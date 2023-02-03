Минулої доби рашисти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Російські військові минулої доби обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 15 населених пунктів Запорізької області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Кам'янське, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Чарівне, Малинівка, Лугівське, Щербаки, Плавні", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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