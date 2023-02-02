Україна за 7-8 тижнів отримає від Італії ППО SAMPT/T

Італійсько-французька система ППО SAMP/T запрацює на території України вже протягом наступних семи-восьми тижнів.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів", - сказав він в ефірі однієї з телепередач.

Пізніше слова голови МЗС підтвердив його секретар.

Зазначається, що ППО здатна перехоплювати 10 цілей одночасно та є єдиною системою європейського виробництва, яка може знищувати балістичні ракети.

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