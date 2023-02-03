Перевірки НКРЕКП дискредитують енергетиків, які намагаються зберегти енергосистему, – ексміністр
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має припинити дискредитувати енергетиків оскільки вони докладають максимум зусиль для підтримки роботи енергосистеми в умовах значних руйнувань обладнання.
Про це повідомив колишній міністр енергетики Іван Плачков, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не розумію, чому дискредитують енергетиків. Що я маю на увазі? Ці перевірки Національної комісії по регулюванню, що нібито енергетики, вони несправедливо застосовують графіки відключень. Це абсолютно незрозуміло", – сказав він. Плачков зазначив, що енергетики докладають максимум зусиль для збереження прогнозованих графіків, але це часто дуже складно через наслідки ворожих атак.
Також він підкреслив, що розподільчі компанії застосовують обмеження за командою "Укренерго", тому потрібно припинити звинувачувати енергетиків у відсутності світла.
"Я вважаю, що це потрібно негайно зупинити та не розкручувати у засобах масової інформації. Не потрібно так робити, я НКРЕ не розумію", - підсумував ексміністр.
Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим. Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.
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Енергетики працюють. То їх керівництво муйнею страждає. Нехай їм пару-вісім разів зарплатню від балди заплатять, так побіжать, курви, відразу до суду, профспілок.
ЗЕ!телепні не робили, в них все одно совок виходить. Отака х*йня, малята.
з іншої сторони, дійсно хотілось би передбачуваних графіків (коли нема ракетних ударів і потроху все стабілізується)
не знаю як ці штрафи відіб"ються на тих, хто цілодобово ремонтував і ризикував життям підтримуючи напругу (є ж загиблі серед електриків)....не хотілось би їх ображати...
У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмлені Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району області.
Знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.
Енергетики усувають аварію. Електропостачання буде відновлено після завершення робіт.
https://t.me/odesacityofficial/14679
Контроль
Контроль
А раптом у Вас яйці теж по 17
В енергетиків свій фронт: ворог методично руйнує енергетичну інфраструктуру, а енергетики мають її відновлювати,
Це абсолютно не схоже на ті відновлювальні роботи, які велися раніше після проходження циклонів ,ураганів, обледініння - ворог знищує поля трансформації - електропідстанції, резерви обладнання для яких формувалися для мирного часу.
Дуже характерно для ботів: не по суті, а по дискурсу "А хто ти такий"- це маркер таких коментаторів. Не викладеня власної точки зору, а опльовування і обгавкування "ти нихрена про ето не знаншь, так сто не... https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE
В 2005 году активисты "Поры" сделали заявление о том, что Иван Плачков организовал и контролировал выполнение двух криминальных схем. Благодаря придуманной им схеме Плачков, а также его близкий круг воровал 30% добываемого на территории Украины газа.
Также Плачкова обвиняли в том, что его деятельность на министерском посту существенно ухудшила в стране инвестиционный климат в электроэнергетическом секторе.
Дуже характерно для ботів: не по суті, а по дискурсу "А хто ти такий"- це маркер таких коментаторів. https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE
Агресор руйнує енергосистему в полях, а всякі НКРЕКП завдають удари штабах Укренерго?
IMHO/In My Humble Opinion подібні "контори" НКРЕКП - рудименти держпарт котролю часів СССР&КПСС, продовжують "функціонувати" в свєму зазеркаллі ще мирного часу і їх слід би було мобілізувати на війну, або "розкасіровать" і перевести на відновлювальні роботи "в поля"
В енергетиків свій фронт: ворог методично руйнує енергетичну інфраструктуру, а енергетики мають її відновлювати,
Це абсолютно не схоже на ті відновлювальні роботи, які велися раніше після проходження циклонів ,ураганів, обледініння - ворог знищує поля трансформації - електропідстанції, резерви обладнання для яких, формувалися для мирного часу.
https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE
https://images.cnscdn.com/images/a/4/2/4/a424cdaab0494b380d1dd7e8e5d54ef2/original.jpg
У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК "Укренерго" тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський та Малиновський райони Одеси та частину Одеського району.
"Знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові клієнти", - йдеться в повідомленні "https://www.facebook.com/113856176690664/posts/pfbid0ZttMVLCrQFsMEGFCEVSZLNjJdYVpERen6TqnZFSSeqgpkrBvHXD4jv7vqYJrBPHql/ ДТЕК Одеські електромереж і" на фейсбук-сторінці, інформує
Там уточнили, що енергетики "Укренерго" усувають аварію, електропостачання буде відновлено після завершення робіт.
"Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - зазначили у ДТЕК. Джерело: