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Перевірки НКРЕКП дискредитують енергетиків, які намагаються зберегти енергосистему, – ексміністр

ремонт,енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має припинити дискредитувати енергетиків оскільки вони докладають максимум зусиль для підтримки роботи енергосистеми в умовах значних руйнувань обладнання.

Про це повідомив колишній міністр енергетики Іван Плачков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому дискредитують енергетиків. Що я маю на увазі? Ці перевірки Національної комісії по регулюванню, що нібито енергетики, вони несправедливо застосовують графіки відключень. Це абсолютно незрозуміло", – сказав він. Плачков зазначив, що енергетики докладають максимум зусиль для збереження прогнозованих графіків, але це часто дуже складно через наслідки ворожих атак.

Також він підкреслив, що розподільчі компанії застосовують обмеження за командою "Укренерго", тому потрібно припинити звинувачувати енергетиків у відсутності світла.

"Я вважаю, що це потрібно негайно зупинити та не розкручувати у засобах масової інформації. Не потрібно так робити, я НКРЕ не розумію", - підсумував ексміністр.

Також читайте: НКРЕКП оштрафувала вже 9 обленерго за відключення світла

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим. Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

Автор: 

енергетика (2591) Плачков (25) НКРЕКП (1816)


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Топ коментарі
+16
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03.02.2023 20:06
+12
Скажу так, поки проходили перевірки - графік дотримувався до хвилини, як тільки перевірки зникли - почали вимикати і вмикати від фонаря.
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03.02.2023 20:11
+12
Перевірки необхідні через недотримання справедливих графіків. Думка якогось там плачкова нікого не цікавить. Новина про це - нікому не потрібна новина.
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03.02.2023 20:16
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03.02.2023 20:06 Відповісти
Скажу так, поки проходили перевірки - графік дотримувався до хвилини, як тільки перевірки зникли - почали вимикати і вмикати від фонаря.
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03.02.2023 20:11 Відповісти
Угу, графіки Ясно й ДТЕК не співпадали, могли й по 8-10 годин не включати

Енергетики працюють. То їх керівництво муйнею страждає. Нехай їм пару-вісім разів зарплатню від балди заплатять, так побіжать, курви, відразу до суду, профспілок.
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03.02.2023 20:17 Відповісти
А їх керівництво кищені на підключенні набиває.
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03.02.2023 20:36 Відповісти
Нещодавно ціну на воду не дали підняти, то вони вирішили за інше взятись і нв цьму заробити. Розігнати це НКРЕКП разом з тими, хто його створив.
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03.02.2023 20:38 Відповісти
НКРЕКП - хоч якийсь контроль над ахметівськими міньонами. ДТЕК взагалі береги втратив зі своїм проїзволом, і тільки перевірки примушують їх хоч якось дотримуватися графіків. По хорошому, треба не перевірки, а постійного наглядача за їх діями.
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03.02.2023 20:46 Відповісти
Ми дуже багато таких контролюючих органів створили. А толку від них нуль. Толк від них тоді, коли їм щось потрібно. А потрібні їм лише гроші.
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03.02.2023 20:55 Відповісти
Та блін..їх Київенерго(для кожного міста своє мабудь ж і обласні ще), Укренерго, Енергоатом, Центренерго...їх ж дохріна й візок! Ще й міністерства. І мабудь ще на кожний вид енергії своє..дешевше розігнати, ніж прогодувати..
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03.02.2023 23:17 Відповісти
Щоб ці ЗЕ!телепні не робили, в них все одно совок виходить. Отака х*йня, малята.
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03.02.2023 20:13 Відповісти
А до чого одне до одного . Не заважайте нам красти а то світло вимкнемо?
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03.02.2023 20:14 Відповісти
Перевірки необхідні через недотримання справедливих графіків. Думка якогось там плачкова нікого не цікавить. Новина про це - нікому не потрібна новина.
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03.02.2023 20:16 Відповісти
з однієї сторони радієш шо світло є (незважаючи на ракетні атаки) - дякувати рембригадам !!
з іншої сторони, дійсно хотілось би передбачуваних графіків (коли нема ракетних ударів і потроху все стабілізується)
не знаю як ці штрафи відіб"ються на тих, хто цілодобово ремонтував і ризикував життям підтримуючи напругу (є ж загиблі серед електриків)....не хотілось би їх ображати...
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03.02.2023 20:18 Відповісти
Тому штрафи треба накладати суто на керівників. І не 3 копійки, а 5-10 зарплат, а не окладів. Залишати без премій квартальних, за півроку, за рік, 13, 14..шо там ще?
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03.02.2023 23:21 Відповісти
Эх, коли почку радіти що почали давати світло 5-6 годин на добу...
У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмлені Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району області.

Знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.

Енергетики усувають аварію. Електропостачання буде відновлено після завершення робіт.
https://t.me/odesacityofficial/14679
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03.02.2023 20:24 Відповісти
Опалення й вода є?
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03.02.2023 23:22 Відповісти
Контроль
Контроль
Контроль
А раптом у Вас яйці теж по 17
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03.02.2023 20:24 Відповісти
Всякі НКРЕКП, рудименти держ-парт котроль СССР&КПСС слід би було мобілізувати на війну...

В енергетиків свій фронт: ворог методично руйнує енергетичну інфраструктуру, а енергетики мають її відновлювати,

Це абсолютно не схоже на ті відновлювальні роботи, які велися раніше після проходження циклонів ,ураганів, обледініння - ворог знищує поля трансформації - електропідстанції, резерви обладнання для яких формувалися для мирного часу.
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03.02.2023 20:28 Відповісти
Ти нихрена про ето не знаншь, так сто не....
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04.02.2023 08:41 Відповісти
Не суть твердження "Перевірки НКРЕКП дискредитують енергетиків, які намагаються зберегти енергосистему" викликало негативну реакцію, а її автор.

Дуже характерно для ботів: не по суті, а по дискурсу "А хто ти такий"- це маркер таких коментаторів. Не викладеня власної точки зору, а опльовування і обгавкування "ти нихрена про ето не знаншь, так сто не... https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE
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04.02.2023 09:18 Відповісти
Плачкову верить- себя не уважать!

В 2005 году активисты "Поры" сделали заявление о том, что Иван Плачков организовал и контролировал выполнение двух криминальных схем. Благодаря придуманной им схеме Плачков, а также его близкий круг воровал 30% добываемого на территории Украины газа.

Также Плачкова обвиняли в том, что его деятельность на министерском посту существенно ухудшила в стране инвестиционный климат в электроэнергетическом секторе.
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03.02.2023 20:30 Відповісти
больше чем в половине городов и сёл,напряжение в заднице. причём это было всегда,и грЁбаный ДТЕК,как то не беспокоилдся по этому поводу. сейчас опять планируют поднять цену в мае,а напруга то по прежнему в заднице. и за что платить?
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03.02.2023 20:32 Відповісти
Люди ставлять просто запитаня чому в одному населеному пункті на одних вулицях є світло постійно або виключать на декілька годин а на інших вулицях дають на 2 години і 8 без світла так вже декілька мвсяців
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03.02.2023 20:38 Відповісти
у для цього треба вкладати гроші а гроші потрібні ахметову на чергову віллу
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03.02.2023 21:13 Відповісти
Скоро родердам плюсь на вихлопі..(
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03.02.2023 21:19 Відповісти
Пізичний дьож!
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03.02.2023 20:48 Відповісти
сразу видно что плачков отрабатывае деньги ахметова .. Был халдеем у ахметова халдеем и остался
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03.02.2023 21:11 Відповісти
Є ідея хай Плачков почидить тиждень без світла і звязку тоді ще раз хай коментує або всіх очільників обленерго на відновлення пошкодженого хай діляться відкатами а ні на фронт
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03.02.2023 21:25 Відповісти
Сколько ему по 1700 скинулись,что это неизвестное говно вонять начало. А твоих Облэнерго ******* лопатой надо по ***** и досмерти. Достали и своими надуманными отключениями и графики свои же вообще не соблюдают.
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03.02.2023 21:28 Відповісти
Плачков помічник ахметки закрив би своє є ло.
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03.02.2023 22:31 Відповісти
Замовлене лайно від петушні, де головний півень рінатік
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04.02.2023 08:43 Відповісти
Не суть твердження "Перевірки НКРЕКП дискредитують енергетиків, які намагаються зберегти енергосистему" викликало негативну реакцію, а її автор.

Дуже характерно для ботів: не по суті, а по дискурсу "А хто ти такий"- це маркер таких коментаторів. https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE



Агресор руйнує енергосистему в полях, а всякі НКРЕКП завдають удари штабах Укренерго?

IMHO/In My Humble Opinion подібні "контори" НКРЕКП - рудименти держпарт котролю часів СССР&КПСС, продовжують "функціонувати" в свєму зазеркаллі ще мирного часу і їх слід би було мобілізувати на війну, або "розкасіровать" і перевести на відновлювальні роботи "в поля"

В енергетиків свій фронт: ворог методично руйнує енергетичну інфраструктуру, а енергетики мають її відновлювати,

Це абсолютно не схоже на ті відновлювальні роботи, які велися раніше після проходження циклонів ,ураганів, обледініння - ворог знищує поля трансформації - електропідстанції, резерви обладнання для яких, формувалися для мирного часу.

https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE
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04.02.2023 08:59 Відповісти
Вониж перевіряють не тих електриків, яки і в день і в ночи відновлюють пошкоджене кацапами обладнання, а ті харі, що сидять по теплих кабинетав вдень і по кабаках у вечорі. Де ж тут дискридитація? Демократія...
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04.02.2023 10:52 Відповісти
А вот интересно - хоть один сперва разобрался с картой энергосетей, к чему он подключён, прежде чем клеймить?
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04.02.2023 11:28 Відповісти
В Одесі сталася масштабна аварія на підстанції "Укренерго", знеструмлено кілька районів


https://images.cnscdn.com/images/a/4/2/4/a424cdaab0494b380d1dd7e8e5d54ef2/original.jpg

У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК "Укренерго" тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський та Малиновський райони Одеси та частину Одеського району.

"Знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові клієнти", - йдеться в повідомленні "https://www.facebook.com/113856176690664/posts/pfbid0ZttMVLCrQFsMEGFCEVSZLNjJdYVpERen6TqnZFSSeqgpkrBvHXD4jv7vqYJrBPHql/ ДТЕК Одеські електромереж і" на фейсбук-сторінці, інформує

Там уточнили, що енергетики "Укренерго" усувають аварію, електропостачання буде відновлено після завершення робіт.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - зазначили у ДТЕК. Джерело:
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04.02.2023 11:34 Відповісти
 
 