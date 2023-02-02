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Новини
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Суд заарештував чиновника Міноборони Хмельницького, звільненого після закупівлі неякісних бронежилетів

хмельницький

Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП , повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За інформацією джерела, експосадовця взяли під варту. Суд також дав Хмельницькому можливість вийти під заставу.

Прокуратура не розголошує суму застави. Водночас, у відомстві кажуть, що вважають цю суму замалою, і тому вже оскаржили рішення.

За даними видання, йдеться про 26 мільйонів гривень.

Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру посадовцю Міноборони Хмельницькому у справі щодо закупівлі неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7345) Бронежилет (154)


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Топ коментарі
+10
Бач, як швидко затулив свого рота Рєзніков, який подав позов на журналіста з "Дзеркала тижня", який провів розслідування. І не чути.

А насправді, Рєзнікову підготуватися і стати в чергу !
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02.02.2023 19:09
+9
Для державних службовців, депутатів, прокурорів,, судів, правоохоронців, яких підозрюють у корупціях не повинно бути ніяких ЗАСТАВ.
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02.02.2023 19:11
+5
Червень 2021 року. ДБР зупиняє автомобіль Audi Q7 яке їхало з Волині до Києва під керуванням волинського митника Михайла Бурдейного.

Згадали?

Саме тоді у нього в багажнику виявили 700 тис дол США світлини яких тоді літали мережею як сьогодні літають гроші з обшуків у податковій.

Історія стала дуже резонансною, і одразу пішли чутки що Бурдейний, якого називали касиром Волинської митниці, віз ці 700 000$ як місячну касу в Київ керівництву митниці.

Що мовляв гроші мав приймати сам заступник Голови ДМСУ Олександр Щуцький (якого вчора звільнили) який начебто і був на той час куратором Волині.

Скандал був гучний і вказаний факт 4.06.2021 було виділено в окреме кримінальне провадження № 62021000000000538 та скеровано за підслідністю до НАБУ.

Всі ми чекали чим завершиться слідство і воно завершилось. 5.12.2022 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було прийнято рішення про закриття кримінального провадження та повернення вилучених коштів власнику. Серіал завершено.

Все.
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02.02.2023 19:38
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Бач, як швидко затулив свого рота Рєзніков, який подав позов на журналіста з "Дзеркала тижня", який провів розслідування. І не чути.

А насправді, Рєзнікову підготуватися і стати в чергу !
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02.02.2023 19:09 Відповісти
Гадаєте цей Богдан Хмельницький не візьме усе намародерене вже та ще заплановане на себе..
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02.02.2023 19:56 Відповісти
Так, бо всі вони працюють за налагодженюсхемою "спіздити+" - обійняти посаду+сісти на потоки+вкрасти+сховати+їх відпускають+оголошують в розшук+ не знаходять.
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02.02.2023 20:02 Відповісти
Олексій Голдяиц нічого нікуди не подавав.
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02.02.2023 20:16 Відповісти
Для державних службовців, депутатів, прокурорів,, судів, правоохоронців, яких підозрюють у корупціях не повинно бути ніяких ЗАСТАВ.
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02.02.2023 19:11 Відповісти
браво..... скільки тільки подібно бидлота розікрала грошей українців..... Зеля, коли буде це все гімно за гратами???

може як в Кореї північній.... їх з гармати рострілювати?? https://www.youtube.com/watch?v=BsD6BlS1p2Q https://www.youtube.com/watch?v=BsD6BlS1p2Q

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02.02.2023 19:11 Відповісти
І чому вони досі із двома руками ходять? А Ссанич? Стадіон згадуєш?
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02.02.2023 19:39 Відповісти
Оце дорвалися -- рішили шо держава це діина корова . Хоч когось залапали .
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02.02.2023 19:13 Відповісти
После приговора, резникова отправят на Менскую зону. Зона ментовская, обижать не будут, а вот петушарой отряда сделают! Так , что переживать ему не стоит!
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02.02.2023 19:13 Відповісти
Говорять , що там якийсь Шарапов головний по закупкам ( кандидатура Ермака)
а ловлять стрілочників
А ШАРАПОВ З ЕРМАКОМ ІНФУ ПО ЗАКУПКАМ ДАЖЕ ВІД РЕЗНИКОВА СХОВАЛИ
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02.02.2023 19:37 Відповісти
Усім , хто цікавиться закупками для ЗСУ , цікаве інтервью

Ягун: оборотень в погонах / Сенсация от министра Резникова: коррупция есть! // № 416

https://youtu.be/B2ZWqjLNVFI

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02.02.2023 19:39 Відповісти
Червень 2021 року. ДБР зупиняє автомобіль Audi Q7 яке їхало з Волині до Києва під керуванням волинського митника Михайла Бурдейного.

Згадали?

Саме тоді у нього в багажнику виявили 700 тис дол США світлини яких тоді літали мережею як сьогодні літають гроші з обшуків у податковій.

Історія стала дуже резонансною, і одразу пішли чутки що Бурдейний, якого називали касиром Волинської митниці, віз ці 700 000$ як місячну касу в Київ керівництву митниці.

Що мовляв гроші мав приймати сам заступник Голови ДМСУ Олександр Щуцький (якого вчора звільнили) який начебто і був на той час куратором Волині.

Скандал був гучний і вказаний факт 4.06.2021 було виділено в окреме кримінальне провадження № 62021000000000538 та скеровано за підслідністю до НАБУ.

Всі ми чекали чим завершиться слідство і воно завершилось. 5.12.2022 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було прийнято рішення про закриття кримінального провадження та повернення вилучених коштів власнику. Серіал завершено.

Все.
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02.02.2023 19:38 Відповісти
5.12 . 22?

так це до приїзду РЕВІЗОРІВ . Зараз будуть всі справи знаходити, щоб ревізорам очі замилити
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02.02.2023 19:41 Відповісти
Отвєтка у стилі Рєзнікова на комітеті ВР -«а чоловік редакторки ЗН будучи міністром оборони ще більше крав»👏
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02.02.2023 20:01 Відповісти
А зеля їх на роботу побрав.
Крисаків і кацапів різних
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02.02.2023 20:39 Відповісти
Одеть в этот бронежилет и очередь из ак, а там Бог рассудит
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02.02.2023 20:43 Відповісти
Яка застава не пишуть,мабуть посильна.
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02.02.2023 20:50 Відповісти
Андропов боролся в дохлом Сссре с Несунами...,Зеля борецца с яйцами Резникова,не Несуна...
Короче идем в НАТО и ЕС...🤣
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02.02.2023 21:23 Відповісти
За таке то взагалі то треба розстрілювати а резнікова у відставку.Коли вже в тому дурдомі під назвою Україна закінчиться бардак? Хтось же його призначив замом? Невже путін?
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03.02.2023 00:01 Відповісти
 
 