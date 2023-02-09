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Будапешт (66) Угорщина (2147) Закарпаття (1997) членство в НАТО (1643)

Будапешт не ратифікує вступ України до ЄС, допоки Київ не покращить становище угорської меншини на Закарпатті

угорщина

Угорщина в принципі підтримує прийом України до Європейського Союзу, але спочатку необхідно вирішити низку "проблем", таких як українські закони про мову та освіту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це заявив Гергель Гуляш, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана,

За його словами, Будапешт не ратифікує вступ України до ЄС доти, доки Київ не покращить становище угорської меншини на Закарпатті.

При цьому Гуляш вважає, що вступ України до НАТО "на нинішній момент призведе до світової війни".

"Найголовніше, що ми завжди засуджували російську агресію, фінансово підтримували Україну та приймали біженців. Позиція Угорщини специфічна в одному відношенні: ми не поставляємо зброю через закарпатських угорців і не підтримуємо енергетичні санкції, бо вони завдають більше шкоди, ніж користі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС закликали Будапешт припинити антиукраїнську риторику, щоб уникнути "непоправних наслідків" для двосторонніх відносин

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Топ коментарі
+49
Як ці мадяри заїбали вже. А скількі шкіл університетів викладають на Українскій мові? 0 ну то не ображайтесь йовбікі
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09.02.2023 14:08
+42
які проблеми ??? не бачу жодних проблем - усі мадяри вчать українську мову і невий*буються !!!
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09.02.2023 14:09
+32
Може до того часу Угорщини вже серед нормальних країн і не буде....
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09.02.2023 14:09
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Та ідіть ви нахер
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09.02.2023 14:29 Відповісти
Україна 100% має покращити рівень життя Угорців в Закарпатті запропонувавши добровільно-примусово переселитися на один рівень вище в УГОРЩИНУ, якщо в Україні цим ЙОВБАКАМ щось не подобається...!!!

А в Угорщині вони себе будуть почувати, як риби у воді при хорошому ****** чи то ЙОВБАКУ примєр-пофігісту котрий знає на 100%, як покращити життя своїм землякам...!!!
НЕ ТРЕБА СКІГЛІТЬ, А ТРЕБА БРАТИ ШУФЛЮ ТА ПРАЦОВАЦЬ І ГОДУВАТИ СВОЇ СІМІ, А НЕ СИДІТИ НА КОНТРОБАСІ ПАПІРОС ТА ПЕРЕПРАВЦІ НЕЛЕГАЛІВ ДО ЄВРОПИ...!!!

ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ЗАКАРПУТСЬКИМ МАДЬЯРАМ В УКРАЇНІ, ТОДІ НАХ...ЧЕРЕЗ ПАРКАН НА ЗЕМЛЮ ОБІТОВАНУ....!!!

І НЄХЄР В УКРАЇНІ ЗАЙМАТИСЯ ПОСТІЙНИМ ТОТАЛЬНИМ КОНТРОБАСОМ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ ПАРКАН З ЙОВБАКАМИ ТА УНИКНЕННЯМ СПЛАТИ ПОДАТКІВ В КАЗНУ ДЕРЖАВИ...!!!
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09.02.2023 14:29 Відповісти
Контрабас активно процветает и во Львове и Черновцах.
И в таможнях сидят в вышиванках украинцы.
Дело не в *******, одна история с бляхами говорит о патриотизме наших сограждан.
А яйца по 17 гривен тоже ****** закупали или великим будивныцтвом занимались ******.
В Закарпатье отсутствует промышленность и земли мало под сельское хозяйство.
Там очень депрессивный регион , кроме природы и границы ничего нет .
Их там нечем занять, вот и процветает идея национальной идентичности.
Как Гитлер в Германии 30х годов.
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09.02.2023 14:38 Відповісти
Понос кацапомордої чухраінської підорусні нікого не цікавить...!!!
Кацапомордий в цирку мавп за 3 роки навчають, танцювати, рахувати та грати на музисних інстркментах...!!!
А кацпапоморда чухраінська підорусня за відсутністю гіпоталамусу в їхніх макітрах не може за 30 років вивчити УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕРЖАВИ В КОТРІЙ ЖИВЕ усе своє свідоме життя...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!! кацапомордий підорос.....
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09.02.2023 14:48 Відповісти
В депресивному регіоні купа європейських заводів і будинки вчетверо багатші, як в Дамбасє)))
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09.02.2023 14:56 Відповісти
В усьому винен Йоська,границю з поляками "почистив",українців з польської сторони (оп.Вісла)поляків з української сторони,а до мадярів і руминів чомусь не дійшли руки(мізки) тепер проблеми.
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09.02.2023 15:00 Відповісти
Все це, що вони говорять не має ніякого значення. Давайте будемо реалістами. Мінімум В найближчі 5 років, Україна не вступить ні в ЕС ні в НАТО. А до того часу, проблем з Угорщино, так або інакше, буде вирішена, якщо принципові рішення, щодо Євроінтеграції України будуть прийнять в ключових країнах ЕС та НАТО.
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09.02.2023 14:30 Відповісти
******* плакали, кололись, но продолжали лезть на кремлевскую башню. Лезьте лучше на обсосиновик, он не такой колючий.
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09.02.2023 14:30 Відповісти
А хто такі ті мадяри? Любителі раSSеї... Кому не подобаеться Україна, або мають два паспорти, - гоу хом до йовбіків у...банів- орбанів
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09.02.2023 14:30 Відповісти
Мине не так багато часу, мад'яр не буде в ЄС. Їх місце займе Україна. Дивуюся їх тупості ставити на лузерів. Перша, друга світові війни приклад.
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09.02.2023 14:32 Відповісти
Мадяри - це другі рашисти, мразота циганська.
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09.02.2023 14:32 Відповісти
Так в яблучко , це таборні цигани з Поволжя .
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09.02.2023 14:40 Відповісти
Ви сплутали, то болгари з Поволжжя, під приводом хана Аспаруха прийшли. А венгри прийшли з Уралу, Югра, то їхня прадавня батьківщина, де їм набридло сраки морозити. (зверніть увагу на схожість назв - Югра -угри-венгри). Під приводом Атілли-гунна прийшли і поселились в Паннонії, ниньки - Венгрія.
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09.02.2023 14:56 Відповісти
Аа так сплутала , дякую ! Але все одно вони як цигани . І Атіла-гуни не їх , бо гуни були вузькоокі .
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09.02.2023 15:00 Відповісти
ЄС поступово змінюється, вже зараз їдуть досить серйозні розмови про досягнення рішень більшістю, а не консенсусом. Вважаю ці процеси будуть прискорюватися з геометричною швідкістю. І якщо циганва буде проти, то отримаєабо пінка під мадярській зад з ЄС, або ніхто на їхню думку не буде звертати уваги.
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09.02.2023 14:36 Відповісти
Ну, что ж , придется их сначала посадить, а потом, в угоду Будапешту - выпустить, если будапешт себя хорошо вести будет
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09.02.2023 14:37 Відповісти
Почекаємо , після нашої перемоги , вони по іншому заспівають. А от тоді , все їм нагадаємо . До речі , ******* що у нас проживають , і не знають державної мови , замінити паспорт на негромадянина , як в Літвії.
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09.02.2023 14:37 Відповісти
Предлагаю покращити становище мадяр ****** в Украине ,взять загрузить в вагоны и ***** пинком под жопу
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09.02.2023 14:39 Відповісти
Так Сталин расселял татар из Крыма.
Очень эффективно..
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09.02.2023 14:48 Відповісти
Це їм путлер обіцяв Закарпаття після знищення України, справа не дуже в інтересах меншини.
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09.02.2023 14:47 Відповісти
Там больше австрийские олигархи рулят, чем ***** в проруби. Они напрямую не могут повлиять на политический курс в Австрии, слишком много зашквара у них с Курцем и шлюхой со свадьбы, вот и отводят прицел с себя на путиниста-орбана. Но Орбан по их дудку играет, они ему платят даже больше, чем кацапы. А интерес клановых олигархов в Австрии конечно же в торговле с кацапами как раньше.
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09.02.2023 17:24 Відповісти
Пропоную доповнити закон про освіту і мову таким рядком: вивчення мов нац меншин, здійснюється за рахунок держав походження цієї мови у час поза шкільною освітою. Тобто, якщо фашистська мадяршина хоче аби в Україні мадяри вчили угорську - вона має за це заплатити згідно світових цін.
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09.02.2023 14:48 Відповісти
Вчити угорську у місцях компактного проживання угорців - це цілком нормально і так зараз є.
Але мадярам того мало - вони вимагають, щоб все викладання у школах в районах проживання мадярів було угорською - а українська мова - навпаки - додатковим предметом.
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09.02.2023 15:27 Відповісти
І Резнікова направити туди касиром...
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09.02.2023 16:37 Відповісти
Может нам еще реабилитировать гитлера, которому они прислуживали ?
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09.02.2023 14:51 Відповісти
Главная проблема это венгерское руководство создающее себе проблемы!
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09.02.2023 14:52 Відповісти
що можна почути від того мУділи, який носить шарф з картою "великої мадярщини"
надіюсь що поки Україна вступить в ЄС то ******* звіди виженуть нах. ссаними тряпками
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09.02.2023 14:57 Відповісти
Ну и в ж*** тот Будапешт. Кому не нравится украинский язык может поехать в ту страну где язык им нравится. 150.000 можно и выселить и, если они считают что их тут обижают.
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09.02.2023 15:01 Відповісти
Щось тут продзявкав кацапопітек.
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09.02.2023 16:49 Відповісти
Це їх ковбасить що накрився план "відкусити" Закарпаття.
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09.02.2023 15:06 Відповісти
Велику помилку зробив цар-ампіратор Микола І Палкін, що не надав в 1848 році. наказ генералу Паскевичу (українцю між іншим) виселити мадярів на історіческую родіну на Північний Урал.
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09.02.2023 15:11 Відповісти
Та угорська меншина повинна виступити з офіційною заявою про своє становище в українському загалі, чи насправді воно гірше ніж існує решта. Які претензії меншина має до українського суспільства й влади, чи все це лише орбанські вибрики?
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09.02.2023 15:15 Відповісти
до того часу угорських долбойобів ********* із ЄС
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09.02.2023 15:40 Відповісти
Обязательно предоставим все права венграм в закарпатье, вступим в евросоюз.А потом из-за малейшего антиукраинского чиха, все права заберем.
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09.02.2023 15:43 Відповісти
Срускай мір на мадярський варіант!!
То почніть навчати Українців в Угорщині теж на Українській мові всі предмети!!
Як ви до нас, так і ми до вас!!
В своїй хаті, своя правда, і сила і воля!!!
Скоро мадяри запропонують Українцям, чесати праве вухо, лівою рукою!!

Бо так рашисти ***** бажають!!
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09.02.2023 15:43 Відповісти
малі мадярчата на Закарпатті отримують паспорти громадянина України володіючи мовою свого паспорту на 25%, спробуйте отримати сраний утлевел з такими показниками...
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09.02.2023 16:07 Відповісти
Угорщина в минулому столітті двіччі обирала сторону зла і кожного разу зменшувалася в розмірах.... Історія їх нівчому не навчила.... Що ж - доведеться стати ще меншою
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09.02.2023 16:17 Відповісти
Йовбики дуже хочуть Австро-Угорщини. Мабуть сапер Водічка, щось знав.
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09.02.2023 16:21 Відповісти
*************** мадьяры идите *****........................
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09.02.2023 16:22 Відповісти
венгрия верни Паннонию Украине....
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09.02.2023 16:24 Відповісти
****** ******* конченное.
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09.02.2023 16:28 Відповісти
Орбан, це пукін в мініатюрі. Тому йти йому на поступки це стріляти собі в ногу. Тому на цю заяву відреагувати треба, що Угорщина це по той бік кордону, а тут Україна і якщо хтось проти, то чімодан вокзал, або Буда або Пешт.
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09.02.2023 16:32 Відповісти
Орбан - венгерский Лукашенко.
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09.02.2023 16:49 Відповісти
ну ВОТ честно..... кому-то эта мулька про Евросоюз еще интересна ????
вон норм чел Борис Джонсон послал их с их Еврейским союзом и ничего, и живет хорошо ))
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09.02.2023 16:37 Відповісти
Угу. Так хрошо, что Британия единственная страна в Европе чья экономика переживает откат и падение ввп))
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09.02.2023 18:41 Відповісти
Ну вы сравнили Британию и Венгрию. У Братании есть США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Совершенно разные уровни по экономике.
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09.02.2023 19:55 Відповісти
«Гуляш вважає...», прикольно Мал клоп, да вонюч.
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09.02.2023 16:48 Відповісти
Нет вы не даёте оружие потому что вы коррумпированы и боитесь Путина,а может и на его стороне,зря Венгрию вообще в ЕС взяли и чего это вы будете нам командовать про их язык? Не нравится могут уехать в Венгрию ,но тут же живут ,значит все устраивает
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09.02.2023 18:12 Відповісти
Значит нужно сначала максимально ухудшить их положение. а потом чуть ослабить хватку. Всегда безотказно работает. Местные цигане еще проклинать этого Орбана будут))
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09.02.2023 18:40 Відповісти
Вся ця територія, що на даний момент належить такому утворенню, як Угорщина, має природньо відійти Австрії, а населення має щасливо повернутися на свою прадавню Батьківщину.
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09.02.2023 19:15 Відповісти
Як, як? Гергель Гуляш? Це тіпа Гриша Борщ, чи як?
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09.02.2023 19:29 Відповісти
Треба покращити володіння державною мовою серед етнічних угорці. Щоб не було звинувачень в дискримінації.
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09.02.2023 20:14 Відповісти
Давайте встановимо угорцям унітази безкоштовно/ Це ж покращить їм життя?
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09.02.2023 20:54 Відповісти
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