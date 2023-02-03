Шольц: Війна в Україні - давній план РФ з розширення територій
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну Росії проти України "давно задуманим планом для силового розширення території Росії".
Про це він сказав на зустрічі з громадянами в Магдебурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Він зазначив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль, щоб уникнути ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО.
"Війна між НАТО та Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не сталося", - сказав Шольц.
Він наголосив, що НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно вдавати, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом".
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Кацапи мають на меті рано чи пізно повернути колишні республіки.
Для цього вони ще з початку 90-х робили закладки в Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджані, потім в Україні.
В країнах Середньої Азії теж є воєнні бази рф + одкб (згадайте, як через механізм одкб кацапи ліквідували революцію в Казахстані у січні 2022).