Міноборони планує модернізацію роботи військово-лікарських комісій
Міністерство оборони планує удосконалення та перегляді підходів в роботі військово-лікарських комісій.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення в тому числі і недосконалу систему військово-лікарських комісій. За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК. А саме — було створено 66 позаштатник ВЛК у військових медичних закладах, а також додатково у закладах охорони здоров"я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК.
Втім, у зв′язку зі збільшенням навантаження, очевидною є потреба в удосконаленні та перегляді підходів до проведення зазначеної експертизи", - написала Маляр у фейсбуці.
Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК:
- прискорення впровадження увійськових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС)
- запровадження електронних черг
- використання електронного документообігу упроцесах ВЛК
- перегляд кількості ВЛК
- сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК
Будь ласка, зачекайте...
20 тысяч ну или 30,а не 350...
Когда ракеты летают...
...в лазаретних палатах комісія мордувала симулянтів. Із сімдесяти пацієнтів врятувалися тільки двоє. Один був без ноги: відірвало гранатою, а другий мав справжню костоїду. Лише ці не почули слівця «tauglich», а решта, в тому числі й троє вмираючих сухотників, були визнані придатними до військової служби." (Я. Гашек)
Привіт. Я Віталія, а це мій чоловік Слава. Він військовий… точніше був ним, поки в нього було дві ноги….. Його звільнили з лав ЗСУ, як тільки загоїлись шви після ампутації..
Тепер він просто людина… просто батько нашої дитини… людина без статусу в суспільстві…
Він ніби і захищав Батьківщину з 24.02.22 , а ніби і ні.
Він втратив ногу у бою під Бахмутом, але він не «інвалід» Він ніби і мав би бути ветераном війни, але довести це навіть маючи всі документи на руках майже неможливо!!
Він був потрібен Державі поки був цілим…
А тепер він потрібен лише мені і нашій чотирирічній донечці…
Тепер ми півроку не можемо довести «його величності МСЕКу», що у Слави немає ноги! Щоб той «славнозвісний МСЕК» встановив інвалідність військовому.
Слава такий не один! Таких, як він безліч. Хлопці і дівчата щодня втрачають руки… ноги…очі….. життя….. щоб вберегти наших людей , щоб більше не було замінованих немовлят прив'язаних до бездиханної матері, щоб не було зав'язаних назавжди рук за спиною у літніх чоловіків в підвалі…
Військові роблять ВСЕ, щоб ми лишились живі і лишили живою Україну.
Може настав час зізнатись , що в Україні є нові Ветерани Війни. Що це не ті старесенькі люди, яким ми носили «гвоздічки» на 9 травня в шкільні часи і вважали що цього досить!! Може настав час прибрати корупцію з медичних установ і пояснити особам з комісії, що брати 6 тисяч долларів хабаря із захисника України за першу групу інвалідності -це трошки задохрєна?