетьманцев криса і кацапська консерва
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02.02.2023 18:03 Відповісти
Юрій, бери б/у касовий апарат

Ну так ,щоб не шкода було, по ї...лу розвалити. Бінт не треба.
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02.02.2023 18:12 Відповісти
Юра, бери автомат. Буде наступна серія слуги народу. Остання і законна.
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02.02.2023 18:20 Відповісти
Він вже ходив на прес конференцію! Гетьманцев мосейчучку вже запросив?
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02.02.2023 18:13 Відповісти
На місці Бутусова я б пішов.
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02.02.2023 18:18 Відповісти
Так Бутусов на лінію фронту, в полях зараз! Може хай ТСК туди виїде? Вже ж ніби був прецендент подібного..
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02.02.2023 20:32 Відповісти
Датій кажете головна. Ну-ну.

https://worldua.net/main/homutynnik-ta-*************-nataliya-grygorivna-yak-praczyuye-podatkova.html
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02.02.2023 18:19 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__cft__[0]=AZW4vHQzGFuuk_l-6gKn2URiUoemBrCGGbTafwfPOP7eQ9ytXd3lL5Es6wnTvJ2AFwPIC4KRtQBXFF8nbf3v8bpN-******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alexandr Kochetkov

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iuTMJe5BNy2YBp4dT9Sacn5Go3gK54i1VET9HvNPsWa7uGm7qYppwmoAaHzP9TUml&id=100007508473639&__cft__[0]=AZW4vHQzGFuuk_l-6gKn2URiUoemBrCGGbTafwfPOP7eQ9ytXd3lL5Es6wnTvJ2AFwPIC4KRtQBXFF8nbf3v8bpN-******************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

ПОЧАВСЯ НАЇЗД ВЛАДИ НА ДОБРОБАТСЬКИЙ РУХ?

Маємо вкрай сумнівну та загрозливу ситуацію, на яку потрібно реагувати.

СБУ публічно проголосила, що "знешкодила злочинну організацію, яка під виглядом добробатів тероризувала киян. Угруповання очолював кримінальний авторитет "Лєший". Ну, і далі, звісно, про рейдерство і російський слід.

Насправді, 1 лютого СБУ провело обшук у Дениса Дориченка - співзасновника ДФТГ "Карпатська Січ" і "Легіон Д", побратима легендарного киборга Олега Куцина, який героїчно загинув 19 червня 2022 року у боях за Україну.

Тим часом СБУ кошмарить його побратимів. Крім Дориченка, обшуки пройшли в оселях понад 20 добровольців. Багатьох не було вдома - вони зараз стримують ворога у найгарячіших точках фронту. Кількох людей затримали, серед них боєць тероборони з позивним "Лєший". До речі, розповідають, що саме він разом з іншими бійцями перших два найтяжчих тижні повномасштабного вторгнення на прохання керівництва служби тримав оборону від окупантів всередині будівлі СБУ на Володимирській. Поки велика кількість службістів чомусь опинилася на західній Україні.

Навряд чи випадково все це відбувається одночасно з гучними слідчими діями у відомих суспільних алергенів - І.Коломойського, А.Авакова, В.Столара, що відволікає увагу громадськості від чергового наїзду на добробатський рух.

"Карпатська Січ" і "Легіон Д" - дуже відомі об'єднання цього руху. "Легіону Д", наприклад, постійно надає допомогу футбольний клуб "Динамо" (Київ). Понад 300 добровольців з «Січі» і «Легіону» загинули, захищаючи Україну.

Якщо у співробітників СБУ виникли законні претензії до якихось представників добробатів - будь ласка, ніхто не має перешкоджати слідству, розбирайтеся. Але від початку називати добровольчі формування "злочинними організаціями", це, фактично, таврувати всіх його військових як злочинців… Це відверта неповага до тих бійців "Легіону Д", "Карпатської січі" та інших формувань тероборони, які ціною життя нищать загарбників на фронті.

Автоматично виникає питання: а коли в Україні встигли скасувати презумпцію невинуватості? Не кажучи вже про те, що СБУ треба починати з власного очищення і розібратися по закону з тими своїми співробітниками, які діяли на користь ворога, наприклад, у Харкові і Херсоні.

Так, ми вже бачили цинічну практику після окупації Криму і Донбасу, як наша держава "віддячує" своїм захисникам-добровольцям. Але зараз ані перемоги, ані навіть часткового припинення вогню, як в 2015 році, нема. Чи не зарано починаються наїзди на добробатський рух?
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02.02.2023 18:20 Відповісти
Які відкриті стали Вже на часі?
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02.02.2023 18:24 Відповісти
А на рахунок борсання в багнюці гетьманчикова і татарова.
В кольки єжова був один старий друг -собутильник Юхим Євдокимов, заслужений чекіст. А бувший ординарець Євдокимова Фриновський був замом кольки єжова. І Євдокимов говорив Єжову -перестаньте стріляти чекістів, бо може статись, що все повернеться і вже нас постріляють. Даний факт відомий з протоколу допиту Фриновського. Таки сталось -постріляли одних у 1938, других у 1939, а третіх у 1953.
І буде цікаво подивитись, як агент Кувшинов звалить агента Гетьманчикова, а потім самого Кувшинова "підметуть" а "відбувати "будуть разом
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02.02.2023 18:24 Відповісти
Бажано би пряму трансляцію.
Щоб українці бачили, що саме грабунок та бездіяльність нинішньої влади призвели до непоправних наслідків
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02.02.2023 18:31 Відповісти
Нафіга якісь "слідчі комісії ВР" і являтись туди - марна трата часу та нервів, коли є досудове розслідування. Заява до правоохоронців по ЕРДР або самі вони повинні відрееагувати на публікацію і перевірка в рамках розслідування .
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02.02.2023 18:32 Відповісти
Гетьманцева - геть! Ця гнида 23.02.22 на засіданні ВР, волала проти збільшення фінансування ЗСУ, бо гроші хотіли з великого крадівництва забрати.
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02.02.2023 18:55 Відповісти
Голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ, який є автором скандального https://www.rbc.ua/ukr/news/***-predlozhili-nalogovye-kompromissy-2020-1569831261.html податкового законопроекту №1210, був помічником народного депутата від "Партії регіонів" ВОЛОДИМИРА СІВКОВИЧА

Громадська рада доброчесності виявила низку фактів, які не дозволили Гетманцеву у 2017 році претендувати на посаду судді Касаційного адмінсуду. У праві на звершення правосуддя йому відмовила і Вища кваліфікаційна комісія суддів..

Представники Громадської ради доброчесності встановили його причетність до компанії, на яку за рішенням РНБО були накладені санкції за підозру у фінансуванні тероризму.

https://www.rbc.ua/ukr/news/getmantsev-pomoshchnikom-regionala-sivkovicha-1569840329.html
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02.02.2023 18:56 Відповісти
Я можу ще інші їх схеми розповісти, пан Гетманцев вручну керує ДПСУ, блокування, ризики, призупинення ліцензій, відсотки, далеко не всі їх злочини.
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02.02.2023 19:21 Відповісти
гетманцев - это тот. по предложению которого в каждую большую емкость с ГСМ был поставлен GPS-датчик и потом кацапы бахнули по базам ГСМ... ставленник сивковича... а этот ушлепок еще долго будет жить?
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02.02.2023 19:32 Відповісти
то хай їде за ним в Бахмут ....може тушонки привезе бійцям
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02.02.2023 19:44 Відповісти
Гетьманцев гнида фсбешна яка за бала весь Український народ
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02.02.2023 19:45 Відповісти
У Гетманцева мозги заточены, чтобы сделать пакость, а не добро.

Например, берем магазин Фора, который выпекает горячие пиццы.

Если открыть два магазина: один в спальном районе Киева, а второй в селе.

В селе, продажи пиццы будет в разы меньше.

Но Гетманцев из этого сделает вывод что в селе работники плохо продают пиццу, и их надо уволить.

Датий конечно прикольно с пожеланиями

"Заработать 1 млн долларов" - т.е. госчиновник, которому запрещено иметь бизнес, зарплата фиксированная, но все таки собирается заработать 1 млн долларов.

И это не за всю жизнь, а буквально за год-два.

Это же изначально не возможно, если только не красть, и не брать взятки.

Просто постеснялась и вместо "украсть", написала "заработать".

Или все таки Гетманцев доплачивает и вполне реально заработать 1млн долларов?
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02.02.2023 19:49 Відповісти
Хай НАБУ запросять - і пряма трансляція.
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02.02.2023 20:11 Відповісти
США ввели санкции против "агента ФСБ" Сивковича.
В Украине засомневались, на кого работает его бывший помощник Даниил Гетманцев

Для многих попадание в санкционный список Козака, Волошина и Олейника не стало особым сюрпризом, а вот бежавший в РФ депутат Верховной Рады от Партии регионов трех созывов Владимир Сивкович привлек немного большее внимание украинской общественности ввиду того, что его https://posipaky.info/mp/9584 официальным помощником как депутата на протяжении 8 лет был Даниил Гетманцев, являющийся сегодня одной из ключевых фигур команды Владимира Зеленского.

Во времена СССР с 1983 по 1992 год Владимир Сивкович работал в органах КГБ, куда он был завербован в качестве агента-осведомителя особым отделом Центра космической связи КГБ СССР. В КГБ Сивкович занимался доносами на непосредственное руководство, а позднее, в 1990 году, он был переведен в Германию, где ушел в отставку только в 1992 году, то есть не в связи с распадом Советского Союза, а, как https://vyshgorod.in.ua/novini/794-ocherednaya-pobeda-fsb-nad-ukrainoj сообщалось , после скандала с разворовыванием военного имущества в ГСВГ, который был замят высокопоставленными чинами КГБ СССР.

https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/
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02.02.2023 20:14 Відповісти
Цей мерзотник , щєнок сівковича повинен вже давно сидіти за гратами а не журналістів які пишуть правду кудись там запрошувати для піару.
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02.02.2023 20:16 Відповісти
Проверит ли СБУ Даниила Гетманцева?

После наложения санкций США на Владимира Сивковича многие задались вопросом: неужели Даниил Гетманцев не был в курсе связей Сивковича с КГБ и ФСБ России, будучи 8 лет его помощником?

delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/

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02.02.2023 20:18 Відповісти
Мене вже саме це фото з Геть-манцевим бісить.. що це за позування? Який підтекст таким жестам?..
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02.02.2023 20:42 Відповісти
Пане Юрію, нагадайте буль ласка цьому пі***, як він своїми реформами тормозить розвиток бізнесу!

А також, що він хнаходиться на сайті миротворця!

Дайте йому почитати коменти з сайту, бо в нього на фб сторінка закрита!
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02.02.2023 21:24 Відповісти
Гєтманцесвька гидота, ти краще розкажи про негласний наказ податковим по всій Україні блокувати податкові накладні для підприємств, що вбиває малий та середній бізнес, бо автоматично штучно та незаконно робить підприємство податковим "боржником" перед державою... це твоє, гнида зелена, "ноу-хау", яке б"є у спину і без того ледь дихаючий реальний працюючий сектор економіки, який зараз ледь ворушиться... тебе, гнида москальська судити треба за цей злочин перед українським народом і тебе таки судитимуть, будь впевен і КГБешник Сівкович тобі не допоможе...
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02.02.2023 22:00 Відповісти
гетманцев на мій погляд кацапський шпіон який руйнує економіку України
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02.02.2023 22:22 Відповісти
Це аксіома !
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02.02.2023 22:29 Відповісти
сподіваємося що Бутусов дасть цьому поцу пі*ди прямо там на засіданні як колись Шуфричу
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02.02.2023 22:53 Відповісти
Фірми тепер беруть на обслуговування.1,5%і нема питань з регістрацією податкових накладних.Ця потвора гетьманцев зробив хорошу кормушку.В Дніпрі я бачив біл борд ,де юридична компанія вирішує питання з блокування,та виходу з ризикових.Ці юристи гітарісти тупо працюють в парі з податківцями.Гетьманцев ворог,але СБУ чогось цього не бачить.Він ще й тупий .Де зеленський стільки цього всього гівна понабирав?!Друзі мабуть.Скажи хто твій друг,і я скажу хто ти..
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03.02.2023 00:43 Відповісти
Д.Гетьманцев:Пане Юрію, ця інформація не відповідає дійсності. Джерело:
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03.02.2023 00:55 Відповісти
 
 