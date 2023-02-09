Будапешт не ратифікує вступ України до ЄС, допоки Київ не покращить становище угорської меншини на Закарпатті
Угорщина в принципі підтримує прийом України до Європейського Союзу, але спочатку необхідно вирішити низку "проблем", таких як українські закони про мову та освіту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це заявив Гергель Гуляш, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана,
За його словами, Будапешт не ратифікує вступ України до ЄС доти, доки Київ не покращить становище угорської меншини на Закарпатті.
При цьому Гуляш вважає, що вступ України до НАТО "на нинішній момент призведе до світової війни".
"Найголовніше, що ми завжди засуджували російську агресію, фінансово підтримували Україну та приймали біженців. Позиція Угорщини специфічна в одному відношенні: ми не поставляємо зброю через закарпатських угорців і не підтримуємо енергетичні санкції, бо вони завдають більше шкоди, ніж користі", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
А в Угорщині вони себе будуть почувати, як риби у воді при хорошому ****** чи то ЙОВБАКУ примєр-пофігісту котрий знає на 100%, як покращити життя своїм землякам...!!!
НЕ ТРЕБА СКІГЛІТЬ, А ТРЕБА БРАТИ ШУФЛЮ ТА ПРАЦОВАЦЬ І ГОДУВАТИ СВОЇ СІМІ, А НЕ СИДІТИ НА КОНТРОБАСІ ПАПІРОС ТА ПЕРЕПРАВЦІ НЕЛЕГАЛІВ ДО ЄВРОПИ...!!!
ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ЗАКАРПУТСЬКИМ МАДЬЯРАМ В УКРАЇНІ, ТОДІ НАХ...ЧЕРЕЗ ПАРКАН НА ЗЕМЛЮ ОБІТОВАНУ....!!!
І НЄХЄР В УКРАЇНІ ЗАЙМАТИСЯ ПОСТІЙНИМ ТОТАЛЬНИМ КОНТРОБАСОМ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ ПАРКАН З ЙОВБАКАМИ ТА УНИКНЕННЯМ СПЛАТИ ПОДАТКІВ В КАЗНУ ДЕРЖАВИ...!!!
И в таможнях сидят в вышиванках украинцы.
Дело не в *******, одна история с бляхами говорит о патриотизме наших сограждан.
А яйца по 17 гривен тоже ****** закупали или великим будивныцтвом занимались ******.
В Закарпатье отсутствует промышленность и земли мало под сельское хозяйство.
Там очень депрессивный регион , кроме природы и границы ничего нет .
Их там нечем занять, вот и процветает идея национальной идентичности.
Как Гитлер в Германии 30х годов.
Кацапомордий в цирку мавп за 3 роки навчають, танцювати, рахувати та грати на музисних інстркментах...!!!
А кацпапоморда чухраінська підорусня за відсутністю гіпоталамусу в їхніх макітрах не може за 30 років вивчити УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕРЖАВИ В КОТРІЙ ЖИВЕ усе своє свідоме життя...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! кацапомордий підорос.....
Очень эффективно..
Але мадярам того мало - вони вимагають, щоб все викладання у школах в районах проживання мадярів було угорською - а українська мова - навпаки - додатковим предметом.
надіюсь що поки Україна вступить в ЄС то ******* звіди виженуть нах. ссаними тряпками
То почніть навчати Українців в Угорщині теж на Українській мові всі предмети!!
Як ви до нас, так і ми до вас!!
В своїй хаті, своя правда, і сила і воля!!!
Скоро мадяри запропонують Українцям, чесати праве вухо, лівою рукою!!
Бо так рашисти ***** бажають!!
вон норм чел Борис Джонсон послал их с их Еврейским союзом и ничего, и живет хорошо ))
Совершенно разные уровни по экономике.