Кулеба про візити Зеленського: "Ми привеземо все, що потрібно для перемоги"

Президент Володимир Зеленський відвідав Лондон, Париж і Брюссель заради танків, далекобійних ракет, бойових літаків і покарання Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європа - це Україна, Україна - це Європа;

Ми знайдемо юридичний та життєздатний шлях направлення заморожених російських грошей на компенсацію збитків України;

Путін має понести відповідальність за агресію. Є політична воля створити спеціальний трибунал;

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Президенте Зеленський, ви взірець лідерства у часи війни;

Багато речей здавалися нам неможливими, а Україна показала, що усе можливо;

Ми дамо вам все, що потрібно для перемоги, включно з літаками;

Путін зробив ставку на те, що з часом ми втратимо інтерес, а це означає лише одне - ми будемо ще сильніше вас підтримувати ніж будь-коли;

Україна повинна перемогти.

Це були 7 цитат з-за лаштунків саміту ЄС. Від людей, які не лише говорять, але й ухвалюють рішення. Все це сказано різними людьми, але все відбувалося в закритому режимі, тому вибачте, без прізвищ. Утім, картинка зрозуміла.

Менш ніж за 48 годин президент Зеленський відвідав Лондон, Париж та Брюссель. Заради танків, далекобійних ракет, бойових літаків і покарання Росії за зло, яке вона принесла на нашу землю.

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І ці півтори доби, в усіх трьох столицях я постійно думав про наших солдатів в окопах під Бахмутом, Кремінною, Гуляйполем та наших громадян на окупованих територіях, які мають знати: все це буде, а ви зараз маєте триматися.

Командними зусиллями ми привеземо все, що потрібно для перемоги. Я вже говорив про це і повторюю це абсолютно відповідально. Попереду ще багато дискусій, технічних проблем, які треба вирішити з партнерами, логістика та стабільність постачань. Але все це буде. І це буде перемога", - розповів Кулеба.