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Новини Війна
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Норвегія збільшить витрати зі свого фонду добробуту на допомогу Україні

норвегія

Норвегія збільшить витрати зі свого суверенного фонду добробуту в найближчі роки для фінансування військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час виступу у парламенті у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Фонд добробуту Нрорвегії, який є одним з найбільших інвесторів у світі, з капіталом у 1,3 трильйона доларів, різко збільшив надходження, оскільки ціни на експорт норвезької нафти і газу різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр не уточнив, скільки грошей Норвегія витратить на допомогу Україні, але сказав, що це буде багаторічне зобов'язання.

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"Це призведе до тимчасового збільшення витрат з суверенного фонду добробуту", - заявив Стьоре.

Водночас голова норвезького уряду запевнив, що додаткові витрати не вплинуть на внутрішню економіку Норвегії.

Автор: 

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02.02.2023 18:37 Відповісти
якщо хтось не вкурсі, Норвегія це фактично Арабські емірати тільки в Европі. Завдяки нафті в північному морі, там колосальні ресурси які не розкрадаються, а використовуються на розвиток держави та інвестиції в усі найприбутковіші галузі. дуже добре що ця країна на нашому боці.
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02.02.2023 18:40 Відповісти
Якщо хто не вкурсі, то і до нафти Норвегія жила дуже добре, навідміну від арабів.
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02.02.2023 20:42 Відповісти
до 1955 років була одна із біднішших країн европи... потім прийшов Royal Dutch Shell plc....- плюс не КРАДУТЬ і все для Народу та прийдешніх поколінь...., але і тут е великі свої проблеми як для робочого люду...
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02.02.2023 22:08 Відповісти
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02.02.2023 18:53 Відповісти
станемо ментально як Норвіки, і у нас із часом все зміниться....- бачили б ви хто і що сюди зараз приїхало із іменованих і наших, і колишніх- сьогоднішніх "наших" - Криму , та окупованих "ЛНР-ДНР"...
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02.02.2023 22:11 Відповісти
Дуже вдячни Вам , але у нас знайдеться якась падлюка , присмокчеться до грошей як п"явка , бо така в нас падлюча влада... Соромно, а ничого не вдиеш , все зроблено так ,щоб красти,,красти, красти. Бодай би вже iх поразривало падлюк!
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02.02.2023 22:34 Відповісти
 
 