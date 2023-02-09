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Дніпропетровщина (3261) Київ (19115) Київська область (3795) електроенергія (6006) ДТЕК (1946)

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання, - ДТЕК

електроенергія

НЕК "Укренерго" надало нові обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській та Дніпропетровській областях на 9 лютого. Проте у разі підвищеного навантаження з 10:00 по 15:00 можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Встановлені НЕК "Укренерго" ліміти  дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Споживання та генерація електроенергії зростають, найбільший дефіцит у вечірні години, - "Укренерго"

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Топ коментарі
+1
З 6 до 10 свытла не було.
Тыльки збрешуть - виходить навпаки.
Наступне вимкнення в 15.
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09.02.2023 11:32
+1
Тільки звикли до графіків і на тобі.
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09.02.2023 11:33
+1
приезды ревизоров Байдена и Джонсона действуют отрезвляюще на рыжего с зелёной шоблой
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09.02.2023 11:43
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З 6 до 10 свытла не було.
Тыльки збрешуть - виходить навпаки.
Наступне вимкнення в 15.
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09.02.2023 11:32 Відповісти
Спробуйте статтю прочитати. Може допоможе...
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09.02.2023 12:34 Відповісти
Спробував. в 9-00 виключили.
Стаття ніпрощо. Було лімыти - виключали. Лімітів немає - виключають бо бачите велике навантаження. В чому прикол - да ні в чому, брешуть та крадуть не посміхаючись як і раніше
Ті ж яйця тільки в профіль
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09.02.2023 12:48 Відповісти
"Встановлені НЕК "Укренерго" ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", - йдеться в повідомленні. Джерело:
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09.02.2023 13:18 Відповісти
їм так сподобалось продавати дешеву українську електроенергію в Молдову та на Захід що ці відключення (як ви пишете стабілізаційні) будуть вже весь час і після війни. Знайшли золоту жилу падли. І не розказуйте мені що десь щось перевантажене, то все бла-бла-бла
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09.02.2023 13:29 Відповісти
Ви мабуть статтю так і не прочитали, бо я просто процитував її частину і від себе нічого не додавав.
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09.02.2023 13:35 Відповісти
я прочитав і вам відповів - Ті ж яйця тільки в профіль,
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09.02.2023 13:43 Відповісти
18-00. В мережі вольтметр показує 225В, Не 10-00 і не 15-00... Розкажііть мені ще раз про перенавантаження (225В в мережі ) та про час (10.00 - 15.00). Уроди ахметовські....
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09.02.2023 18:15 Відповісти
Тільки звикли до графіків і на тобі.
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09.02.2023 11:33 Відповісти
В мене відключать з 15:00, коли воно за графіком повинно бути, чи що?? Хрін зрозумієш цих графікоробів.

Крім графіків ці ДТЕК, ЯСНО й інші компанії можуть щось ще робити (я не про ремонтні бригади й рядових працівників).
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09.02.2023 11:42 Відповісти
приезды ревизоров Байдена и Джонсона действуют отрезвляюще на рыжего с зелёной шоблой
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09.02.2023 11:43 Відповісти
Нічого там не отрезвляє. Просто гуманітарні генератори продали, нових поставок поки що немає, тепер і на електроенергії можна трошки вторгувати.
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09.02.2023 12:09 Відповісти
... І саме тому на Київщині зранку вирубають групи на стабілізацію, декого тримають по 4 (!) години, хоча з лімітами було по 2.
"Не шмогла, так не шмогла" - але якщо стан системи не дозволяє такого, навіщо людей дурити?
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09.02.2023 13:33 Відповісти
 
 