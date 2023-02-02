УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10954 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 040 0

Протягом 2 лютого росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, - ОВА

сумщина

У четвер, 2 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано 120 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА у телеграмі. 

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської. Було зафіксовано 120 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти завдавали ударів по:

території Есманьської громади з мінометів – 16 "прильотів";

Білопільській громаді також із мінометів - "31 приліт";

Шалигинській громаді з РСЗВ – 16 "прильотів".

При цьому війська РФ скинули на територію одного із сіл Середино-Будської громади чотири міни. В результаті частково зруйновано три приватні будинки та лінія електропередач.

"На щастя, без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 24 "прильоти", - ОВА

Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 