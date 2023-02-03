Вночі окупанти здійснили масований обстріл Херсону, - облрада

Вночі 3 лютого російські окупанти масовано обстріляли Херсон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!" – написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лівобережжі Херсонщини окупанти накопичують свої сили, - Соболевський