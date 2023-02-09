Будапешт не ратифікує вступ України до ЄС, допоки Київ не покращить становище угорської меншини на Закарпатті

Угорщина в принципі підтримує прийом України до Європейського Союзу, але спочатку необхідно вирішити низку "проблем", таких як українські закони про мову та освіту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це заявив Гергель Гуляш, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана,

За його словами, Будапешт не ратифікує вступ України до ЄС доти, доки Київ не покращить становище угорської меншини на Закарпатті.

При цьому Гуляш вважає, що вступ України до НАТО "на нинішній момент призведе до світової війни".

"Найголовніше, що ми завжди засуджували російську агресію, фінансово підтримували Україну та приймали біженців. Позиція Угорщини специфічна в одному відношенні: ми не поставляємо зброю через закарпатських угорців і не підтримуємо енергетичні санкції, бо вони завдають більше шкоди, ніж користі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС закликали Будапешт припинити антиукраїнську риторику, щоб уникнути "непоправних наслідків" для двосторонніх відносин