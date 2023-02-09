Росіяни вкотре обстріляли Очаківську громаду Миколаївщини, без постраждалих, - ОВА
Російські військові не припиняють щоденних обстрілів Миколаївської області. Під ворожим вогнем знову опинилася Очаківська громада.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 8 лютого, о 12:46 ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Очаківської громади. В наслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...