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Міноборони планує модернізацію роботи військово-лікарських комісій

маляр

Міністерство оборони планує удосконалення та перегляді підходів в роботі військово-лікарських комісій.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення в тому числі і недосконалу систему військово-лікарських комісій. За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК. А саме — було створено 66 позаштатник ВЛК у військових медичних закладах, а також додатково у закладах охорони здоров"я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК.

Втім, у зв′язку зі збільшенням навантаження, очевидною є потреба в удосконаленні та перегляді підходів до проведення зазначеної експертизи", - написала Маляр у фейсбуці.

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Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК:

  • прискорення впровадження увійськових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС)
  • запровадження електронних черг
  • використання електронного документообігу упроцесах ВЛК
  • перегляд кількості ВЛК
  • сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК

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Топ коментарі
+13
А ще краще санітаркою на передову...
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08.02.2023 23:12
+9
Может это говорящую голову в госпиталь отправить на помощь сестричкам? Чтобы все быстрее было? Заодно хорошо все увидит. Зря она что-ли такие суммы получает?

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08.02.2023 23:05
+9
Резніков Маляр і т.д. це незаменими кадри Ермака вон йому ж служать а не державі
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08.02.2023 23:16
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Может это говорящую голову в госпиталь отправить на помощь сестричкам? Чтобы все быстрее было? Заодно хорошо все увидит. Зря она что-ли такие суммы получает?

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08.02.2023 23:05 Відповісти
А ще краще санітаркою на передову...
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08.02.2023 23:12 Відповісти
Маляр выполняет функции прессекретаря,которой можно платить

20 тысяч ну или 30,а не 350...
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09.02.2023 00:53 Відповісти
Кстати на заводах доплачивают 400 гривень за работу в особых условиях.
Когда ракеты летают...
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09.02.2023 00:56 Відповісти
Я і вважала, що вона прессекретар бо з медійного простору просто не злазить і язик як помело,а оно бач як-заступник міністра цікаво які ще функції окрім зв'язків з громадськістю на неї покладені як на заступника і як вона їх виконує
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09.02.2023 08:07 Відповісти
Резніков Маляр і т.д. це незаменими кадри Ермака вон йому ж служать а не державі
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08.02.2023 23:16 Відповісти
Обижаете. Это высокие чувства. Фотографу респект

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08.02.2023 23:21 Відповісти
Планувати можно і рік і два а на війні кожен дінь десятки ранених а вони тільки почали планувати іто бо журналісти підняли розголос нема влади нема керманича в державі він займается тільки відосиками та піаром бездарі непрофісіонали яки просрали самі головні напрямки своеї роботи під час війни оборону і медицину.
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08.02.2023 23:11 Відповісти
До них только дошло что врач не в состоянии принять более 100 человек в день, даже если будет работать до 12 ночи.
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08.02.2023 23:18 Відповісти
Так как они принимают, то можно и тысячу принять
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09.02.2023 02:58 Відповісти
Досить скиглити, невдахи.
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08.02.2023 23:23 Відповісти
А какой части тела два ****** - маляр и клетчастый спинжак думали почти год с начала войны ? Или они собирались воевать без потерь, без раненых и инвалидов?
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08.02.2023 23:22 Відповісти
На взятки проверьте этих товарищей, узнаете много "неожиданных" вещей.
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08.02.2023 23:22 Відповісти
Шо касовий апарат поставете
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08.02.2023 23:29 Відповісти
Зібрались і собі долю увірвати.
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08.02.2023 23:41 Відповісти
"...Звертаючись до всіх, лікар Грінштейн виголосив промову, сповнену чудових і розумних сентенцій:,- Ви не думайте, що маєте перед собою якогось дурного віслюка і можете йому замилювати очі. Мене ваша поведінка анітрохи не виведе з рівноваги. Я знаю, що всі ви симулянти і хочете дезертирувати з армії. Відповідно до цього я з вами і поводжуся. Я вже мав справу з сотнями таких героїв, як ви. На цих ліжках лежало таких до біса, і їм не бракувало нічого іншого, як тільки бойового духу. Поки їхні товариші боролися на фронті, вони гадали, що валятимуться в ліжках, будуть діставати госпітальну їжу і чекати, поки війна перешумить. Але вони з біса помилилися. То й ви, лобуряки, помиляєтеся. Ще зо двадцять років зі сну кричатимете, коли вам привидиться, як ви тут у мене симулювали...
...в лазаретних палатах комісія мордувала симулянтів. Із сімдесяти пацієнтів врятувалися тільки двоє. Один був без ноги: відірвало гранатою, а другий мав справжню костоїду. Лише ці не почули слівця «tauglich», а решта, в тому числі й троє вмираючих сухотників, були визнані придатними до військової служби." (Я. Гашек)
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09.02.2023 00:22 Відповісти
Кто то верит что прикроют такую кормушку? Её не смогли изменить 30 лет независимости и война с 14 года.
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09.02.2023 01:59 Відповісти
Де ви бачите що хтось щось хоче прикривати закладах охорони здоров"я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК Джерело: легалізація хабарів
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09.02.2023 09:09 Відповісти
Вимоги хабарів теж в електронній формі?
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09.02.2023 02:25 Відповісти
В кріпті.
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09.02.2023 07:50 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/179442 друзі прочитайте та підтримайте петицію
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09.02.2023 05:52 Відповісти
Віталія Іващенко. https://www.youtube.com/@iamfromua100 .
Привіт. Я Віталія, а це мій чоловік Слава. Він військовий… точніше був ним, поки в нього було дві ноги….. Його звільнили з лав ЗСУ, як тільки загоїлись шви після ампутації..

Тепер він просто людина… просто батько нашої дитини… людина без статусу в суспільстві…

Він ніби і захищав Батьківщину з 24.02.22 , а ніби і ні.

Він втратив ногу у бою під Бахмутом, але він не «інвалід» Він ніби і мав би бути ветераном війни, але довести це навіть маючи всі документи на руках майже неможливо!!

Він був потрібен Державі поки був цілим…

А тепер він потрібен лише мені і нашій чотирирічній донечці…

Тепер ми півроку не можемо довести «його величності МСЕКу», що у Слави немає ноги! Щоб той «славнозвісний МСЕК» встановив інвалідність військовому.

Слава такий не один! Таких, як він безліч. Хлопці і дівчата щодня втрачають руки… ноги…очі….. життя….. щоб вберегти наших людей , щоб більше не було замінованих немовлят прив'язаних до бездиханної матері, щоб не було зав'язаних назавжди рук за спиною у літніх чоловіків в підвалі…

Військові роблять ВСЕ, щоб ми лишились живі і лишили живою Україну.

Може настав час зізнатись , що в Україні є нові Ветерани Війни. Що це не ті старесенькі люди, яким ми носили «гвоздічки» на 9 травня в шкільні часи і вважали що цього досить!! Може настав час прибрати корупцію з медичних установ і пояснити особам з комісії, що брати 6 тисяч долларів хабаря із захисника України за першу групу інвалідності -це трошки задохрєна?
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09.02.2023 07:45 Відповісти
Всі поголовно ВЛК, Мсуки - розсадники корупції, не має значення наявність кінцівок, чи ви воювали чи попали під трамвай, є гроші - інвалід, немає - гуляй вася. Всі це знають, всі платять, дивуються тільки ті, хто перший раз стикається. Не дивуйтеся і не нервуйтеся, платіть гроші і все буде добре.
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09.02.2023 09:23 Відповісти
Переведуть на безготівковий розрахунок?
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09.02.2023 09:39 Відповісти
 
 