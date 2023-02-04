У Чорному морі наразі немає ракетоносіїв, - ВМС

На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 9 кораблів. Носіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 04.02.2023:

у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр";

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель;

у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 28 суден, з них 10 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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