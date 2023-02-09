Бельгія не може віддати винищувачі Україні, - прем’єр де Кроо
Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що його країна не може передати Україні винищувачі, оскільки сама їх потребує.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Глава уряду сказав, що бельгійські винищувачі використовуються для захисту НАТО в країнах Балтії, а також повітряного простору Бельгії та Нідерландів.
"Нам дуже потрібні наші винищувачі, і ми не можемо їх віддати", - сказав де Кроо.
Топ коментарі
+8 Михаил Дужик 7acbc3a9
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+8 Олександр Дніпро
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+7 Підлога Маккартні
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Будь ласка, зачекайте...
Бо навіть розвинутій та багатій Германії - одній це не підсилу.
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Продавали ж нам їх точно так, як і у НАТО пускали.
Тому про "своє мати треба" краще мовчи!
Ох вибачте нема , ми ж бл*ть асфальт клали , щоб рашиським колонам було їхати простіше
Чи може хто ще хоче напасти на ЕС?
якщо серйозно то ламаються як дівка в першу шлюбну ніч.
від кого бельгія збирається відбиватися - від марсіян чи иншопланетян з юпітера?
тримати армію щоб що - тримати щоб тримати?
ну, приймаєте ви участь у проксі-війнах, молодці. так ваші літаки не воюють у проксі-війнах, чи я не правий?
европейським арміям вже пора новий рід військ у себе створювати - сцикопіхота.
Але це на перший погляд непосвячених спостерігачів.
Якщо така позиція виражена публічно, значить їхні органи безпеки вже отримали чорні мітки від колег з рашистської пітьми про високі ризики терористичних атак під чужим прапором "антиглобалістів" чи інших "екстремістів", якщо такої публічної аідмови не прозвучить.
Але весь фокус криється в тому, шо така
боягузливаобережна й угодовськадипломатична позиція не рятує Бельгію й інші країни Заходу від бойових дій на їх теритопії, адже йде війна Світу проти звіра пітьми.
Україна, розпочавши 8 років тому голими подертими руками стримувати того скаженого звіра, тепер душить його залізними рукавицями власних збройних сил.
І сподівається, що хоча б в цьому році з допомогою американських і європейських друзів накине на шию цього хижака міцний ланцюг.
Щоби більше цей звірисько не кидався з шаленою люттю на оточуючих, а тихо здох в своїй конурі від виснаження й злоби.