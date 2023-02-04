У Чорному морі наразі немає ракетоносіїв, - ВМС
На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 9 кораблів. Носіїв "Калібрів" серед них немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.
Станом на 04.02.2023:
- у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр";
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель;
- у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 28 суден, з них 10 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В любом случае давно пора подвесить гарпуны на миг-29 (ракета почти нечем не отличается от HARM, подвес наверное тот же самый, компьютер управление точно аналогичный) и проверять на вшивость кацапские корабли даже в 500-600км от нас. Идя на низкой высоте, пуская ракету на скорости с небольшим подъемом наверх (заметят, но ничего не успеют сделать), затем разворот и назад. Разве что важно наземных агентов у кацапов придушить, может Интернет отключить на полчаса, чтобы не слили пролет мигов с гарпунами, хотя есть же Румыния, через них можно пройти.