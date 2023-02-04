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Новини Агресія Росії проти України
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У Чорному морі наразі немає ракетоносіїв, - ВМС

флот,росія,корабель

На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 9 кораблів. Носіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 04.02.2023:

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр";
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель;
  • у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 28 суден, з них 10 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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Автор: 

Азовське море (1618) ВМС (1382) корабель (1612) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666) Середземне море (101)


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То це учбова тривога триває?
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04.02.2023 10:42 Відповісти
Не флотом единым сыт кровавый кремлёвский маньяк.
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04.02.2023 10:54 Відповісти
Можливо вони ховаються під хвилями.
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04.02.2023 11:10 Відповісти
Пішли за руським кораблем?
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04.02.2023 11:12 Відповісти
У корабля срок боевой службы до отбоя максимум 2-3 недели. Дальше на размагничивание, заправку топливом, замену изнашиваемых за круглосуточную работу деталей в радарах и остальные процедуры.

В любом случае давно пора подвесить гарпуны на миг-29 (ракета почти нечем не отличается от HARM, подвес наверное тот же самый, компьютер управление точно аналогичный) и проверять на вшивость кацапские корабли даже в 500-600км от нас. Идя на низкой высоте, пуская ракету на скорости с небольшим подъемом наверх (заметят, но ничего не успеют сделать), затем разворот и назад. Разве что важно наземных агентов у кацапов придушить, может Интернет отключить на полчаса, чтобы не слили пролет мигов с гарпунами, хотя есть же Румыния, через них можно пройти.
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04.02.2023 13:12 Відповісти
 
 