Конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні в червні

На червень 2023 року у Лондоні заплановано проведення Конференції з відновлення України.

Про це йдеться у спільній британсько-українській декларації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виступимо співорганізаторами Конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня. Велика Британія продовжить забезпечувати Україні доступ до британського приватного фінансування, страхування, технічного експертного потенціалу", - наголошується в документі, схваленому за підсумками переговорів британського прем'єра Ріші Сунака із президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому британська сторона нагадала, що за минулі 12 місяців "військова, гуманітарна та економічна допомога Україні з боку Великої Британії становила майже 4 млрд фунтів стерлінгів".

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Нагадуємо, остання конференція про відновлення України відбулася у Лугано (Швейцарія) на початку липня 2022 року, і тоді було оголошено, що у 2023 році подібна конференція пройде у Лондоні.