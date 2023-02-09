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Бельгія не може віддати винищувачі Україні, - прем’єр де Кроо

кроо

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що його країна не може передати Україні винищувачі, оскільки сама їх потребує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Глава уряду сказав, що бельгійські винищувачі використовуються для захисту НАТО в країнах Балтії, а також повітряного простору Бельгії та Нідерландів.

"Нам дуже потрібні наші винищувачі, і ми не можемо їх віддати", - сказав де Кроо.

Читайте: Бельгія веде переговори з альтернативним продавцем танків для України, - Reuters

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Португалія чекає нападу із сторони Атлантичного океану тому не надасть, Бельгія мабуть з Балтики, у німців все поламате, а Британія надасть тільки після закінчення війни. Ось що маємо в результаті останнього візиту та зустрічей.
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09.02.2023 15:09
+8
Ні, ми повинні були до Дня Незалежності зробити новий літак і показати всім, які ми сильні. (с)
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09.02.2023 15:15
+7
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09.02.2023 15:25
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Тобто ми повинні вислухати стогін і соплі кожної країни ЄС?
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09.02.2023 15:08 Відповісти
де Кроо така уйня за відмазку не конає. Пару штук мусите дати
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09.02.2023 15:11 Відповісти
Так. І дякувати за все, що дають. Без іронії.
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09.02.2023 15:12 Відповісти
Ні, ми повинні були до Дня Незалежності зробити новий літак і показати всім, які ми сильні. (с)
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09.02.2023 15:15 Відповісти
Висновок один: своє треба мати.
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09.02.2023 15:39 Відповісти
Своїх F-16 та F-35 не буває, вони усі американські, а Eurofighter Typhoon - взагалі 4 країни розробляли.
Бо навіть розвинутій та багатій Германії - одній це не підсилу.

--
Продавали ж нам їх точно так, як і у НАТО пускали.
Тому про "своє мати треба" краще мовчи!
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09.02.2023 19:20 Відповісти
Португалія чекає нападу із сторони Атлантичного океану тому не надасть, Бельгія мабуть з Балтики, у німців все поламате, а Британія надасть тільки після закінчення війни. Ось що маємо в результаті останнього візиту та зустрічей.
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09.02.2023 15:09 Відповісти
Не ну Португалии нужна защита от пиратов карибскага моря, а Бельгии зачем? Китов будут бить с самолетов?
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09.02.2023 15:10 Відповісти
Охота на китов запрещена, насколько я знаю.
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09.02.2023 15:19 Відповісти
Нападать на другие страны тоже как бы нельзя, так что если нельзя но очень хочется то можна
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09.02.2023 15:26 Відповісти
Бельгия далеко не самая богатая страна в ЕС. Эти самолеты они купили на деньги налогоплательщиков. Назовите мне хотя бы одну причну, зачем Бельгии в ущерб своей экономики и безопасности отдавать свое самое дорогое и соверешенное оружие. Бредни корпорации Зе о том, что он щит европы и путя сразу после Украины пойдет на Бельгию можете оставить себе. Я прошу назвать хотя бы одну, логичную причину.
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09.02.2023 19:43 Відповісти
Одна надія на діда Байдена.
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09.02.2023 15:17 Відповісти
А де наші літакі ну ті , що з 2019 року робились

Ох вибачте нема , ми ж бл*ть асфальт клали , щоб рашиським колонам було їхати простіше
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09.02.2023 15:22 Відповісти
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09.02.2023 15:25 Відповісти
Спочатку не зрозумів ніку , а потім як зрозумів
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09.02.2023 15:45 Відповісти
це свідчить лише про те, що в ЄС почали розуміти загрозу яку несе Засрашка. Але політіка типу "своя рубаха ближе к телу" є великою помилкою
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09.02.2023 15:12 Відповісти
Вони думають що пуйло піде воювати на два фронти?
Чи може хто ще хоче напасти на ЕС?
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09.02.2023 15:13 Відповісти
Та ладно, от вже ліверна ковбаса. Ще один тип вирівшив трохи пошольцювати. І бігай тепер за ним, поки це велике цабе не надасть ці літаки. Ну що ж, потрібно нашим дипломатам працювати і з цим хлопцем.
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09.02.2023 15:23 Відповісти
ніхто не каже про ВІДДАТИ. ПОЗИЧИТИ.

якщо серйозно то ламаються як дівка в першу шлюбну ніч.

від кого бельгія збирається відбиватися - від марсіян чи иншопланетян з юпітера?

тримати армію щоб що - тримати щоб тримати?

ну, приймаєте ви участь у проксі-війнах, молодці. так ваші літаки не воюють у проксі-війнах, чи я не правий?

европейським арміям вже пора новий рід військ у себе створювати - сцикопіхота.
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09.02.2023 15:29 Відповісти
Навіщо вони вам потрібні?
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09.02.2023 15:39 Відповісти
Не зрозуміло: нафуя Бельгії ті літаки? Це ж країна, член НАТО, в столиці якої всі основні органи ЄС. Межує з такими ж як сама європейськими державами, жодної воєнної небезпеки з будь-якої сторони немає.
Але це на перший погляд непосвячених спостерігачів.
Якщо така позиція виражена публічно, значить їхні органи безпеки вже отримали чорні мітки від колег з рашистської пітьми про високі ризики терористичних атак під чужим прапором "антиглобалістів" чи інших "екстремістів", якщо такої публічної аідмови не прозвучить.
Але весь фокус криється в тому, шо така боягузлива обережна й угодовська дипломатична позиція не рятує Бельгію й інші країни Заходу від бойових дій на їх теритопії, адже йде війна Світу проти звіра пітьми.
Україна, розпочавши 8 років тому голими подертими руками стримувати того скаженого звіра, тепер душить його залізними рукавицями власних збройних сил.
І сподівається, що хоча б в цьому році з допомогою американських і європейських друзів накине на шию цього хижака міцний ланцюг.
Щоби більше цей звірисько не кидався з шаленою люттю на оточуючих, а тихо здох в своїй конурі від виснаження й злоби.
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09.02.2023 15:44 Відповісти
Бельгія готується відстоювати свою незалежність від Нідерландів?
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09.02.2023 15:47 Відповісти
Вони знають що Зеля положив найкращий асфальт !
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09.02.2023 20:26 Відповісти
то шольц с танками петлял,теперь этот ***** с самолётами......................
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09.02.2023 16:20 Відповісти
Да им просто на нас насрать. Это такие европейские ценности у бельгийского правительства.
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09.02.2023 16:33 Відповісти
Бельгійці встигли відмовитись раніше ніж Зеля нас переконав, що вони дають і літаки, і ракети.
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09.02.2023 20:22 Відповісти
Bo to pedał a pedały lewacy nic nie rozumieją
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09.02.2023 18:47 Відповісти
 
 