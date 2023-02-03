Перевірки НКРЕКП дискредитують енергетиків, які намагаються зберегти енергосистему, – ексміністр

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має припинити дискредитувати енергетиків оскільки вони докладають максимум зусиль для підтримки роботи енергосистеми в умовах значних руйнувань обладнання.

Про це повідомив колишній міністр енергетики Іван Плачков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому дискредитують енергетиків. Що я маю на увазі? Ці перевірки Національної комісії по регулюванню, що нібито енергетики, вони несправедливо застосовують графіки відключень. Це абсолютно незрозуміло", – сказав він. Плачков зазначив, що енергетики докладають максимум зусиль для збереження прогнозованих графіків, але це часто дуже складно через наслідки ворожих атак.

Також він підкреслив, що розподільчі компанії застосовують обмеження за командою "Укренерго", тому потрібно припинити звинувачувати енергетиків у відсутності світла.

"Я вважаю, що це потрібно негайно зупинити та не розкручувати у засобах масової інформації. Не потрібно так робити, я НКРЕ не розумію", - підсумував ексміністр.

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Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим. Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.