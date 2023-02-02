Петиція про відновлення е-декларування для депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція про відновлення декларування для депутатів набрала понад 25 000 голосів, необхідних для її розгляду.

Про це пише Чесно, передає Цензор.НЕТ.

Петиція про відновити декларування статків посадовців та депутатів набрала понад 25 000 голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Автором петиції є експолітик, а нині військовослужбовець Збройних сил України Олексій Гриценко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За повернення декларування готові проголосувати не більше 100 нардепів, за умови, що реєстри будуть закриті, - джерела

На його думку, важлива передумова для виявлення корупціонерів — відновлення електронного декларування публічних службовців.

За словами Гриценка, свого часу запровадження електронного декларування публічних службовців стало одним із найбільших успіхів антикорупційних реформ в Україні. Завдяки цьому антикорупційні органи та громадськість змогли виявити десятки службовців із незаконно набутими статками.