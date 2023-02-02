Франція направить до Польщі 150 інструкторів для навчання українських військових

Франція направить 150 військовослужбовців до Польщі для навчання українських військових в межах місії ЄС з військової допомоги Україні.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У рамках місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) Франція відправить до Польщі 150 військових. Під командуванням оперативного командування місії EUMAM – Combined Arms Training Command (CAT-C), розташованого в Польщі, вони навчатимуть українських військових",- написав Ясіна.

Зазначається, що Польща спільно з Францією працює над "зміцненням оборонного потенціалу України на тліі російської агресії".

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Як повідомлялося, Європейський Союз в межах тренувальної місії для українських військових додатково підготує 15 тисяч військовослужбовців, загалом тренування у 2023 році пройдуть 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ.