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Новини Війна
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20 країн вимагають не допустити участі Росії у Парламентській асамблеї ОБСЄ

обсє

Парламентарі 20 країн закликали Австрію заборонити російським делегатам брати участь у зустрічі ОБСЄ, яка відбудеться наприкінці цього місяця.

Про це йдеться у листі, який у четвер отримала агенція AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться у Відні 23-24 лютого, в річницю вторгнення РФ в Україну.

Члени національних парламентів 15 країн ЄС, а також Канади, Грузії, Ісландії, Великої Британії та самої України виступили проти участі Росії у цій зустрічі, закликавши Австрію заборонити в'їзд їхній делегації.

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У листі, надісланому австрійському уряду, вони заявили, що Росія використає зустріч для "поширення дезінформації, фейкових новин та мови ненависті".

"Участь російських парламентарів у віденській сесії... буде сприйнята в Росії як її непряма легітимізація і часткове повернення до "бізнесу як завжди", - йдеться в листі.

"Росія вважатиме, що вона може досягти своїх військових цілей без ризику остракізму, ізоляції та міжнародних санкцій" – стверджують парламентарі.

У листі зазначається, що минулого року Британія і Польща заблокували участь російських делегатів у парламентських засіданнях ОБСЄ в цих двох країнах.

Посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк заявив у заяві, надісланій AFP, що Росія повинна бути позбавлена "можливості влаштувати велике пропагандистське шоу".

Австрія, де базується ОБСЄ та багато інших міжнародних організацій, "зобов'язана за міжнародним правом надавати в'їзд делегатам усіх країн-учасниць ОБСЄ", - заявила речниця міністерства закордонних справ Австрії в інтерв'ю агентству AFP.

"Це не запрошення Австрії, а офіційне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ... Санкції ЄС передбачають виняток із заборони на в'їзд саме для таких випадків", - сказала вона.

Автор: 

ОБСЄ (3504) росія (65073) санкції (11810)


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Ну як же так?! Нас усіх зутра австіяки переконували що у них усьо погоджено!!! Такіж піз..ни як і *****!
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02.02.2023 20:16 Відповісти
https://www.dialog.ua/russia/267109_1675245622
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02.02.2023 20:56 Відповісти
Я ізвіняюсь, канєшна, але як ви хочете туди запросити спонсорів тероризму?????? шось я заплутафсь у ваших рішеннях панове євро
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02.02.2023 21:18 Відповісти
ПАРЕ - організація, яка живиться подачками кацапів. Участь кацапів в ній уже призупиняли після початку війни в 2014 р., а потім відновили, бо, бач, грошиків від кацапів не вистачало на забаганки керівництва цієї контор. І зараз про те саме.
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02.02.2023 21:23 Відповісти
Кого-кого закликали?.. Австрію?.. Ну-ну...
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02.02.2023 22:53 Відповісти
Колись СРСР із зрозумілих тільки йому причин відмазав Австрію від співучастя у злочинах гітлеризму. Потім ще декілька років охороняв " визволених от іга хвошизма" австріяк. За цю отмазку і алібі Австрія до цього часу вдячна Москві. Тому й маємо те що маємо.
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02.02.2023 23:21 Відповісти
гітлера вони б також запросили?

хай кацапня попатякає про свій фашизм в Україні і про бойових комарів з лабораторій
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02.02.2023 23:56 Відповісти
Выгнать свинособак со всех международных организаций. Пусть сидят в своем ГУЛАГе как северная корея.
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03.02.2023 08:50 Відповісти
 
 