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Новини Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців
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Петиція про відновлення е-декларування для депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів

депутат,вр,рада,верховна

Петиція про відновлення декларування для депутатів набрала понад 25 000 голосів, необхідних для її розгляду.

Про це пише Чесно, передає Цензор.НЕТ.

Петиція про відновити декларування статків посадовців та депутатів набрала понад 25 000 голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.  

Автором петиції є експолітик, а нині військовослужбовець Збройних сил України Олексій Гриценко.

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На його думку, важлива передумова для виявлення корупціонерів — відновлення електронного декларування публічних службовців.

За словами Гриценка, свого часу запровадження електронного декларування публічних службовців стало одним із найбільших успіхів антикорупційних реформ в Україні. Завдяки цьому антикорупційні органи та громадськість змогли виявити десятки службовців із незаконно набутими статками.

Автор: 

депутат (1774) Зеленський Володимир (23775) чиновник (802) петиція (320) Гриценко Олексій (34) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+22
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02.02.2023 21:54
+17
Зараз Боневтік скаже не начасі!
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02.02.2023 21:42
+15
Естественно. Там такое вылезет, что яйца Резникова покажутся детской шуткой. Иначе зачем зеленым так упорно сопротивляться требованию Евросоюза, США и G7?
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02.02.2023 21:53
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Зараз Боневтік скаже не начасі!
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02.02.2023 21:42 Відповісти
Естественно. Там такое вылезет, что яйца Резникова покажутся детской шуткой. Иначе зачем зеленым так упорно сопротивляться требованию Евросоюза, США и G7?
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02.02.2023 21:53 Відповісти
зелепук просто зачитає те що йому напише Дєрмак а той вже знає як треба , тим більше що думка суспільства Дєрмака вже не цікавить, вся влада сконцентрована в його руках і всі необхідні вертикалі вибудовані, генпрокурор свій, силовики усі без виключення свої, судова система своя і всі державні ЗМІ під абсолютним контролем тож і е-декларування якщо і злампічиться то буде таким як треба Дєрмаку щоб на короткому поводку тримати усіх вище перелічених, іншими словами ще один крок протилежний від ЄС і від НАТО.
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02.02.2023 22:10 Відповісти
далі Зєля передасть на розгляд, вивчать необхідність і буде прийнято рішення що необхідності не вбачається
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02.02.2023 21:44 Відповісти
Зелупа уважно її розгляне і підітрецця нею.
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02.02.2023 21:46 Відповісти
Неначасі, не розхитуйте лодку, єрмакпрацює, татароврахує
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02.02.2023 21:47 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то янелох, особисто не відповів на жодну з усіх надісланих петицій. "Розглянув і передав на розгляд до...". Тому він не "відповідач" на петиції, а "передавач"!
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02.02.2023 21:49 Відповісти
Скільки було вже тих петицій на які "гідрант" просто клав свій "болт".
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02.02.2023 21:49 Відповісти
Нужно сделать как на рашке - засекретить декларации депутатов, квартал наверное мечтает об этом😂
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02.02.2023 21:50 Відповісти
Чесна опозиція буде лише проти, а на камеру за. Їм такий стан справ також на руку.
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02.02.2023 21:51 Відповісти
Вообще-то оно и было введено как раз при нынешней оппозиции и отменено уже этой властью. Даже названия своих учреждений меняли чтобы только не подавать декларации.
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02.02.2023 21:55 Відповісти
И что? Сережа с Мустафой тоже когда-то были другими, молодыми и озорными.
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02.02.2023 22:38 Відповісти
Ну и?
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02.02.2023 22:49 Відповісти
Не на часі, тільки після нових виборів, так бажає Великий Володя і його "маладая нє варуючая по мелачьовкє *******"!
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02.02.2023 21:52 Відповісти
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02.02.2023 21:54 Відповісти
Набрала 25 к за дві хвилини
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02.02.2023 22:00 Відповісти
капец!..мы за свои налоги еще им петиции должно постить...мрази с рузгими пасспортами!!!...
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02.02.2023 22:12 Відповісти
Можна падумать, што ваш Парашенко луче....
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02.02.2023 22:15 Відповісти
Если пАдумать, то это декларирование он и ввел. ))) Я все понимаю, но не у всех же память как у гуппи.
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02.02.2023 22:21 Відповісти
До речі,петиція про позбавлення мандатів опзжоперів по всій країні,теж вже давно набрала потрібні 25000...Поки що ні гу гу.
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02.02.2023 22:28 Відповісти
А шо, ви підораси, собі думали
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02.02.2023 22:39 Відповісти
Ми в Євросоюз? То тоді які питання
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02.02.2023 22:55 Відповісти
******
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02.02.2023 23:03 Відповісти
 
 