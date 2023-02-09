11 224 9
У Дніпрі 8 лютого під час повітряної тривоги пролунав вибух
У Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
За даними ЗМІ, чули звук близько 23:52 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дидье Ваивале 614c05c2
показати весь коментар09.02.2023 00:14 Відповісти Мені подобається 7
Саня Мантула 143b28a2
показати весь коментар09.02.2023 00:15 Відповісти Мені подобається 5
Наталья Алексеева adda8e54
показати весь коментар09.02.2023 00:21 Відповісти Мені подобається 4
neverlok lok
показати весь коментар09.02.2023 00:27 Відповісти Мені подобається 4
Виталий 6b40280c
показати весь коментар09.02.2023 00:31 Відповісти Мені подобається 1
Наталья Алексеева adda8e54
показати весь коментар09.02.2023 00:46 Відповісти Мені подобається 1
Petrov Viktor
показати весь коментар09.02.2023 00:59 Відповісти Мені подобається 0
Petrov Viktor
показати весь коментар09.02.2023 01:00 Відповісти Мені подобається 0
Ярослав Шевченко 898e4c89
показати весь коментар09.02.2023 07:49 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...