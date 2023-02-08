Протягом 8 лютого росіяни 87 разів обстріляли Сумщину, - ОВА

Протягом 8 лютого, на території Сумської області зафіксовано 87 прильотів внаслідок російських обстрілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що "Російські терористи обстріляли Краснопільську, Білопільську, Есманьську, Новослобідську, Юнаківську та Середино-Будську громади. Зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг.

Краснопільська громада: росіяни били з мінометів − усього 33 прильоти протягом дня.

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл по території громади − 4 прильоти, а потім ще 8.

Есманьська громада: приблизно о 13:01 здійснено обстріл зі стрілецького озброєння (4 кулеметні черги, а потім ще 4).

Новослобідська громада: росіяни обстрілювали територію з мінометів − 22 прильоти.

Юнаківська громада: теж здійснено мінометний обстріл − 10 прильотів.

Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський (ймовірно САУ) обстріл − 10 прильотів.

У всіх випадках обійшлось без руйнувань та жертв серед мирних жителів Сумщини".

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