У Києві, Київській та Дніпропетровській областях ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання, - ДТЕК
НЕК "Укренерго" надало нові обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській та Дніпропетровській областях на 9 лютого. Проте у разі підвищеного навантаження з 10:00 по 15:00 можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"Встановлені НЕК "Укренерго" ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+1 Юрій Ан 612fed4e
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+1 MausMike
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+1 Vi Wa
показати весь коментар09.02.2023 11:43
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Тыльки збрешуть - виходить навпаки.
Наступне вимкнення в 15.
Стаття ніпрощо. Було лімыти - виключали. Лімітів немає - виключають бо бачите велике навантаження. В чому прикол - да ні в чому, брешуть та крадуть не посміхаючись як і раніше
Ті ж яйця тільки в профіль
Крім графіків ці ДТЕК, ЯСНО й інші компанії можуть щось ще робити (я не про ремонтні бригади й рядових працівників).
"Не шмогла, так не шмогла" - але якщо стан системи не дозволяє такого, навіщо людей дурити?