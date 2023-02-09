Rheinmetall та Київ домовляються про постачання найсучасніших танків Panther
Оборонний концерн Rheinmetall веде переговори з Києвом про постачання найсучасніших танків і припускає можливість створення заводу з їх виробництва в самій Україні.
Про плани розповів генеральний директор промислової групи Армін Паппергер діловому виданню Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми ведемо розмови з Києвом про експорт Panther ("Пантера")", – сказав Паппергер.
Він зауважив, що Україну цікавлять також БМП Lynx ("Рись"). Lynx і Panther, за його словами, наразі є "найсучаснішими бронетранспортерами та основними бойовими танками".
Наразі існує лише демонстраційна модель танка Panther. Проте, Паппергер обіцяє поставки "через 15-18 місяців".
Танки могли б вироблятися в Німеччині або в Угорщині, в якій наразі налагоджено виробництво Lynx.
Водночас директор допустив у майбутньому налагодження виробництва і в самій Україні.
"Ми готові створити завод з виробництва Panther також і в Україні", — сказав Паппергер, уточнивши, що таке буде можливим за умови, що війна закінчиться та будуть отримані необхідні дозволи від федерального уряду.
Схвалення федерального уряду є необхідною процедурою. Паппергер оцінює шанси на отримання дозволу як добрі. "Україна має встояти у цій війні – і коли вона закінчиться, країні потрібна безпека", – сказав він.
Rheinmetall представив Panther на виставці в Парижі минулого літа і рекламував його як найсильніший бойовий танк у світі. Україна в разі схвалення рішення стане першим замовником.
Будь ласка, зачекайте...
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Чому продавлюють захист:
1) нулю до сих пір не дають зрівнятись з артилерією Московії...
2) немає ротації
3) заборона тактичного відходу якщо закінчився навіть БК.
А хто буде керувати надан зброєю?!!! Вірніше хто вміє нею керувати?!!! Що особисто ти зробив для швидкої перемоги???
України не буде за умов довгої війни?!!! В нас немає ресурсів?!!! В нас немає ресурсів для швидкої перемоги. Ізраїль, що має в рази менші ресурси, веде війну з всим арабським світом, десятиліттями. Тож не ной, гнусявий. Краще обери підрозділ, в якому будеш воювати.
Рanther та Lynks на сьогодні є найкращими зразками бронетехнику, на рівні наукової фантастики.
А якщо наші специ на Заводі Малишева ще трошки поправлять, то взагалі буде бомба!
Це шутка, але варто подивитись на надійність цієї бронетехніки, яка була завжди її слабким місцем
"епопея" з літаком шостого покоління. Франко-німецьким...
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/vinischuvach_shostogo_pokolinnja_ngf_pid_zagrozoju_frantsija_ta_nimechchina_ne_mozhut_domovitis-3086.html Винищувач з умовною назвою NGF має вступити у стрій у 2040 році
який був у плянах..
Але Меркель пішла,і Пляни КГБ створити КРАСИВУ фантазію замість зброї для ворога не вдалися..
НАКУА УКРАЇНІ НІМЕЦЬКИЙ ТАНК ЧЕРЕЗ 5-10 РОКІВ !?
ЧИ МОЖЕ ТИ З ТИХ, ХТО ВОЛОГО МРІЄ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРИПИНЕННЯ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ 5-10 РОКІВ?
130-мм гармата, як повідомляє Rheinmetall у порівнянні з 120-мм на 50% ефективніша і має значно більшу дальність стрільби. Більше того, гармата може вести вогонь ************ з програмуванням. Звісно танк також оснащений панорамним прицілом SEOSS, з огляду на все, з усіма можливими каналами.
Серед додаткового озброєння вказаний спарений з гарматою кулемет 12,7-мм, а на башті розміщений бойовий модуль з 7,62-мм кулеметом, який має вирішити питання захисту від дронів. Водночас сам KF51 Panther може бути оснащений власним дроном-камікадзе HERO 120 від UVision.
Також Rheinmetall доволі детально описав захист KF51 Panther, яка доповнена системою активно захисту. Окрім того, на машину встановлена система захисту від атак згори TAPS. Зазначається, що цифровізація машини дозволяє встановлювати додаткові сенсори, а вже наявні ефективно розрізняють сигнатури запуску ворожих ***********, що дає час для ліквідації загрози.
Цікаво, що попри введення автомата заряджання, екіпаж KF51 Panther зберігає штатне місце для четвертого члена екіпажу, саме він має взяти на себе частину цифрових систем. Або це місце може бути зайняте командиром роти або батальйону. У будь-якому випадку всі місця членів екіпажу (скоріш за все без урахування механіка водія), мають уніфіковані місця та доступ до всіх сенсорів та озброєння.
Rheinmetall запевняє, що вага машини становить 59 тонн, що є суттєвим кроком до схуднення у порівнянні з 66,5 тонним Leopard 2A7V. Враховуючи те, що ходова частина перейшла без змін, а маса зменшилась, то ходові властивості машини будуть на дуже високому рівні.
А наступним кроком буде забезпечення танка "штучним розумом", повністю автономним.
Хотя, рашисты попробуют бороться и с этими танками - закидать их шубами.....