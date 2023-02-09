Путін вже втратив Україну, у нього немає жодного шансу, - Байден
Президент США Байден заявив, що російський диктатор Путін "вже втратив Україну", додавши, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"У Путіна немає жодного шансу - він вже втратив Україну. ... Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти", - зазначив він.
"Спустіться вниз, нічого з цього не відбувається", - заявив президент США.
Байден сказав, що НАТО координує свої дії на підтримку України, незважаючи на те, що Путін вважає, що це не так.
Байден також відповів на критику з боку невеликої групи законодавців-республіканців, які припустили, що в Україну надходить занадто багато американської допомоги. Журналістка згадала депутата Джима Джордана (Огайо), який запропонував, щоб гроші, витрачені в Україні, йшли американцям, і Байден голосно розсміявся.
"Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли ... Росія прокотиться через Україну, або в Білорусь, або кудись ще?", - додав він.
На запитання, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів: "Так, це так".
Будь ласка, зачекайте...
"Путін вже втратив Україну, у нього немає жодного шансу, - Путін"
Так хто заявив, Баден чи Путін? ))
Тобто, це путін про себе каже?
Путін втратить Україну тоді, коли отримає Военноі поразки в Україні !
ВСУ, опираючись на Народ України, добье *****.
Т.е. Байден уже закончил войну и поэтому решил не давать самолёты, а 30 танков даст через год (для парада победы)?
ми не шмат сала щоб нами оволодівати чи нас втрачати.
ми ті, хто давав *изди москалям коли америки ще навіть на мапі світу не було.