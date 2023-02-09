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Миколаїв (1756) обстріл (27045) Кім Віталій (468) Очаків (203)

Росіяни вкотре обстріляли Очаківську громаду Миколаївщини, без постраждалих, - ОВА

очаків

Російські військові не припиняють щоденних обстрілів Миколаївської області. Під ворожим вогнем знову опинилася Очаківська громада.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 8 лютого, о 12:46 ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Очаківської громади. В наслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. 

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