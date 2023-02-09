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Путін вже втратив Україну, у нього немає жодного шансу, - Байден

байден,путін

Президент США Байден заявив, що російський диктатор Путін "вже втратив Україну", додавши, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"У Путіна немає жодного шансу - він вже втратив Україну. ... Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти", - зазначив він.

"Спустіться вниз, нічого з цього не відбувається", - заявив президент США.

Байден сказав, що НАТО координує свої дії на підтримку України, незважаючи на те, що Путін вважає, що це не так.

Байден також відповів на критику з боку невеликої групи законодавців-республіканців, які припустили, що в Україну надходить занадто багато американської допомоги. Журналістка згадала депутата Джима Джордана (Огайо), який запропонував, щоб гроші, витрачені в Україні, йшли американцям, і Байден голосно розсміявся.

"Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли ... Росія прокотиться через Україну, або в Білорусь, або кудись ще?", - додав він.

На запитання, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів: "Так, це так".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівські пропагандисти готуються воювати з американськими "нацистами": "Денацификация и демилитаризация США - это тоже цель". ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Візьміть ще за жопу Єрмака.
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09.02.2023 09:14
+8
А які ще можуть бути претензії до Президента США? Попри незгоду в допомозі Україні багатьох сенаторів і населення, Байден домогає, втрачаючи свій рейтинг там.
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09.02.2023 10:02
+5
..читайте уважно, що пишите:
"Путін вже втратив Україну, у нього немає жодного шансу, - Путін"
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09.02.2023 09:15
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Візьміть ще за жопу Єрмака.
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09.02.2023 09:14 Відповісти
..читайте уважно, що пишите:
"Путін вже втратив Україну, у нього немає жодного шансу, - Путін"
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09.02.2023 09:15 Відповісти
Вже кофе випили і виправили:
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09.02.2023 09:16 Відповісти
Путін вже втратив Україну, у нього немає жодного шансу, - Путін Джерело:

Так хто заявив, Баден чи Путін? ))
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09.02.2023 09:15 Відповісти
Путін вже втратив Україну, у нього немає жодного шансу, - Путін

Тобто, це путін про себе каже?
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09.02.2023 09:16 Відповісти
Страшно, москалю клаповухий? Буде ще страшніше!
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09.02.2023 09:36 Відповісти
То, что Путло не смог и не сможет добиться основных своих целей(при этом вполне может добиться побочных) ещё не означает, что Украина сможет добиться своих.
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09.02.2023 09:27 Відповісти
У нього і не було такого шансу.
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09.02.2023 09:28 Відповісти
Шанс у нього був. Давай врахуємо ось що: неймовірне море грошей пуйло роздавало своїм ідіотам з метою вербовки укр.суспільства та створення іллюзій братніх стосунків, а треба було "вербувати" дешевими програмами, інвестиціями. З урахуванням трудолюбивості українців - це спрацювало б. Впевнений, що такий підхід добавив би лекторату у центральних областях, а саме Кропивницький, Черкаси, Суми, Полтава, Чернігів, Житомир...Тобто - не підтримував би трактористів на бамбасі, не роздавав би гроші просто так шавкам, а використав би колосальний ресурс на економічну складову в понятті кооперації, було б по іншому... А так - він просто ідіот сам по собі, бо зробив ставку на гопників. Але тепер це все на краще, в повній мірі проявилась жахлива суть демона, а крім того лишній раз, знову через кров для досвіду майбутніх поколінь підтверджено постулат про неприпустимість будь-яких думок щодо адекватності кацапів. І я щасливий з того, що людожер проявився у своїх геопомилках, все це тільки згуртувало нас
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09.02.2023 09:45 Відповісти
Він же сам пітерський гопник, на таких і розраховував. Це було видно і під час Майдану коли його спецура не змогла зламати мітингуючих навіть розстрілюючи їх.
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09.02.2023 09:52 Відповісти
Саме так.
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09.02.2023 10:01 Відповісти
Пуйло втратило все, коли в ніч на 24.02.2023 року росіяни, які проживають в Україні побачили любов ракетами по їх містах... А українці завди любили Україну і пуйло та його хворий, зомбований нарід, був вичеркнутий назавжди.
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09.02.2023 09:28 Відповісти
от якби на посту Президента США був такий рішучий містер як Джонсон. Що би тоді було?
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09.02.2023 09:50 Відповісти
А які ще можуть бути претензії до Президента США? Попри незгоду в допомозі Україні багатьох сенаторів і населення, Байден домогає, втрачаючи свій рейтинг там.
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09.02.2023 10:02 Відповісти
та жодних претензій абсолютно. просто моделюю з цікавості ситуацію як би все було, будь на його місці якийсь більш рішучий містер типу Бориса Джонсона. щодо окремих сенаторів, то це думка не всієї партії. аналогічно й стосовно населення. населення у США більше 65% за підтримку України.
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09.02.2023 10:21 Відповісти
Президент Ліндон Джонсон (1963-69рр., заступив на пост після вбивства Джона Кеннеді) був рішучим! Він навіть розв'язав війну у В'єтнамі!
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09.02.2023 10:47 Відповісти
Путін втратить Україну тоді, коли УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ПЕРЕСАДИТЬ ПУТІНСЬКИХ АГЕНТІВ В УКРАЇНІ,а їх більше як в базарної суки блохів.
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09.02.2023 10:06 Відповісти
Ну не только тех кто агенты. А ещё тех кто грабил страну. Кучму, Тимошенко, Бойко, Лёвку, Пороха, Яныка, Яценюка..... К сожалению список долгий
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09.02.2023 10:29 Відповісти
Чому в переліку немає ні одного "зелено-квартального" і їхнії спонсорів????
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09.02.2023 10:59 Відповісти
Непогана спроба вивести з під удару , мовляв великомасштабні грабіжники держави не є агентами кремля
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09.02.2023 16:37 Відповісти
Відповідь не вірна!

Путін втратить Україну тоді, коли отримає Военноі поразки в Україні !

ВСУ, опираючись на Народ України, добье *****.
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11.02.2023 04:40 Відповісти
Путлер *****, фашист конченый
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09.02.2023 10:26 Відповісти
Поки тут є "Єрмак & Co., ",Путлер має шанси.
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09.02.2023 10:28 Відповісти
"У Путіна немає жодного шансу - він вже втратив Україну. ..."
Т.е. Байден уже закончил войну и поэтому решил не давать самолёты, а 30 танков даст через год (для парада победы)?
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09.02.2023 10:46 Відповісти
Що означає ***** втратив Україну? Вона, що була його власністью? І що це за москвороти про яких каже Байден? Це що якийсь раніше невідомий народ? Це і є расові кацапські нацмени.
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09.02.2023 11:06 Відповісти
кончене маразматичне старече американське лайно.

ми не шмат сала щоб нами оволодівати чи нас втрачати.

ми ті, хто давав *изди москалям коли америки ще навіть на мапі світу не було.
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09.02.2023 13:53 Відповісти
 
 