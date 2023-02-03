Шольц: Війна в Україні - давній план РФ з розширення територій

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну Росії проти України "давно задуманим планом для силового розширення території Росії".

Про це він сказав на зустрічі з громадянами в Магдебурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Він зазначив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.

"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав Шольц.

Також читайте: У своїй стратегії щодо Росії Німеччина намагається "бути напіввагітною", - Моравецький

Він наголосив, що НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно вдавати, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом".