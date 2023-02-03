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Вночі росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікополю

дніпропетровщина

Вночі окупанти завдали удару по Нікополю. Повітряна тривога на Нікопольщині тривала понад 12 годин.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 12 годин повітряної тривоги на Нікопольщині через загрозу артилерійського обстрілу. Знову росіяни не давали району та його жителям спокою.

Вночі з важкої артилерії окупанти вдарили по Нікополю. Минулося без постраждалих, нині територія обстрілу обстежується", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інші районі Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнали. Зараз всюди спокійно.

Також дивіться: Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, пошкоджені електромережі, - облрада  . ФОТО

Автор: 

обстріл (28378) Нікополь (1183) Дніпропетровська область (3704)


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с*ки казламордые !!!
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03.02.2023 10:36 Відповісти
 
 