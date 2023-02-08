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Велика Британія (5331) Лондон (390)

Конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні в червні

зеленський,сунак

На червень 2023 року у Лондоні заплановано проведення Конференції з відновлення України.

Про це йдеться у спільній британсько-українській декларації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виступимо співорганізаторами Конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня. Велика Британія продовжить забезпечувати Україні доступ до британського приватного фінансування, страхування, технічного експертного потенціалу", - наголошується в документі, схваленому за підсумками переговорів британського прем'єра Ріші Сунака із  президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому британська сторона нагадала, що за минулі 12 місяців "військова, гуманітарна та економічна допомога Україні з боку Великої Британії становила майже 4 млрд фунтів стерлінгів".

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Нагадуємо, остання конференція про відновлення України відбулася у Лугано (Швейцарія) на початку липня 2022 року, і тоді було оголошено, що у 2023 році подібна конференція пройде у Лондоні.

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Топ коментарі
+4
У Зелі все велике. Комплекс маленької людини.
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08.02.2023 22:41
+4
Я думаю, что это не быстро. Об этом Залужный с Забродским написали еще в конце лета. Только тогда плебс слушал всяких Арестовичей, Ждановых и прочих Будановых.
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08.02.2023 22:42
+3
Только вот до этого надо основательно почистить это цирк уродов папы Бени. А то дела не будет. Будет тупой распил бабла.
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08.02.2023 22:35
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Только вот до этого надо основательно почистить это цирк уродов папы Бени. А то дела не будет. Будет тупой распил бабла.
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08.02.2023 22:35 Відповісти
і війну закінчити обовя'зково.
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08.02.2023 22:38 Відповісти
Я думаю, что это не быстро. Об этом Залужный с Забродским написали еще в конце лета. Только тогда плебс слушал всяких Арестовичей, Ждановых и прочих Будановых.
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08.02.2023 22:42 Відповісти
Насчет Арестовича я все понял. С Ждановым в чем подвох, подскажите pls
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08.02.2023 23:34 Відповісти
Вы в теме? Он столько нарассказывал. Про, например, наступление на Новую Каховку (!!) 30 апреля 2022 года. Такое-же трепло.
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08.02.2023 23:48 Відповісти
Коли всі адекватні люди знали про напад кацапів наприкінці лютого 2022, він з піною доводив, що його бути неможливо, бо у кацапів біля українських кордонів нема ні техніки, ні людського ресурсу. Після такого факапа влада почала розкручувати його як супер експерда.
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09.02.2023 00:05 Відповісти
Ще не звільнили те що зебілоїди здали,а вже влаштовують велике відновлення.
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08.02.2023 22:37 Відповісти
У Зелі все велике. Комплекс маленької людини.
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08.02.2023 22:41 Відповісти
И еще он не дает сладкие места такой воровке как Юлька.
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08.02.2023 22:57 Відповісти
Я вже не один раз запитував, що вона вкрала?
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08.02.2023 23:31 Відповісти
шашлики пожарили,
корупцію перемогли
***** заставили капітулювати
пора будувати...
почнемо з мостів з сторони параші.....
а я ***** думаю.......
чому це мене старого, немічного, горбатого признали обмежено придатним???
бо був не придатним...
*******,
на відбудову, *****......
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08.02.2023 22:39 Відповісти
Будеш смажити шашлики великовідновлювачам.
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08.02.2023 22:44 Відповісти
А жаба то давит. Артурчик, когда-то смотрящий за Донецкой обл. хатинку мог бы себе расширить или еще одну прикупить.
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08.02.2023 22:47 Відповісти
на менш ніж Railgun від BAE Systems я не очікую.
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08.02.2023 23:15 Відповісти
Слуги ждуть грошики, і потирають руки!!!
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09.02.2023 09:14 Відповісти
 
 