Лубінець про незаконне вивезення двох українських дітей з Австрії: Умови перебування невідомі, інформації про возз’єднання сімей в Росії немає

Двоє дітей, яких незаконно вивезли до Росії з Австрії, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жили у Луганській області. На території Австрії вони перебували у складі групи українських дітей, яких евакуювали з Львівської області.

Про це розповів Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ці діти до 24 лютого перебували на території Луганської області. Після масштабного вторгнення їх вирішили перевезти до Львова. Для цього були зроблені доручення та згоди від батьків. Деякий час діти перебували на території Львівської області", - розповів омбудсмен.

Після цього підготували пакет документів, і дітей евакуювали на територію Австрії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лубінець порізав членський квиток Європейського інституту омбудсмана на знак протесту проти незаконного вивезення українських дітей з Австрії до РФ. ВIДЕО

"Весь пакет документів, куди включалися і письмові дозволи від батьків, щоб відповідні інституції української влади цим займалися", - сказав Лубінець.

За його словами, діти приїхали в Австрію і перше, що вони зробили - стали на консульський облік в українському дипломатичному представництві.

"Вся влада Австрії була поінформована, влада Тіролю, де безпосередньо перебували українські діти, теж була поінформована про те, що окрема група дітей з Луганської області через Львівську область прибули і будуть перебувати на території Австрії", - сказав Лубінець.

За його словами, для української сторони стало несподіванкою, коли заступник омбудсмена Тіролю Зігеле, який є адвокатом і входить до Європейського інституту омбудсмена, вивіз дітей до Росії.

Також читайте: Австрія видала візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ, а тепер остерігається, що росіяни у Відні танцюватимуть на балу в річницю вторгнення в Україну

"На підставі незрозуміло яких документів, на підставі незрозуміло чого він фізично забирає цих дітей. Ми зараз розбираємося, як він це зробив. Фізично вивозить їх на територію РФ. Ані влада Австрії, як нам зараз пояснюють, ані українські представники на території Австрії про це не знали", - розповів Лубінець.

За словами Лубінця, реакція австрійського керівництва була достатньо оперативна: відкрите кримінальне провадження, призупининене адвокатське посвідчення Зігеле, у рамках кримінального розслідування заблокували робочий комп’ютер.

Натомість керівництво Європейського інституту омбудсмена на незаконний вивіз українських дітей до Росії не відреагувало. Лубінець надіслав офіційного листа президентові організації, яким є представник Сербії, очікуючи винесення питання на розгляд організації, внутрішнього розслідування.

"Натомість я отримав відповідь, що президент організації вважає, що коли Зігеле це робив, він не був членом організації", - розповів український омбудсмен.

Читайте також: 128 дітей, яких було депортовано до РФ, повернулись в Україну, - Офіс Генпрокурора

Згодом Лубінець надіслав повторний запит, і після того, як на нього знову належним чином не відреагували, надіслав третій, вже відкритий лист до всіх членів Європейського інституту омбудсмена. У ньому Лубінець попросив всіх, хто вважає ганебним вчинок Зігеле, вийти з цієї організації. Він сам публічно порізав членський квиток. Також з організації вийшли омбудсмени Латвії та Литви.

Лубінець додав, що йдеться про пряме порушення Конвенції по захисту дітей. "Це перша історія, про яку ми дізналися, розбираємося, чи були подібні історії на території інших країн", - додав омбудсмен.

Він вказав, що зараз діти перебувають на території РФ, про що повідомили пропагандисти. Щодо умов перебування українській стороні нічого невідомо.

За словами Лубінця, не надходило жодних документів від батьків і родичів про возз'єднання сімей. Тобто дійсні наявні письмові дозволи від батьків, щоб діти перебували на території Австрії у відповідній українській групі, за яку відповідає українська сторона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 16 222 українські дитини було примусово депортовано до Росії. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець 8 лютого надіслав лист членам Європейського інституту омбудсмена про вихід із цього об’єднання. Причинами такої дії стало вивезення двох українських дітей, які перебували в Австрії, до Росії, що здійснив "правозахисник Європейського інституту омбудсмена".

За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле - генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю.