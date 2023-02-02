УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10851 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 755 14

Україна за 7-8 тижнів отримає від Італії ППО SAMPT/T

ппо,sampt/t

Італійсько-французька система ППО SAMP/T запрацює на території України вже протягом наступних семи-восьми тижнів.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів", - сказав він в ефірі однієї з телепередач.

Пізніше слова голови МЗС підтвердив його секретар.

Зазначається, що ППО здатна перехоплювати 10 цілей одночасно та є єдиною системою європейського виробництва, яка може знищувати балістичні ракети.

Також читайте: Німеччина збудує "багатошаровий" щит проти ракет, що захищатиме і сусідні країни, - Bloomberg

Автор: 

зброя (7454) ППО (3176) допомога (8334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Это ПВО, главная задача которого, защищать колонны техники на марше. Сбивает ВСЕ, включая баллистические ракеты. Хочется верить что ВСУ вооружают для наступления и это ПВО будет защищать колонны техники идущие ВПЕРЕД.
показати весь коментар
02.02.2023 19:18
+2
То місяців (як в заголовку), чи тижнів, альо?
показати весь коментар
02.02.2023 18:51
+2
0.15-0.2 року ще б написали.
показати весь коментар
02.02.2023 19:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То місяців (як в заголовку), чи тижнів, альо?
показати весь коментар
02.02.2023 18:51 Відповісти
7-8 тижнів
показати весь коментар
02.02.2023 18:57 Відповісти
0.15-0.2 року ще б написали.
показати весь коментар
02.02.2023 19:12 Відповісти
Та вже виправили...
показати весь коментар
02.02.2023 19:01 Відповісти
Якби продовжили писати в такому дусі -- то ми отримаєм за 6-7 днів .
показати весь коментар
02.02.2023 18:53 Відповісти
Это ПВО, главная задача которого, защищать колонны техники на марше. Сбивает ВСЕ, включая баллистические ракеты. Хочется верить что ВСУ вооружают для наступления и это ПВО будет защищать колонны техники идущие ВПЕРЕД.
показати весь коментар
02.02.2023 19:18 Відповісти
..ну, про балісту, то умовно...але ж будемо сподіватись
показати весь коментар
02.02.2023 19:21 Відповісти
С каких пор балистическими ракетами стреляют по маршевым колоннам? У каждой системы пво есть своя ниша, если это вооружение для прикрытия действующей армии, то это одно, если это стационарная система для защиты от баллистики, то другое.
показати весь коментар
03.02.2023 00:34 Відповісти
Комплекс SAMP-T (EUROSAM Land system) предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, совершающих марш, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, начиная от тактических ракет, всех типов самолетов и заканчивая различными беспилотными летательными аппаратами в любых погодных условиях, при применении противником различных помех большой интенсивности.
показати весь коментар
03.02.2023 00:43 Відповісти
https://missilery.info/missile/samp-t
показати весь коментар
03.02.2023 00:44 Відповісти
Все как специально тянут до конца марта,нападение второе то раньше будет....
показати весь коментар
02.02.2023 19:30 Відповісти
а як там прокасаплені міністри з Італії, що вони там заявляли?
показати весь коментар
02.02.2023 19:48 Відповісти
 
 