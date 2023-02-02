Норвегія збільшить витрати зі свого фонду добробуту на допомогу Україні

Норвегія збільшить витрати зі свого суверенного фонду добробуту в найближчі роки для фінансування військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час виступу у парламенті у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Фонд добробуту Нрорвегії, який є одним з найбільших інвесторів у світі, з капіталом у 1,3 трильйона доларів, різко збільшив надходження, оскільки ціни на експорт норвезької нафти і газу різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр не уточнив, скільки грошей Норвегія витратить на допомогу Україні, але сказав, що це буде багаторічне зобов'язання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія має намір затвердити п’ятирічну програму підтримки України, - ЗМІ

"Це призведе до тимчасового збільшення витрат з суверенного фонду добробуту", - заявив Стьоре.

Водночас голова норвезького уряду запевнив, що додаткові витрати не вплинуть на внутрішню економіку Норвегії.