Бельгія не може віддати винищувачі Україні, - прем’єр де Кроо

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що його країна не може передати Україні винищувачі, оскільки сама їх потребує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Глава уряду сказав, що бельгійські винищувачі використовуються для захисту НАТО в країнах Балтії, а також повітряного простору Бельгії та Нідерландів.

"Нам дуже потрібні наші винищувачі, і ми не можемо їх віддати", - сказав де Кроо.

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