Протягом 8 лютого росіяни 87 разів обстріляли Сумщину, - ОВА
Протягом 8 лютого, на території Сумської області зафіксовано 87 прильотів внаслідок російських обстрілів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що "Російські терористи обстріляли Краснопільську, Білопільську, Есманьську, Новослобідську, Юнаківську та Середино-Будську громади. Зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг.
Краснопільська громада: росіяни били з мінометів − усього 33 прильоти протягом дня.
Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл по території громади − 4 прильоти, а потім ще 8.
Есманьська громада: приблизно о 13:01 здійснено обстріл зі стрілецького озброєння (4 кулеметні черги, а потім ще 4).
Новослобідська громада: росіяни обстрілювали територію з мінометів − 22 прильоти.
Юнаківська громада: теж здійснено мінометний обстріл − 10 прильотів.
Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський (ймовірно САУ) обстріл − 10 прильотів.
У всіх випадках обійшлось без руйнувань та жертв серед мирних жителів Сумщини".
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