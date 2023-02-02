Суд заарештував чиновника Міноборони Хмельницького, звільненого після закупівлі неякісних бронежилетів
Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП , повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За інформацією джерела, експосадовця взяли під варту. Суд також дав Хмельницькому можливість вийти під заставу.
Прокуратура не розголошує суму застави. Водночас, у відомстві кажуть, що вважають цю суму замалою, і тому вже оскаржили рішення.
За даними видання, йдеться про 26 мільйонів гривень.
Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.
Топ коментарі
+10 Иллария Соняшникова
показати весь коментар02.02.2023 19:09
+9 Vasyl Humeniuk
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+5 Vadim Smirnoff #551071
показати весь коментар02.02.2023 19:38
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А насправді, Рєзнікову підготуватися і стати в чергу !
може як в Кореї північній.... їх з гармати рострілювати?? https://www.youtube.com/watch?v=BsD6BlS1p2Q https://www.youtube.com/watch?v=BsD6BlS1p2Q
а ловлять стрілочників
А ШАРАПОВ З ЕРМАКОМ ІНФУ ПО ЗАКУПКАМ ДАЖЕ ВІД РЕЗНИКОВА СХОВАЛИ
Ягун: оборотень в погонах / Сенсация от министра Резникова: коррупция есть! // № 416
https://youtu.be/B2ZWqjLNVFI
Згадали?
Саме тоді у нього в багажнику виявили 700 тис дол США світлини яких тоді літали мережею як сьогодні літають гроші з обшуків у податковій.
Історія стала дуже резонансною, і одразу пішли чутки що Бурдейний, якого називали касиром Волинської митниці, віз ці 700 000$ як місячну касу в Київ керівництву митниці.
Що мовляв гроші мав приймати сам заступник Голови ДМСУ Олександр Щуцький (якого вчора звільнили) який начебто і був на той час куратором Волині.
Скандал був гучний і вказаний факт 4.06.2021 було виділено в окреме кримінальне провадження № 62021000000000538 та скеровано за підслідністю до НАБУ.
Всі ми чекали чим завершиться слідство і воно завершилось. 5.12.2022 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було прийнято рішення про закриття кримінального провадження та повернення вилучених коштів власнику. Серіал завершено.
Все.
так це до приїзду РЕВІЗОРІВ . Зараз будуть всі справи знаходити, щоб ревізорам очі замилити
Крисаків і кацапів різних
Короче идем в НАТО и ЕС...🤣