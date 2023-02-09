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Німеччина (7088) виробництво (1553) танк (2003)

Rheinmetall та Київ домовляються про постачання найсучасніших танків Panther

panther

Оборонний концерн Rheinmetall веде переговори з Києвом про постачання найсучасніших танків і припускає можливість створення заводу з їх виробництва в самій Україні.

Про плани розповів генеральний директор промислової групи Армін Паппергер діловому виданню Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми ведемо розмови з Києвом про експорт Panther ("Пантера")", – сказав Паппергер.

Він зауважив, що Україну цікавлять також БМП Lynx ("Рись"). Lynx і Panther, за його словами, наразі є "найсучаснішими бронетранспортерами та основними бойовими танками".

Наразі існує лише демонстраційна модель танка Panther. Проте, Паппергер обіцяє поставки "через 15-18 місяців".

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Танки могли б вироблятися в Німеччині або в Угорщині, в якій наразі налагоджено виробництво Lynx.

Водночас директор допустив у майбутньому налагодження виробництва і в самій Україні.

"Ми готові створити завод з виробництва Panther також і в Україні", — сказав Паппергер, уточнивши, що таке буде можливим за умови, що війна закінчиться та будуть отримані необхідні дозволи від федерального уряду.

Схвалення федерального уряду є необхідною процедурою. Паппергер оцінює шанси на отримання дозволу як добрі. "Україна має встояти у цій війні – і коли вона закінчиться, країні потрібна безпека", – сказав він.

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Rheinmetall представив Panther на виставці в Парижі минулого літа і рекламував його як найсильніший бойовий танк у світі. Україна в разі схвалення рішення стане першим замовником.

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Топ коментарі
+13
Сама компанія називає його "революційним продуктом для полів битв майбутнього", а з головних рис виокремлює "нові стандарти во всіх сферах - летальності, захисту, розвідці, мережеву взаємодію та мобільність".

130-мм гармата, як повідомляє Rheinmetall у порівнянні з 120-мм на 50% ефективніша і має значно більшу дальність стрільби. Більше того, гармата може вести вогонь ************ з програмуванням. Звісно танк також оснащений панорамним прицілом SEOSS, з огляду на все, з усіма можливими каналами.

Серед додаткового озброєння вказаний спарений з гарматою кулемет 12,7-мм, а на башті розміщений бойовий модуль з 7,62-мм кулеметом, який має вирішити питання захисту від дронів. Водночас сам KF51 Panther може бути оснащений власним дроном-камікадзе HERO 120 від UVision.
Також Rheinmetall доволі детально описав захист KF51 Panther, яка доповнена системою активно захисту. Окрім того, на машину встановлена система захисту від атак згори TAPS. Зазначається, що цифровізація машини дозволяє встановлювати додаткові сенсори, а вже наявні ефективно розрізняють сигнатури запуску ворожих ***********, що дає час для ліквідації загрози.

Цікаво, що попри введення автомата заряджання, екіпаж KF51 Panther зберігає штатне місце для четвертого члена екіпажу, саме він має взяти на себе частину цифрових систем. Або це місце може бути зайняте командиром роти або батальйону. У будь-якому випадку всі місця членів екіпажу (скоріш за все без урахування механіка водія), мають уніфіковані місця та доступ до всіх сенсорів та озброєння.

Rheinmetall запевняє, що вага машини становить 59 тонн, що є суттєвим кроком до схуднення у порівнянні з 66,5 тонним Leopard 2A7V. Враховуючи те, що ходова частина перейшла без змін, а маса зменшилась, то ходові властивості машини будуть на дуже високому рівні.
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09.02.2023 15:27
+11
Зараз можна вести переговори навіть про спільну оборону Місяця через 200 років, але що це дає Україні для перемоги в війні яка вже йде?
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09.02.2023 15:19
+7
може, в мадярщині не треба? зроблять усе, аби хоч якось підісрати... відносини ще довго будуть з ними напружені...
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09.02.2023 15:21
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Балачки про майбутнє,яке в тумані.
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09.02.2023 15:19 Відповісти
схоже на німецький варіант історії з парашинської "арматою".
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09.02.2023 15:32 Відповісти
А ти менше очі заливай, менше туману буде.
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09.02.2023 15:54 Відповісти
Дебіл?😕
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09.02.2023 17:56 Відповісти
Ну хоч не алкаш в тумані, як деякі.
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09.02.2023 18:57 Відповісти
П'яний протрезвіє, дебіл-ніколи. Мої вітання,дебіл.👏
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10.02.2023 09:58 Відповісти
Та, дійсно, одні балачки про Джавеліни, Хаймарси, Леопарди. Кому ми там потрібні, хто там нам дасть все це. В нас же була оборонна промисловість, яку ми пр0срали і ніхто мільярди доларів не витратить на якусь там Україну. А якщо і дадуть, то все це розкрадуть. Та і взагалі будь-яку летальну зброю нам ніхто не дасть, щоб не дратувати Путіна бо він одразу всю Європу знесе ракетами за це
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09.02.2023 16:04 Відповісти
Як це нам не дають? Україні з летальної зброї ще не давали тільки далекобійні ракети та літаки. Ти чий бот 13 січня народжений?
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09.02.2023 17:29 Відповісти
Хіба не зрозуміло, що це іронія? Чи не дали нам Джавеліни, про які я іронізую?
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09.02.2023 17:42 Відповісти
Фуфло це,а не іронія.
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09.02.2023 17:57 Відповісти
Таке фуфло казали в 2014 році, невже не зрозуміло, на що я натякаю?
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09.02.2023 18:33 Відповісти
Що йому може бути зрозуміло, якщо він все скрізь туман бачить?)
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09.02.2023 18:59 Відповісти
******-воробушкі. а Оплот нехай н***р іде?

________________
Чому продавлюють захист:
1) нулю до сих пір не дають зрівнятись з артилерією Московії...
2) немає ротації
3) заборона тактичного відходу якщо закінчився навіть БК.
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09.02.2023 15:19 Відповісти
Вуха Ермака - татарова - фсб не видно?
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09.02.2023 15:20 Відповісти
Видно москальску ботофєрму, яка висерає фейки про "відсутність ротаціі", "заборону відступати, якщо закінчився бк", "артилерію на нулі".
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09.02.2023 19:05 Відповісти
Оплот - наслідок радянського танкобудування. Слабке місце - автомат заряджання
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09.02.2023 17:30 Відповісти
Причому не тільки слабке, а щє й небезпечне для екіпажу.
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09.02.2023 19:00 Відповісти
На нулі немає ніякої артилеріі, клоун) Ти ж навіть дупля не б'єш, що таке нуль і за скільки десятків км від нього буває артилерія.
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09.02.2023 19:02 Відповісти
Рапіри та їх розрахунки, що ще лишилися.
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09.02.2023 19:38 Відповісти
Саме так - до паритету підтримки нуля артою нашим хлопцям ще дуже далеко.
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09.02.2023 21:49 Відповісти
Зараз можна вести переговори навіть про спільну оборону Місяця через 200 років, але що це дає Україні для перемоги в війні яка вже йде?
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09.02.2023 15:19 Відповісти
Риторика... звісно що Будапештським підтерлись не лише московітяни... он вершина айсбергу фінансів Маск і той допомагає наступу орди...
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09.02.2023 15:25 Відповісти
А ти вважаєш, що за півтора роки війна закінчиться? Ти тупий чи наївний
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09.02.2023 17:26 Відповісти
Я тупий. Майже як і ти.
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09.02.2023 17:38 Відповісти
Те що ти тупий, це зрозуміло, а от якби ти був «майже» як я, то знав би, що ті ж США розробляють програми нарощування випуску ***********, пік яких припадає на 2024 рік, а це означає, що війна не закінчиться ні в цьому році, ні в наступному. Та і в нас,в Україні,набирають нові підрозділи зі строком навчання 6 місяців. Розумієш? Це довга війна, дуже довга.
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09.02.2023 20:05 Відповісти
Та годі вже, професоре.
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09.02.2023 20:06 Відповісти
То ти зеленогнидний комедіант? Попереджувати потрібно, щоб ніхто, об тебе, не забруднився.9
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09.02.2023 20:12 Відповісти
Я про те, що Україна має зараз перейматися про зброю зараз на зараз. Довгострокові перспективи нам будуть потрібні вже після закінченя війни. Про дуже довгу війну можеш тут не розповідати. ЇЇ не буде. Бо не буде України. Ми фізично не спроможні воювати роками з такою інтенсивностью як зараз. На маємо таких людських ресурсів. Тож нам потрібна така зброя яка дасть можливість закінчити війну якомога швидше. Всі тези що через три роки танки, а через шість літаки нам до сраки. Через роки їх нікому вже буде надавати.
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09.02.2023 20:15 Відповісти
Я розумію, що всі зеленопузій гнидоті, дуже хочеться, щоб війна скінчилася прямо зараз, і вас ніхто не відрправив на фронт, воювати. Для вас це як мантра. Мантра гнусявим голосом: « більше зброї, швидке закінчення війни, кордони 91-шого року….»
А хто буде керувати надан зброєю?!!! Вірніше хто вміє нею керувати?!!! Що особисто ти зробив для швидкої перемоги???
України не буде за умов довгої війни?!!! В нас немає ресурсів?!!! В нас немає ресурсів для швидкої перемоги. Ізраїль, що має в рази менші ресурси, веде війну з всим арабським світом, десятиліттями. Тож не ной, гнусявий. Краще обери підрозділ, в якому будеш воювати.
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10.02.2023 07:47 Відповісти
Йди *****, шапкозакидатєльський урапатріот.
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10.02.2023 10:18 Відповісти
зрозуміло...те що нам потрібно...на після .після завтра..
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09.02.2023 15:20 Відповісти
Що тобі потрібно, демонстраційний прототип чи що?
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09.02.2023 15:55 Відповісти
Гарна новина на майбутнє. Але, зважаючи на досвід війни, танк потребує доопрацювання захисту верхньої півкулі від ударних дронів.
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09.02.2023 15:21 Відповісти
Це новітній танк, який може бути тут "досвід"? Він і так щє доопрацьовується.
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09.02.2023 16:04 Відповісти
може, в мадярщині не треба? зроблять усе, аби хоч якось підісрати... відносини ще довго будуть з ними напружені...
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09.02.2023 15:21 Відповісти
Никуя себе. Было бы очень круто. Мы еще можем и Стелсы производить.
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09.02.2023 15:22 Відповісти
От якраз "стелси" ми і виробляємо. ************,- їх ніхто не бачить
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09.02.2023 15:49 Відповісти
Але вони є
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09.02.2023 17:18 Відповісти
Якщо це правда, то суперкруто!

Рanther та Lynks на сьогодні є найкращими зразками бронетехнику, на рівні наукової фантастики.

А якщо наші специ на Заводі Малишева ще трошки поправлять, то взагалі буде бомба!
Це шутка, але варто подивитись на надійність цієї бронетехніки, яка була завжди її слабким місцем
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09.02.2023 15:24 Відповісти
Це щось нагадує..

"епопея" з літаком шостого покоління. Франко-німецьким...

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/vinischuvach_shostogo_pokolinnja_ngf_pid_zagrozoju_frantsija_ta_nimechchina_ne_mozhut_domovitis-3086.html Винищувач з умовною назвою NGF має вступити у стрій у 2040 році

який був у плянах..

Але Меркель пішла,і Пляни КГБ створити КРАСИВУ фантазію замість зброї для ворога не вдалися..

НАКУА УКРАЇНІ НІМЕЦЬКИЙ ТАНК ЧЕРЕЗ 5-10 РОКІВ !?
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09.02.2023 15:32 Відповісти
Накуа Україні танк? Так само «думали» з 1991 по 2014 рік…
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09.02.2023 15:38 Відповісти
ТРЕБА БУТИ ЗОВСІМ ТУПИМ, ЩОБ НЕ РОЗУМІТИ, НАКУА УКРАЇНІ ТАНКИ.

ЧИ МОЖЕ ТИ З ТИХ, ХТО ВОЛОГО МРІЄ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРИПИНЕННЯ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ 5-10 РОКІВ?
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09.02.2023 15:59 Відповісти
Паша, ти підтвердив, що друга буква «д», в твоєму прізвищі, зайва. Троляка, не за 5 - 10 років, як ти брешеш, а за 15 - 18 МІСЯЦІВ
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09.02.2023 17:31 Відповісти
Сама компанія називає його "революційним продуктом для полів битв майбутнього", а з головних рис виокремлює "нові стандарти во всіх сферах - летальності, захисту, розвідці, мережеву взаємодію та мобільність".

130-мм гармата, як повідомляє Rheinmetall у порівнянні з 120-мм на 50% ефективніша і має значно більшу дальність стрільби. Більше того, гармата може вести вогонь ************ з програмуванням. Звісно танк також оснащений панорамним прицілом SEOSS, з огляду на все, з усіма можливими каналами.

Серед додаткового озброєння вказаний спарений з гарматою кулемет 12,7-мм, а на башті розміщений бойовий модуль з 7,62-мм кулеметом, який має вирішити питання захисту від дронів. Водночас сам KF51 Panther може бути оснащений власним дроном-камікадзе HERO 120 від UVision.
Також Rheinmetall доволі детально описав захист KF51 Panther, яка доповнена системою активно захисту. Окрім того, на машину встановлена система захисту від атак згори TAPS. Зазначається, що цифровізація машини дозволяє встановлювати додаткові сенсори, а вже наявні ефективно розрізняють сигнатури запуску ворожих ***********, що дає час для ліквідації загрози.

Цікаво, що попри введення автомата заряджання, екіпаж KF51 Panther зберігає штатне місце для четвертого члена екіпажу, саме він має взяти на себе частину цифрових систем. Або це місце може бути зайняте командиром роти або батальйону. У будь-якому випадку всі місця членів екіпажу (скоріш за все без урахування механіка водія), мають уніфіковані місця та доступ до всіх сенсорів та озброєння.

Rheinmetall запевняє, що вага машини становить 59 тонн, що є суттєвим кроком до схуднення у порівнянні з 66,5 тонним Leopard 2A7V. Враховуючи те, що ходова частина перейшла без змін, а маса зменшилась, то ходові властивості машини будуть на дуже високому рівні.
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09.02.2023 15:27 Відповісти
Залишилося лише зробити все керування дістанційним, щоб не наражати на небезпеку екіпаж.
А наступним кроком буде забезпечення танка "штучним розумом", повністю автономним.
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09.02.2023 15:49 Відповісти
Ви мультфільм "Полігон" дивилися?
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09.02.2023 15:52 Відповісти
Ні. Не дивився. Навіть не чув про такий. То у мене в голові така дурня сама склалася. )))
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10.02.2023 00:56 Відповісти
Читав за гармату 130 мм, дослідний зразок показав 70% перевагу у ефективності щодо 120 мм гармат, французи тестують 140мм. Але все це досліди, немає жодного серійного виробництва.
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09.02.2023 17:22 Відповісти
Агов, люди, ви притомні? 130мм розділеного заряжання буде просто унікальним, нам потрібно якнайбільше стандартних *********** НАТО, і то ще вчора.
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09.02.2023 18:08 Відповісти
"Демилитаризация" Украины идёт строго по плану СВО ! Да, кацапы ?
Хотя, рашисты попробуют бороться и с этими танками - закидать их шубами.....
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09.02.2023 15:41 Відповісти
Уже завод з виробництва 155 снарядів побудували-заводу немає, Бєня заісєл 5млрд Дол, суди до нескінченності, бази зберігання *********** підземні теж побудували- ні грошей, ні баз, дороги теж побудували- ні доріг, гроші в зелених офшорах. З Байрактвру 10 млн хабаря вимагають,,, Який дурень буде з вами мати справу?
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09.02.2023 15:52 Відповісти
З вами це з ким? Чи як прапорець міняєте то вже й не українець?
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09.02.2023 16:11 Відповісти
В нього прапор Зімбабве!
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09.02.2023 16:19 Відповісти
Ну, тоді це дуже авторитетно.
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09.02.2023 16:22 Відповісти
Лінкси вже показали свою обмежену придатність, а точніше, повну непридатність до бойового застосування. Пантера - це, в даний час, ОБТ на рівні рожевих мрій та вологих фантазій. Ще навіть не зрозуміло, які "дитячі хвороби" вимагатимуть лікування, а поголос вже шириться. Навіщо?
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09.02.2023 16:18 Відповісти
Яку ще непридатність? У Лінксів потрібно виправити дитячі хвороби і вони будуть чудовими машинами.
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09.02.2023 17:19 Відповісти
We are all hope so.)
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09.02.2023 18:17 Відповісти
Тільки не у всратих мадяр. Пішли вони трясовиною. Найкращий варіант побудувати завод у нас, хоча після вимоги грошей з Байрактара якось воно все сумнівно.
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09.02.2023 17:24 Відповісти
Предлагаешь строить УЖЕ, в подземном варианте?
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09.02.2023 17:55 Відповісти
У мене десь на лобі написано, що я маю автоматично знати усруську?
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09.02.2023 22:11 Відповісти
 
 