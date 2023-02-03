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Вночі окупанти здійснили масований обстріл Херсону, - облрада

херсон,обстріл

Вночі 3 лютого російські окупанти масовано обстріляли Херсон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!" – написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лівобережжі Херсонщини окупанти накопичують свої сили, - Соболевський

Автор: 

обстріл (28378) Херсон (3347) Соболевський Юрій (85)


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Я от щось ніяк не зрозумію: - буває, що близько ста обстрілів за добу Херсону, та області.
Якщо така цифра за добу, тоді в нас там або артилерії немає, або наказів. А як ще пояснити кількадесят обстрілів невеликої відносно території, та ще й з Кінбурнської Коси на додаток?
Останнє - так ні в які ворота!
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03.02.2023 06:56 Відповісти
Вчора вдень, більше години лупили по місту з однієї точки. Коли президент був в Миколаїві, тоді наша арта працювала з самого ранку.
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03.02.2023 08:53 Відповісти
Пам"ятаю слова Гуменюк в перший день звiльнення Херсону: "сьогоднi ви (тобто херсонцi) можете спасти спокiйно" . На мою думку бiльш правдивiше було сказати: "тiльки сьогоднi".....
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03.02.2023 08:49 Відповісти
 
 