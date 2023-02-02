Суд заарештував чиновника Міноборони Хмельницького, звільненого після закупівлі неякісних бронежилетів

Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП , повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За інформацією джерела, експосадовця взяли під варту. Суд також дав Хмельницькому можливість вийти під заставу.

Прокуратура не розголошує суму застави. Водночас, у відомстві кажуть, що вважають цю суму замалою, і тому вже оскаржили рішення.

За даними видання, йдеться про 26 мільйонів гривень.

Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру посадовцю Міноборони Хмельницькому у справі щодо закупівлі неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж