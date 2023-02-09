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Новини Війна
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Кулеба про візити Зеленського: "Ми привеземо все, що потрібно для перемоги"

кулеба

Президент Володимир Зеленський відвідав Лондон, Париж і Брюссель заради танків, далекобійних ракет, бойових літаків і покарання Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європа - це Україна, Україна - це Європа;

Ми знайдемо юридичний та життєздатний шлях направлення заморожених російських грошей на компенсацію збитків України;

Путін має понести відповідальність за агресію. Є політична воля створити спеціальний трибунал;

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Президенте Зеленський, ви взірець лідерства у часи війни;

Багато речей здавалися нам неможливими, а Україна показала, що усе можливо;

Ми дамо вам все, що потрібно для перемоги, включно з літаками;

Путін зробив ставку на те, що з часом ми втратимо інтерес, а це означає лише одне - ми будемо ще сильніше вас підтримувати ніж будь-коли;

Україна повинна перемогти.

Це були 7 цитат з-за лаштунків саміту ЄС. Від людей, які не лише говорять, але й ухвалюють рішення. Все це сказано різними людьми, але все відбувалося в закритому режимі, тому вибачте, без прізвищ. Утім, картинка зрозуміла.

Менш ніж за 48 годин президент Зеленський відвідав Лондон, Париж та Брюссель. Заради танків, далекобійних ракет, бойових літаків і покарання Росії за зло, яке вона принесла на нашу землю.

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І ці півтори доби, в усіх трьох столицях я постійно думав про наших солдатів в окопах під Бахмутом, Кремінною, Гуляйполем та наших громадян на окупованих територіях, які мають знати: все це буде, а ви зараз маєте триматися.

Командними зусиллями ми привеземо все, що потрібно для перемоги. Я вже говорив про це і повторюю це абсолютно відповідально. Попереду ще багато дискусій, технічних проблем, які треба вирішити з партнерами, логістика та стабільність постачань. Але все це буде. І це буде перемога", - розповів Кулеба.

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Топ коментарі
+13
Нажаль,ви привезете тільки те,що вам дадуть.І не факт,що того вистачить і воно буде вчасно .
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09.02.2023 16:40
+12
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

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09.02.2023 16:43
+10

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09.02.2023 16:41
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не верю
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09.02.2023 16:38 Відповісти
Нажаль,ви привезете тільки те,що вам дадуть.І не факт,що того вистачить і воно буде вчасно .
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09.02.2023 16:40 Відповісти

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09.02.2023 16:41 Відповісти
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

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09.02.2023 16:43 Відповісти
Если вдруг фронт посыпется, то главное не дать боневтику бежать. помирать так все вместе!!!
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09.02.2023 16:51 Відповісти
Ну якщо ти в окопі, то ми впевнені що не посипеться. Ми на тебе молимось, Герою!
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09.02.2023 17:17 Відповісти
''"Трандун однако''
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09.02.2023 16:45 Відповісти
Хоч би Кулеба не упісявся споглядаючи "лик найвеличнішого"!
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09.02.2023 16:49 Відповісти
Та Кулеба і всереться, аби тільки залишатися на своїй посаді.
Хоча, правду кажучи, він не найгірший міністр з цієї когорти.
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09.02.2023 17:00 Відповісти
не забудь мотузка і мило привезти з парижу
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09.02.2023 16:57 Відповісти
Такі візити готуються професіоналами і про все домовлюються заздалегідь.
Лише потім на арену випускають мавпочку щоб вона потішила публіку та могла розповідати про "великі досягнення".
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09.02.2023 16:58 Відповісти
Коли Зеленський бреше ?

Як тільки рота відкриває - так і бреше 😠



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09.02.2023 17:03 Відповісти
Тримати королеву за руку - то вітання, аудієнція - розмова тет-а-тет.
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09.02.2023 17:22 Відповісти
"Ми привеземо все, що потрібно для перемоги" (c) - якби все ваше кодло "потихеньку в лiс пiшло", то все давно було бы. з рф воює ЗСУ i народи Европи та Америки. а украінський уряд - п'яте колесо.
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09.02.2023 17:18 Відповісти
Ага, привезем, я и лошадь ...
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09.02.2023 17:19 Відповісти
Кулеба, мы привезем, это привезет кабаре-шоу "шапито-95"?
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09.02.2023 17:29 Відповісти
Будуть танцювати кан-кан як на "Moulin Rouge" ?
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09.02.2023 20:15 Відповісти
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09.02.2023 17:37 Відповісти
А закінчать вони однаково-звільненням з посади після війни.
Хоча герцогу Мальборо ст. 111 ККУ не інкримінували, а у цих шльоциків воно ще попереду.
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09.02.2023 17:42 Відповісти
Та ти що! Яке щастя!
Єрмаку нові магнітікі привезуть! І навіть, страшно помислити, фіш енд чіпс! з самого Лондону!
Сміття пустопрожнє. Хоча Ze треба зрозуміти-майже рік державним коштом не їздив, ось і відривається.
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09.02.2023 17:39 Відповісти
Сьогодні до Зеленського в міжнародних відносинах питань нема. Питання залишаються у внутрішній політиці і кришуванню гівняків-татарових.
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09.02.2023 17:46 Відповісти
До спічрайтера зеленського питань нема.
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09.02.2023 21:01 Відповісти
Ладно Европа только обещает, хоть вы не обещайте
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09.02.2023 18:19 Відповісти
Европа не обещает !
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09.02.2023 20:13 Відповісти
А танки, МИГи?
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09.02.2023 21:21 Відповісти
З Омана вже інвестиції привезли. Два потяги...
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09.02.2023 18:44 Відповісти
Нічого вони не привезли і не привезуть. Ніякої зброї не дадуть поки не звільнемо Єрмака та Резнікова !
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10.02.2023 12:50 Відповісти
 
 