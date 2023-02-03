УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10692 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 891 21

Шольц: Війна в Україні - давній план РФ з розширення територій

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну Росії проти України "давно задуманим планом для силового розширення території Росії".

Про це він сказав на зустрічі з громадянами в Магдебурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Він зазначив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.

"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав Шольц.

Також читайте: У своїй стратегії щодо Росії Німеччина намагається "бути напіввагітною", - Моравецький

Він наголосив, що НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно вдавати, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом".

Автор: 

Німеччина (7345) росія (65073) Шольц Олаф (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Русские считают, где хоть раз удалось побывать и нагадить, считается исконно русским.
показати весь коментар
03.02.2023 09:21
+14
Это бесконечная история, пока эта "империя" существует на свете.

показати весь коментар
03.02.2023 09:45
+8
Ескалації між Росією та НАТО уникнути не вдасться, бо Росія не зупиниться на Україні, вона піде дальше, на Польщу, країни Балтії, Чехію, Німеччину. Тому чим раніше війська НАТО почнуть допомагати Україні, тім буде мені вбитих, тім Європа стереже цілими свої міста від руйнувань, а населення Європи не пізнає жахи Війни.
показати весь коментар
03.02.2023 09:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм територій мало???
показати весь коментар
03.02.2023 09:20 Відповісти
Україна,білорусь це буферна зона між ними і НАТО, все так було,кацапи прикривалися нашими землями всю історію
показати весь коментар
03.02.2023 09:22 Відповісти
Это бесконечная история, пока эта "империя" существует на свете.

показати весь коментар
03.02.2023 09:45 Відповісти
Русские считают, где хоть раз удалось побывать и нагадить, считается исконно русским.
показати весь коментар
03.02.2023 09:21 Відповісти
Та ти шо?😮 А меркельша в курсі?
показати весь коментар
03.02.2023 09:22 Відповісти
на га ди ть
показати весь коментар
03.02.2023 09:23 Відповісти
В 2014 треба було включати мозги .
показати весь коментар
03.02.2023 09:24 Відповісти
Да, скоро розшириться, до території західного Берліну, якщо соплі жувати
показати весь коментар
03.02.2023 09:25 Відповісти
***** очень хочется войны с НАТО но пуля охранника уделает пыл старого пердуна...
показати весь коментар
03.02.2023 09:27 Відповісти
великий знаток планів кремля
показати весь коментар
03.02.2023 09:27 Відповісти
В будь якому разі кацапи мають піти на х. уй
показати весь коментар
03.02.2023 09:30 Відповісти
У Шольца у голові якийсь кацапський вінегрет, де і німецька сосиска, і кацапська сира рєпа, іукраїнськч цибуля. Така суміш надзвичайно погано перетравлюється шлунком. Треба таки переходити на корисну для здоров'я дієту - відмовитись від сирої рєпи, тоді не буде іього поносу. Цибулька з сосискою - це саме те харчування. 😊
показати весь коментар
03.02.2023 09:31 Відповісти
Ескалації між Росією та НАТО уникнути не вдасться, бо Росія не зупиниться на Україні, вона піде дальше, на Польщу, країни Балтії, Чехію, Німеччину. Тому чим раніше війська НАТО почнуть допомагати Україні, тім буде мені вбитих, тім Європа стереже цілими свої міста від руйнувань, а населення Європи не пізнає жахи Війни.
показати весь коментар
03.02.2023 09:32 Відповісти
Нікуди кацапи більше не посунуть. Орду погнали знищити саме Україну і українців.
показати весь коментар
03.02.2023 10:03 Відповісти
Знаєте що було в Руанді - якщо ні поцікавтесь. Геноцид майже мільйона людей можна було якщо не уникнути то хоч не допустити таких гігантських жертв. А що зробило ООН США НАТО - ніхера.
показати весь коментар
03.02.2023 10:04 Відповісти
Для мислячих людей це давно не секрет.

Кацапи мають на меті рано чи пізно повернути колишні республіки.

Для цього вони ще з початку 90-х робили закладки в Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджані, потім в Україні.

В країнах Середньої Азії теж є воєнні бази рф + одкб (згадайте, як через механізм одкб кацапи ліквідували революцію в Казахстані у січні 2022).
показати весь коментар
03.02.2023 09:33 Відповісти
А почему этого не замечала старая кобыла которая вами рулила 16 лет.
показати весь коментар
03.02.2023 09:40 Відповісти
Нациська росія живе ще середньовіччі територій їм треба ,коли в 21 столітті світ живе по іншому економіка ,передові технології ітд ,для прикладу південа Корея по площі в 170 раз менша ******** рф і має більший ВВП.
показати весь коментар
03.02.2023 09:53 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну Росії проти України "давно задуманим планом для силового розширення території Росії". - це те, про що він знав всі часи, коли був касіром ,при куйловій німецькій лахудрі - меркель.
показати весь коментар
03.02.2023 10:16 Відповісти
в тому плані е і німетчина . не забувай про це шольц
показати весь коментар
03.02.2023 10:31 Відповісти
До Шольца доходить, що кацапія не має прав на існування.
показати весь коментар
03.02.2023 13:14 Відповісти
 
 