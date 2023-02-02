Україна за 7-8 тижнів отримає від Італії ППО SAMPT/T
Італійсько-французька система ППО SAMP/T запрацює на території України вже протягом наступних семи-восьми тижнів.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів", - сказав він в ефірі однієї з телепередач.
Пізніше слова голови МЗС підтвердив його секретар.
Зазначається, що ППО здатна перехоплювати 10 цілей одночасно та є єдиною системою європейського виробництва, яка може знищувати балістичні ракети.
Топ коментарі
+3 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар02.02.2023 19:18
+2 Светлана Круп
показати весь коментар02.02.2023 18:51
+2 Sav UA #551121
показати весь коментар02.02.2023 19:12
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Светлана Круп
показати весь коментар02.02.2023 18:51 Відповісти Мені подобається 2
Anton Strashevskiy
показати весь коментар02.02.2023 18:57 Відповісти Мені подобається 1
Sav UA #551121
показати весь коментар02.02.2023 19:12 Відповісти Мені подобається 2
✘
Светлана Круп
показати весь коментар02.02.2023 19:01 Відповісти Мені подобається 0
Валентин Коваль #550884
показати весь коментар02.02.2023 18:53 Відповісти Мені подобається 0
✘
Neftekachka Beznadega
показати весь коментар02.02.2023 19:18 Відповісти Мені подобається 3
vsbu vsbu
показати весь коментар02.02.2023 19:21 Відповісти Мені подобається 1
Oleg K #525841
показати весь коментар03.02.2023 00:34 Відповісти Мені подобається 0
Neftekachka Beznadega
показати весь коментар03.02.2023 00:43 Відповісти Мені подобається 0
Neftekachka Beznadega
показати весь коментар03.02.2023 00:44 Відповісти Мені подобається 0
Alex Smith #322835
показати весь коментар02.02.2023 19:30 Відповісти Мені подобається 1
Ан Мур
показати весь коментар02.02.2023 19:48 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль