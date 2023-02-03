Вночі окупанти здійснили масований обстріл Херсону, - облрада
Вночі 3 лютого російські окупанти масовано обстріляли Херсон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!" – написав він.
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Якщо така цифра за добу, тоді в нас там або артилерії немає, або наказів. А як ще пояснити кількадесят обстрілів невеликої відносно території, та ще й з Кінбурнської Коси на додаток?
Останнє - так ні в які ворота!