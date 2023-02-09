Іран модифікує дрони-камікадзе, які передає Росії, - CNN
Іранські інженери почали модифікувати дрони-камікадзе типу Shahed, які Тегеран передає Росії для здійснення атак проти України, зокрема її критичної інфраструктури.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research (CAR) ("Центр вивчення збройних конфліктів") дослідила вцілілу боєголовку безпілотника-камікадзе Shahed-131, який упав у жовтні 2022 року в Одеській області.
Аналітики CAR вважають, що боєголовка, довжина якої трохи менша як 60 см, була поспішно модифікована погано підігнаними шарами з десятків дрібних металевих фрагментів, які при ударі розлітаються за великим радіусом.
Окрім цих осколків, по колу прикріплені ще 18 менших "зарядів", які під час розплавлення вибуховою хвилею можуть пробивати броню та створювати ефект вибуху "на 360 градусів".
На думку аналітиків, застосування цих елементів максимізує здатність боєголовки руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередачі, потужні трансформатори, і значно ускладнює їх ремонт.
"Це ніби вони подивилися на готову боєголовку і сказали: як ми можемо зробити її ще більш руйнівною?" - зауважив експерт CAR Демієн Сплітерс, яких досліджував об’єкт.
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У нас полный клон мопеда могли сделать и в 2010-ом году, и тем более в 2015-ом. Вообще без единого военного компонента (которые нам не продавали якобы немцы), кроме взрывчатки, та и ту могли сделать если надо было, включая и ударное ядро с подрывом на расстоянии, что еще сильнее дрон бы стал. Но у энтузиастов нету денег на оптовую закупку карбонового корпуса в Китае, а они в розницу китайцы 1 экземпляр не будут. Это могла быть групповая закупка, но никто не хотел этим заниматься, жили как в норе сами по себе, воровали и не думали про страну. Движок тоже неподъемный для энтузиаста, это его годовая зарплата, а ему тоже жить на что-то надо, реклама на профессиональном канале не дает ничего, на ютубе можно на ерунде фейковой зарабатывать с накруткой просмотров, а авторский блог не окупается практически. К тому же коррупция была и против армии в том числе. Начиная от таможни, где 20 поршневых движков бы тут же конфисковали и потребовали заплатить за коммерческую партию, и заканчивая самими самолетиками, которым не дали бы летать нигде, притом даже не агенты кацапов, а просто черти, которым лишь бы урвать кусок денег и они ищут возможности это сделать, извращая закон и рациональный смысл ради поисков обогащения.
- Думав шо надо висадити 2 "урагани" та в..бати по Хмейніму, база дослідників калу там вона є і буде...
але думаю шо треба вже й ао Ірану й..бати..
- (Байден): А де ви?
Ющенок - нас там нема
- Джонсонн - нас там теж, їбаш!
- Зєля - ааааа(Тікає)
- "хтось" - ну ось, знову бавовна(всі плескають в долоні а дехто по піаніно і по роялю, - нопллеонн - он весьма вялікій он..)
Джонсон(смієтьс)
Ктулху(понятно шо)
закриття шторів. (а пуйло в бункері)
Модель "без чалми"?