Протягом 2 лютого росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, - ОВА

У четвер, 2 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано 120 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА у телеграмі.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської. Було зафіксовано 120 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти завдавали ударів по:

території Есманьської громади з мінометів – 16 "прильотів";

Білопільській громаді також із мінометів - "31 приліт";

Шалигинській громаді з РСЗВ – 16 "прильотів".

При цьому війська РФ скинули на територію одного із сіл Середино-Будської громади чотири міни. В результаті частково зруйновано три приватні будинки та лінія електропередач.

"На щастя, без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

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