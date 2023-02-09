У Дніпрі 8 лютого під час повітряної тривоги пролунав вибух

У Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

За даними ЗМІ, чули звук близько 23:52 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

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