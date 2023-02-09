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демонтаж (190) пам’ятник (921) Естонія (1544) декомунізація (553)

Майже 1,5 млн євро витратить Естонія на знесення радянських пам’ятників

естонія,пам'ятник

Уряд Естонії на засіданні у четвер ухвалив рішення виділити Міністерству оборони країни EUR1,42 млн на видалення радянських пам’ятників із публічного простору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі видалено 64 пам'ятники, належить демонтувати ще близько 150. Робота з демонтажу та встановлення нейтральних надгробних знаків триває і взимку, проте перепоховання не здійснюється", - повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів.

У серпні урядом Естонії було створено спеціальну робочу групу, якій було доручено картографувати та дати оцінку кожному пам'ятнику з урахуванням його історичної, культурної та художньої цінності. Діяльність та склад упорядників списків були засекречені, оскільки, як порахували в кабінеті міністрів, їм "протистоять сили, зацікавлені у впливі на членів робочої групи".

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Робоча група нанесла на карту загалом 322 пам'ятники, з яких рекомендувала 244 видалити або замінити, а на місці демонтованих пам'ятників встановити "нейтральний знак" із написом "Жертви Другої світової війни". Пам'ятники, які комісія визнала цінними, рекомендовано перенести до музеїв чи кладовищ. Останки радянських солдатів слід було перепоховати на місцевих кладовищах.

Так, згідно з рекомендацією комісії та рішенням уряду 16 серпня, всупереч думці жителів та влади переважно російськомовної Нарви, у місті та його найближчих околицях було демонтовано та перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, зокрема пам'ятник "Танк Т-34", встановлений у тому місці, де 1944 року було прорвано оборону гітлерівських військ.

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Топ коментарі
+5
Та припиніть вже російське називати радянським! не було ні в Україні ні в Естонії ніякої радянської влади, а була влада російських окупантів!
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09.02.2023 14:25
+4
Путін *****, Жєня.
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09.02.2023 14:22
+3
це ж не в нас коли леніна завалили , а постамент та купа сміття так і лежить в центрі міста. Прибалти ******* акуратність та порядок. Зняли все до фундаменту. Рекультивували, посіяли травичку, посадили деревця. Нормальна сума. У нас би з цієї суми вклали б 90% і залишили купу сміття на десяток років
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09.02.2023 14:26
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Пустіть туди наших до цієї справи, вонивсе зроблять, а за ці гроші ще у полі горобця заганяють до смерті - танки з постаменту поїдуть за призначенням
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09.02.2023 14:16 Відповісти
що задох*я грошей як на мене !!! простіше це кацапське окупаційне лайно підірвати, тим більше якщо знесенням займається МО - дешевше на порядок вийде !!!
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09.02.2023 14:17 Відповісти
це ж не в нас коли леніна завалили , а постамент та купа сміття так і лежить в центрі міста. Прибалти ******* акуратність та порядок. Зняли все до фундаменту. Рекультивували, посіяли травичку, посадили деревця. Нормальна сума. У нас би з цієї суми вклали б 90% і залишили купу сміття на десяток років
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09.02.2023 14:26 Відповісти
Така маленька країна, а скільки цього лайна понаставили!
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09.02.2023 14:18 Відповісти
может просто бабло хотят отмыть, не может быть там много памятников ссср.
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09.02.2023 14:21 Відповісти
Путін *****, Жєня.
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09.02.2023 14:22 Відповісти
Правильно. Лучше так, чем орки придут защищать свои духовные ценности.
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09.02.2023 14:20 Відповісти
це не по-нашому!
могли б "какая разніца" витратити на 1,5 км гарної дороги.... 😕
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09.02.2023 14:20 Відповісти
це за нормативами Великого крадівництва
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09.02.2023 14:41 Відповісти
Якого біса Естонія попала в совдепівську клоаку досих пір не розумію! Пам'ятаю дітей із Таліна на спортивних зборах - ментально і навіть зовнішністю ці люди були із іншої сторони!
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09.02.2023 14:21 Відповісти
Місто Таллінн.
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09.02.2023 15:47 Відповісти
Та припиніть вже російське називати радянським! не було ні в Україні ні в Естонії ніякої радянської влади, а була влада російських окупантів!
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09.02.2023 14:25 Відповісти
Скільки ж у них тих пам'ятників? Зносять вони їх поштучно чи кілограмами?
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09.02.2023 14:48 Відповісти
Мо' кацапи вночі завозять нові з "вьіборґа"?
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09.02.2023 15:48 Відповісти
Уявляю яке виття почнеться на болотах...
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09.02.2023 17:03 Відповісти
Бляха. Давайте я зберу бригаду і знесу ті пам'ятники за 1,2 млн євро
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09.02.2023 20:49 Відповісти
 
 