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Іран (1972) росія (63552) дрони (4292)

Іран модифікує дрони-камікадзе, які передає Росії, - CNN

дрон,іран

Іранські інженери почали модифікувати дрони-камікадзе типу Shahed, які Тегеран передає Росії для здійснення атак проти України, зокрема її критичної інфраструктури.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research (CAR) ("Центр вивчення збройних конфліктів") дослідила вцілілу боєголовку безпілотника-камікадзе Shahed-131, який упав у жовтні 2022 року в Одеській області.

Аналітики CAR вважають, що боєголовка, довжина якої трохи менша як 60 см, була поспішно модифікована погано підігнаними шарами з десятків дрібних металевих фрагментів, які при ударі розлітаються за великим радіусом.

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Окрім цих осколків, по колу прикріплені ще 18 менших "зарядів", які під час розплавлення вибуховою хвилею можуть пробивати броню та створювати ефект вибуху "на 360 градусів".

На думку аналітиків, застосування цих елементів максимізує здатність боєголовки руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередачі, потужні трансформатори, і значно ускладнює їх ремонт.

"Це ніби вони подивилися на готову боєголовку і сказали: як ми можемо зробити її ще більш руйнівною?" - зауважив експерт CAR Демієн Сплітерс, яких досліджував об’єкт.

Автор: 
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Топ коментарі
+26
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09.02.2023 16:29
+21
от там потрібен землетрус.. і добрічй
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09.02.2023 16:27
+17

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09.02.2023 16:32
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от там потрібен землетрус.. і добрічй
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09.02.2023 16:27 Відповісти
а Моссад модифкує іранські заводи по виготовленню дронів. Даунгрейдять їх до купки будівельного сміття.
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09.02.2023 16:52 Відповісти
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09.02.2023 16:29 Відповісти
Ми зробили б те саме у разі наявності подібних Шахидів у нас. А з цим якраз проблема.
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09.02.2023 16:29 Відповісти
"Шахіди примітивні","мопеди"-так зневажливі епітети ми неодноразово чули,водночас,не маючи на озброєнні чогось подібного чи кращого! У нас немає інженерів,вони менш здатні аніж іранські, чи це непотрібно?!
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09.02.2023 16:37 Відповісти
В нас грошей на таке немає! Всі гроші ідуть на яйця по 17,і ''шову-телемарахфони''!
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09.02.2023 16:40 Відповісти
Вот именно. С языка сняли. Хотел бы я сейчас увидеть тех дятлов, которые тут разводили ржач про "говняные мопеды, сделанные на коленке". Теперь им небось не смешно.
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09.02.2023 17:10 Відповісти
Это иранские инженеры смотрели на наших ютуберов и авторов блогов, статей на авиамодельную тематику и про дронов тоже. Субтитры просили сделать и автоперевод на фарси или как персидский язык называется. Наших, американских, некоторых кацапов тоже. Мы подробно же выкладывали, они просто все собрали воедино и сделали дрон с неплохой и умной пусковой установкой.

У нас полный клон мопеда могли сделать и в 2010-ом году, и тем более в 2015-ом. Вообще без единого военного компонента (которые нам не продавали якобы немцы), кроме взрывчатки, та и ту могли сделать если надо было, включая и ударное ядро с подрывом на расстоянии, что еще сильнее дрон бы стал. Но у энтузиастов нету денег на оптовую закупку карбонового корпуса в Китае, а они в розницу китайцы 1 экземпляр не будут. Это могла быть групповая закупка, но никто не хотел этим заниматься, жили как в норе сами по себе, воровали и не думали про страну. Движок тоже неподъемный для энтузиаста, это его годовая зарплата, а ему тоже жить на что-то надо, реклама на профессиональном канале не дает ничего, на ютубе можно на ерунде фейковой зарабатывать с накруткой просмотров, а авторский блог не окупается практически. К тому же коррупция была и против армии в том числе. Начиная от таможни, где 20 поршневых движков бы тут же конфисковали и потребовали заплатить за коммерческую партию, и заканчивая самими самолетиками, которым не дали бы летать нигде, притом даже не агенты кацапов, а просто черти, которым лишь бы урвать кусок денег и они ищут возможности это сделать, извращая закон и рациональный смысл ради поисков обогащения.
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09.02.2023 17:14 Відповісти
В Иране нет зеленых задниц у власти !
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09.02.2023 17:51 Відповісти

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09.02.2023 16:32 Відповісти
Наші можновдадці бояться закликати до мобілізації тому, що при слові "повістка" усі місцеві турбопатріоти-дописувачі( навіть тут на Цензорі) впадають у меланхолію і чомусь миттєво перестають бути турбопатріотами.
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09.02.2023 18:40 Відповісти
БЮщенок:
- Думав шо надо висадити 2 "урагани" та в..бати по Хмейніму, база дослідників калу там вона є і буде...
але думаю шо треба вже й ао Ірану й..бати..
- (Байден): А де ви?
Ющенок - нас там нема
- Джонсонн - нас там теж, їбаш!

- Зєля - ааааа(Тікає)
- "хтось" - ну ось, знову бавовна(всі плескають в долоні а дехто по піаніно і по роялю, - нопллеонн - он весьма вялікій он..)
Джонсон(смієтьс)
Ктулху(понятно шо)
закриття шторів. (а пуйло в бункері)
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09.02.2023 16:37 Відповісти
Коли вже цих інжеренів модифікують Томагавками
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09.02.2023 17:46 Відповісти
Землетрясения в этом году ещё много бед принесут...
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09.02.2023 17:52 Відповісти
Іран модифікує дрони-камікадзе

Модель "без чалми"?
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09.02.2023 18:13 Відповісти
А это эскалация или ещё нет?
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09.02.2023 18:32 Відповісти
 
 