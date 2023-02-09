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У Дніпрі 8 лютого під час повітряної тривоги пролунав вибух

дніпро

У Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє  Суспільне.

За даними ЗМІ, чули звук близько 23:52 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

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Сперва был взрыв, потом оповещения по очереди - телеграм, вайбер, и наконец - уличная сирена.
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09.02.2023 00:14 Відповісти
Тривога вже була після вибуху здалося.
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09.02.2023 00:15 Відповісти
Так, спочатку вибух, а вже потім сирена
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09.02.2023 00:21 Відповісти
Proyob
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09.02.2023 00:27 Відповісти
Была тревога по баллистике, об этом сложно заранее оповестить. Обычно уже после прилета срабатывает оповещение.
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09.02.2023 00:31 Відповісти
То є так, але нащо брехати
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09.02.2023 00:46 Відповісти
Что опять х-22, у нас после их прилёта включили тревогу.
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09.02.2023 00:59 Відповісти
Правда на второй раз уже сначала тревога, потом х--22 .
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09.02.2023 01:00 Відповісти
Ціла хвилина знадобилась, щоб увімкнути оповіщення! Дійсно незрозуміло навіщо брехати???
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09.02.2023 07:49 Відповісти
 
 