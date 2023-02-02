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Новини Війна
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Українські військові почнуть навчання на Leopard-2 наступного тижня, - Financial Times

танк,leopard

За даними Financial Times, українські військові почнуть навчання на танках Leopard-2 наступного тижня в рамках фінансованої ЄС навчальної місії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляє видання, деталі плану підготовки були обговорені на зустрічі західних оборонних чиновників під керівництвом США в Німеччині в середу, 1 лютого. Очікується, що навчання триватиме близько шести тижнів.

Зазначається, що сотні українських військових вже відправили на місця до Німеччини та Польщі.

За словами одного з чиновників, знайомих із підготовкою, посадовці зараз розмірковують над тим, як доставити танки на фронт.

"Якщо ви хочете привезти їх вчасно, до квітня, уявіть собі, скільки потрібно поїздів, вагонів, щоб доставити їх туди. І це лише танки. Є також запчастини, боєприпаси - а час обмежений", - зазначив один із чиновників.

Також читайте: Данія може викупити у Німеччини списані танки Leopard 1A5 та після ремонту передати їх Україні, - ЗМІ

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Знайомий гуцул-танкіст сказав: "Тю, це те саме, що пересісти з Ланоса на Мерседес. Ми що, племена Амазонки?"
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02.02.2023 18:44 Відповісти
Може для водія-механіка так воно і є, а от для командира та навідника, це приблизно як пересісти з Запорожця на Теслу, бо там електроніки на місяці вивчати, плюс до всього, ще й не на Мові, тобто не українською.
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02.02.2023 19:19 Відповісти
Гугл транслейт в допомогу.
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02.02.2023 19:37 Відповісти
Это так. Но среди посланных на обучение , танкистов, скорее всего, единицы. Остальные - это недавно мобилизованные. Потому, что снимать с фронта сотни обученных экипажей это безумие, на которое, естественно, никто в Генштабе не пойдет.
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03.02.2023 00:40 Відповісти
"Навчання" будуть десь під Бахмутом????
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02.02.2023 19:03 Відповісти
Просто умные люди, пока в Европе обучаются єкипажи, продумывают доставку танков в Украину из разных стран.
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02.02.2023 19:26 Відповісти
Тварь аферистическая бункерная, уже верещит своим zомарям про то, как опять Леопарды? с крестами по Украине катаются, zомбари в экстазе победобесия побегут со связками гранат под гусеницы немецких танков. Но на самом деле путлерок, немцы, помогают теперь бороться с российскими нацистами и фашистами. Очередной фашистский рейх падёт.
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02.02.2023 19:48 Відповісти
Здається у Леопардів дуже добрий захист з низу. То будуть московити ті зв'язки по всьому полю таскати, поки грижу не надірвуть.
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02.02.2023 22:10 Відповісти
я так понял что обучение экипажей прошли успешно... остались учения на полигонах и отправка леопардов в УКРАИНУ, т.к. учения с необученными экипажами невозможны априори? а ТехОбсл будет проводиться в Польше на базах НАТО
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02.02.2023 21:36 Відповісти
 
 