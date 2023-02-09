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Ірландія може допомогти у створенні спецтрибуналу для РФ

суд,трибунал,гаазький,кримінальний,міжнародний

Ірландія має певні ключові принципи, зокрема виступає за ядерне нерозповсюдження та дотримання прав людини. Країна готова зробити суттєвий внесок у цих сферах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві ірландського міністра закордонних справ та оборони Міхала Мартіна, виголошеній під час діалогу під егідою Атлантичної ради.

"Наприклад, ми працюємо над тим, щоб забезпечити міжнародну відповідальність за російську війну проти України. В Європі ми були серед лідерів у просуванні ідеї створення перехідного міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії", - зазначив він.

Мартін розповів, що приїжджав до Ірпеня та Бучі, де бачив докази звірств, скоєних окупантами. При цьому додав, що після початку вторгнення РФ Ірландія прийняла 75 тисяч українських біженців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сподівається на міжнародну підтримку у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії, - Костін

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09.02.2023 09:22 Відповісти
 
 