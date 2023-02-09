УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10610 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
27 882 163
SpaceX (272) ЗСУ (7181) Starlink (225)

SpaceX обмежила доступ українським дронам до мережі Starlink

старлінк

Компанія SpaceX вжила заходів, щоб військовослужбовці ЗСУ не могли використовувати супутниковий інтернет Starlink для управління безпілотниками, заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл.

Про це повідомила Європейська правда із посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ. 

За словами Шотвелл, українські військові використали Starlink для керування безпілотниками, хоч і ненавмисно. Вона зазначила, що систему  не можна використовувати як зброю. 

Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками. 

Україна ефективно використовує безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення вогню на великі відстані й скидання бомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні 10 тис. терміналів Starlink

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це", – сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками. "Є речі, які ми можемо зробити й вже робимо", – додала вона.

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально, – сказала вона. "Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ отримають ще 80 терміналів "Старлінк". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+88
Маск, ти поставив на чорне
показати весь коментар
09.02.2023 09:20
+81
Чомусь дуже синхронно з початком наступу росіян. Це схоже на зговір з росіянами - підставити підніжку українській обороні саме в цей момент.
показати весь коментар
09.02.2023 09:21
+56
показати весь коментар
09.02.2023 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
SpaceX и Илон, сообщаю тебе из Латвии, что ты прорашистский 3,14дар!
показати весь коментар
09.02.2023 09:53 Відповісти
А иди ты на *** гондон из Латвии.
показати весь коментар
09.02.2023 19:09 Відповісти
Маск не сторонник Трампа каким его любят изображать. Это лицо всей либеральной Америки. Которое хочет не воевать, а дружить, как хиппи в 60-70-е.
показати весь коментар
09.02.2023 09:55 Відповісти
Аутист из ЮАР, попавший в США по канадскому паспорту - не может "быть лицом всей либеральной Америки"

Хиппи - это кстати было движение-ИПСО по развалу вьетнамской военной компании изнутри
показати весь коментар
09.02.2023 16:50 Відповісти
...Гринн Шотвелл я не желаю Вам, войны в дом...Но если падет Ukraina,рюзке тварь появится и у тебя во дворе
показати весь коментар
09.02.2023 09:56 Відповісти
Как она там появится? Нападёт и завоюет США? Не смешно такую чушь нести самому.
показати весь коментар
09.02.2023 10:16 Відповісти
Скажу тебе больше - она уже там, в огромных количествах!
показати весь коментар
09.02.2023 16:54 Відповісти
коротко-хуйломаск................................................
показати весь коментар
09.02.2023 10:01 Відповісти
Трампіст-аутист себе ще покаже. Цей поц вже розпочав передвиборчу кампанію рудої бєлкі ще з продажу твіттера.
показати весь коментар
09.02.2023 10:04 Відповісти
Сцка, я в а... уе
показати весь коментар
09.02.2023 10:08 Відповісти
... дуже жаль(((

А Маск в курсі, що він так не тільки проект "Тесла" втратить, а що і в проекті "Старлінк" є не тількі його гроші, а ще і бюджету США?.. І ось точно він, краще за багатьох, має розуміти, що доллар - це валюта, яку номінує і КОНТРОЛЮЄ Федеральна резервна система США... Цей псих взагалі в курсі, що рано чи пізно ФРС зацікавлиться його стосунками із ******?)))

А про те, що ******* дрони керуються через супутники міг не знати лише повний тупий бовдур.
показати весь коментар
09.02.2023 10:14 Відповісти
Вот как раз потерял Старлинк он и не хочет. Ему наша война вообще боком. А вот посмотрев что можно делать со старлинком его скорее всего запретят все страны не сателлиты США
показати весь коментар
09.02.2023 18:38 Відповісти
Чергове уй@біще-"мі за мір".
показати весь коментар
09.02.2023 10:14 Відповісти
Не кожен спеціаліст в цьому питанні розбереться. Крім того, ЗСУ використовують американські безпілотники, іншу зброю з США, яка також керується з допомогою інтернету. Так що є кому налагодити зв'язок і управління в зоні бойових дій.
показати весь коментар
09.02.2023 10:15 Відповісти
Говнюка обанкротить! Активы передать Boston Dynamics, General Dynamics, Lockheed Martin. Нехай разворачивает свои идеи где-нибудь в мухосранске. Поглядим что из этого получится.
показати весь коментар
09.02.2023 10:19 Відповісти
У него денег больше чем у всей нашей страны, кто кого обанктротить может еще вопрос =)
показати весь коментар
09.02.2023 18:39 Відповісти
В Америке это умеют делать.
показати весь коментар
09.02.2023 20:09 Відповісти
Банкротить свой бизнес? Зачем им это? Они как правило его продавливают в другие страны, а не банкротят...
показати весь коментар
09.02.2023 22:19 Відповісти
Ага. И в Мухоссранске, если ему удасться хотя бы нормальную кафешку организовать, то у него ее тут же местные мусора отожмут)))
показати весь коментар
09.02.2023 22:42 Відповісти
Маск уже скоро будет колонизировать Синг-Синг...
показати весь коментар
09.02.2023 10:22 Відповісти
великі й талановиті люди не завжди є порядними й справедливими. на превеликий жаль.
показати весь коментар
09.02.2023 10:26 Відповісти
і сказав йому диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їх славу, бо мені це передано, я, кому тільки хочу, тому і даю її; отож, коли ти вклонишся переді мною, то буде все це твоє. (Вiд Луки 4:6,7)
показати весь коментар
09.02.2023 21:28 Відповісти
А тепер питання - наскільки є ефективний супутник Притули. Я думаю, що наші військові не такі вже й дурні, коли просили саме супутник.
показати весь коментар
09.02.2023 10:28 Відповісти
А наші військові його просили?
показати весь коментар
09.02.2023 11:01 Відповісти
Так.
показати весь коментар
09.02.2023 11:25 Відповісти
Все ясно з цими ватніками штатівськими. Треба шукати альтернативу. А ще краще свої супутники виводити на орбіту і ні від кого не залежати. На крайняк, можна орендувати.
показати весь коментар
09.02.2023 10:32 Відповісти
Шукай. Знайдеш- скажеш.
показати весь коментар
09.02.2023 10:34 Відповісти
Есть контракт, по которому нельзя использовать гражданскую сеть в военных целях.
показати весь коментар
09.02.2023 10:35 Відповісти
Для тех кто тут брызжет слюною контракт это пустой звук. Они не привыкли жить по закону.
показати весь коментар
09.02.2023 15:48 Відповісти
чуєш, чуваче, лицемір це ти! Бо кожен притомний українець розуміє, що старлінки важливіші там, на передку, а не у центрі незламності. І лише ти свою дупку ховаєш в тих пунктах та пісулі пишеш звідти.
показати весь коментар
09.02.2023 10:59 Відповісти
того і кудахкаєш тут.
показати весь коментар
09.02.2023 11:00 Відповісти
Акумулятор від шурупокрута підключаю до роутера і є інтернет. Від акумуляторів старого мопедного і такогож маленького, тільки тягового, є світло.
показати весь коментар
09.02.2023 11:07 Відповісти
майже через рік вони зрозуміли, що інтернет використовується з дронами? Серьйозно? В самий вирішальний момент, саме під час наступу де дрони - очі військових, буквлаьно. Це просто треш, маск - ПНХ, всі маски знято остаточно.
показати весь коментар
09.02.2023 10:41 Відповісти
**********.
показати весь коментар
09.02.2023 10:44 Відповісти
*****.. ми купу грошей витратили, щоб забезпечити хлопців на передку старлінками. то тепер їх можна викинути?? маск сучий виродок!
показати весь коментар
09.02.2023 10:56 Відповісти
припускаю, що це може бути гучна заява в інформпросторі, щоб кацапня не трибухалась, а старлінки все ж таки працюють у зоні бойових дій. Дай Боже, щоб так і було.
показати весь коментар
09.02.2023 11:08 Відповісти
Так і є. Те ж саме було минулого разу щодо Маска - "диванним експертам по зраді" це я ковток повітря.
показати весь коментар
09.02.2023 12:06 Відповісти
ваші слова та Богу у вуха!
показати весь коментар
09.02.2023 12:36 Відповісти
Теж мені чистоПлюї!!
показати весь коментар
09.02.2023 12:26 Відповісти
А Україна на когось напала і "наступає" на чужу землю? Що у них в головах?!?
показати весь коментар
09.02.2023 12:48 Відповісти
Смешно читать от кучи набежавших ванек, своровавших кучу софта бабла и территорий о каких то нарушениях соглашений
показати весь коментар
09.02.2023 13:04 Відповісти
.

трамп та маск два придурка-популiсти...

бажаю трампу нiколи вже не вибратись, а республiканцям якнайшвидше перегорнути цю ганебну

сторiнку в своiй iсторiї.
показати весь коментар
09.02.2023 13:06 Відповісти
***** , опять играются , ***** , ненавижу левых,
показати весь коментар
09.02.2023 13:12 Відповісти
Mora Zfayfer причём здесь Трамп
показати весь коментар
09.02.2023 13:13 Відповісти
Он большой дружбан Маска, кроме того что тоже надрачивает на мааскву
показати весь коментар
09.02.2023 15:44 Відповісти
Бидон, пора шота решать с этим х-ловским аутистом.
показати весь коментар
09.02.2023 13:38 Відповісти
Кто то из рашистов в окружении Маска влияет на него конкретно.
показати весь коментар
09.02.2023 14:17 Відповісти
+100!
Військовий зв'язок виключно свій!
Як?
Ду-май-те!
показати весь коментар
09.02.2023 15:09 Відповісти
В наступальних цілях - це на територію московії , а деокупація української землі - це оборона в т.ч. і всього цивілізованого світу від московського фашизму. На чиєму ви боці пані Гвін Шотвелл ?
показати весь коментар
09.02.2023 15:17 Відповісти
Когда уже будет придел идиотизму в этой войне...
показати весь коментар
09.02.2023 15:28 Відповісти
Якщо ми не будемо їх використовувати у наступальних цілях, звільнюючи свою землю від агресора, нам буде потрібно більше старлінків для лікарень. Це все, що треба знати про моральні якості Ілона Маска.
показати весь коментар
09.02.2023 15:50 Відповісти
Та він цього і добивається.
показати весь коментар
09.02.2023 18:41 Відповісти
Маск зайняв двояку позицію в якій поступово дрейфує в сторону агресора і це факт, тому що цей аферист і саме такий кончений вбивця . Потрібно якось вирішувати , питання альтернативного звязку,як самі провтикали , маючи всі технології для цього. Мадуть ще раз нагадати Світу про будапештський меморандум тому що іншого чогось у України немає хоча це і дуже багато тому що ніхто не зробив більше для беспеки Світу ніж Україна, але віддавати борги народу України ніхто не хоче, тому що рахують що вже розрахувалися з "українською" владою індульгенцією і захистом вкрадених ресурсів в Україні.
показати весь коментар
09.02.2023 18:30 Відповісти
НЕ ДИВНО... Укурений неадекват....
показати весь коментар
09.02.2023 20:01 Відповісти
Не знаешь? Мы тоже не знали. И поэтому нам легче было думать, что русские не нападут. А они взяли и напали. У вас там уже такая большая 5-ч колонна русских, сто и армии не надо. Они изнутри уничтожат вашу страну. И это они уже давно начали делать. Разшатывают общество, плодят коррупцию и приводят к власти таких как агент ФСБ Трамп, создали криминальную мафию и этот криминалитет скоро захватит власть в вашей стране, как он сделал это в России.
показати весь коментар
12.02.2023 10:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 