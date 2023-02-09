SpaceX обмежила доступ українським дронам до мережі Starlink
Компанія SpaceX вжила заходів, щоб військовослужбовці ЗСУ не могли використовувати супутниковий інтернет Starlink для управління безпілотниками, заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл.
Про це повідомила Європейська правда із посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шотвелл, українські військові використали Starlink для керування безпілотниками, хоч і ненавмисно. Вона зазначила, що систему не можна використовувати як зброю.
Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.
Україна ефективно використовує безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення вогню на великі відстані й скидання бомб.
"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це", – сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками. "Є речі, які ми можемо зробити й вже робимо", – додала вона.
За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.
"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально, – сказала вона. "Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях".
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Хиппи - это кстати было движение-ИПСО по развалу вьетнамской военной компании изнутри
А Маск в курсі, що він так не тільки проект "Тесла" втратить, а що і в проекті "Старлінк" є не тількі його гроші, а ще і бюджету США?.. І ось точно він, краще за багатьох, має розуміти, що доллар - це валюта, яку номінує і КОНТРОЛЮЄ Федеральна резервна система США... Цей псих взагалі в курсі, що рано чи пізно ФРС зацікавлиться його стосунками із ******?)))
А про те, що ******* дрони керуються через супутники міг не знати лише повний тупий бовдур.
трамп та маск два придурка-популiсти...
бажаю трампу нiколи вже не вибратись, а республiканцям якнайшвидше перегорнути цю ганебну
сторiнку в своiй iсторiї.
Військовий зв'язок виключно свій!
Як?
Ду-май-те!