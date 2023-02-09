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Київ (19115) Кличко (3477) перейменування (582) вулиця (76)

Проспект Перемоги тепер Берестейський – Київрада перейменувала ще понад 30 вулиць

дерусіфікація

Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема:

•проспект Перемоги ➡️ проспект Берестейський
•площа Перемоги ➡️ площа Галицька
•провулок Мічуріна ➡️ провулок Болсуновський
•Брест-Литовське шосе ➡️ Берестейське шосе
•вулиця Петрівська ➡️ вулиця Вознесенський Яр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перейменувати Повітрофлотський проспект у Києві на проспект Євросоюзу: заява громадськості

Кличко також зазначив, що cтолиця очікує на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни.

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Топ коментарі
+25
Це ідеологічна робота, якою треба займатись завжди.
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09.02.2023 18:27
+10
Ти карієс лікуєш у проктолога? Яким боком мер Києва до оборонки?
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09.02.2023 18:38
+8
Схоже тебе так плющить бо ти кацап, а тут посміли поглумитись над черговим умовним Ватутіним.
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09.02.2023 18:45
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Це ідеологічна робота, якою треба займатись завжди.
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09.02.2023 18:27 Відповісти
Прибирати гівно з голови ніколи не рано. Бо, як відомо, за дурною головою і ногам нема спокою.
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09.02.2023 18:30 Відповісти
На заглавной странице, статья бойца, что сильно не хватает небольших минометов и мин для взводного и ротного уровня. Этим шапито не хочет заняться?
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09.02.2023 18:33 Відповісти
Ти карієс лікуєш у проктолога? Яким боком мер Києва до оборонки?
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09.02.2023 18:38 Відповісти
У мэра Киева других дел нет? В энергетике все в порядке, нигде не требуется проведения работ? Или переименование улиц важнее?
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09.02.2023 18:42 Відповісти
Схоже тебе так плющить бо ти кацап, а тут посміли поглумитись над черговим умовним Ватутіним.
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09.02.2023 18:45 Відповісти


А тебя не плющит от этого? Это же всего лишь проблема с минометами. Улицы важнее, правда?
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09.02.2023 18:49 Відповісти
А до чого тут мер Києва? З логікою не склалось?
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09.02.2023 18:53 Відповісти
Мэр Киева сам себе начальник, или ему кто приказы отдает?
Еще раз спрашиваю, у мэра Киева других дел нет? В энергетике все в порядке, нигде не требуется проведения работ? Или переименование улиц важнее?
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09.02.2023 18:55 Відповісти
Невже одне заважає займатись іншим? Чи ти просто поістеричити зайшов? Перший раз бачу кацапа, який так сильно переживає за енергетику України. Може тобі ще й паспорт людини видати?
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09.02.2023 18:58 Відповісти
Ты вначале первостепенные и второстепенные проблемы уясни, а потом будешь рассказывать, что ты бачил или не бачил. Напоминаю - переименованными улицами не стреляют. И остальные системы жизнеобеспечения, тоже не восстановишь.
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09.02.2023 19:02 Відповісти
Ух, впертий кацап. Два питання.
1. Яке відношення мер Києва має до мінометів?
2. Яким чином зміна радянських назв вулиць перешкоджає паралельному відновленню енергетики?

Спочатку на перше, потім на друге.
Давай, соберись. В тебе получиться. Ну!
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09.02.2023 19:09 Відповісти
Придется повторить еще раз.
Мэр Киева сам себе начальник, или у него руководство есть?
Еще раз спрашиваю, у мэра Киева других дел нет? В энергетике все в порядке, нигде не требуется проведения работ? Или переименование улиц важнее?
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09.02.2023 19:10 Відповісти
Кацап не просто впертий. Кацап ще й тотально тупий.
Коли тобі ставлять запитання (це таке речення, що закінчується ось цим - "?"), то на нього потрібно відповідати по змісту, а не реченням, яке теж закінчується ось цим "?". Складно?
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09.02.2023 19:15 Відповісти
Я 40% понял, из твоего текста. -))) Теперь тебе надо придумать, что ВСЕ остальные проблемы города давно решены, осталась только одна - переименование улиц в военное время.
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09.02.2023 19:19 Відповісти
Та я відразу помітив, що ти туповатий. Тому на всяк випадок продублюю своє попереднє повідомлення:

Ух, впертий кацап. Два питання.
1. Яке відношення мер Києва має до мінометів?
2. Яким чином зміна радянських назв вулиць перешкоджає паралельному відновленню енергетики?

Спочатку на перше, потім на друге.
Давай, соберись. В тебе получиться. Ну!
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09.02.2023 19:25 Відповісти
Кацап, мені вже це починає набридати. Ти безпробудно тупий і дрімучий. Раджу звернутись до дохтура. Не запускай.
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09.02.2023 19:37 Відповісти
Та що ти тявкаєш одне й те ж, як папуга, кацапе! Нема у нього інших справ, полегшало?? йди свої рашиських мерів вчи!
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09.02.2023 20:06 Відповісти
Я думаю що нестача мінометів та мін прекрасна задача для
замість того щоби носити повні відра х*рні.
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09.02.2023 18:49 Відповісти
Это мне задача? Улыбнулся. МинОбороны этим не занимается?
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09.02.2023 18:52 Відповісти
Звичайно. Чим ви гірші за Кличка?
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09.02.2023 18:56 Відповісти
Для Кличко это первейшая задача? Все остальные проблемы в функционировании города уже решены?
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09.02.2023 18:58 Відповісти
Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль?
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09.02.2023 19:11 Відповісти
Да, чукча оказывается задает неудобные вопросы, на которые у не чукчей, ответов нет.
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09.02.2023 19:13 Відповісти
*****ти - не мішки вергати.
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09.02.2023 19:14 Відповісти
Это да. А переименовывать улицы и сносить памятники в военное время- не линии электропередач восстанавливать.
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09.02.2023 19:17 Відповісти
Та йди вже звідси
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09.02.2023 20:07 Відповісти
Цим занімається мер Києва Кличко. Визначся вже нарешті!
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09.02.2023 19:11 Відповісти
Хіба Кличко завідує мінометами?
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09.02.2023 19:20 Відповісти
ответ чуть выше.
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09.02.2023 19:22 Відповісти
схоже, що ти в житті взагалі нічого не розумієш.
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09.02.2023 18:34 Відповісти
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09.02.2023 18:35 Відповісти
А на х.. тобі , кацапу , це треба ?
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09.02.2023 19:41 Відповісти
Берестя етнічна територія України.
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09.02.2023 19:02 Відповісти
Проспект Перемоги можна було і залишити, бо там кацапи отримали звіздюлей, коли проривались до Зелі. А ще перемога над кацапами все одно буде за нами.
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09.02.2023 18:26 Відповісти
ага, але він чомусь вперто асоціюється із проспектом Пабєди, а це кагбе різні історичні події
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09.02.2023 18:39 Відповісти
То яким словом тепер перемогу назвати щоб не "асоціювався"? А ще кацапи штани теж на ногах носять. То, може, ти на голову їх собі одягнеш, щоб з ними не "асоціюватись"?
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09.02.2023 19:02 Відповісти
"ти"кати будете своїм дітям
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09.02.2023 19:20 Відповісти
Ти на більше не заслуговуєш.
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09.02.2023 19:21 Відповісти
Сподіваюсь що шматку від Євбазу Галицької до Повітрофлотської(?) розв'язки повернуто назву Бульвара Шевченка.
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09.02.2023 18:28 Відповісти
Комусь немає що робити...
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09.02.2023 18:30 Відповісти
У совєцькі часи до цього звіту додали б показники соцзмагання та згадку про своєчасний випуск стєнгазети.
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09.02.2023 18:31 Відповісти
Могло бути й гірше, адже депутати школу прогулювали й читати не вміють.
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09.02.2023 18:32 Відповісти
а там де верховна зрада-вул зрадницька
де опа-ім ермака
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09.02.2023 18:32 Відповісти
Галицька пл - чудово, Берестейськй проспект- прекрасно. від тої "победи" весь час нудило... українське місто Берестя увіковічене... Брест-Литовський проспект, як був раніше, зберігся в українському написанні.
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09.02.2023 18:33 Відповісти
Не потрібно було переіменовувати Брест-Литовське шосе. Саме по Брест -Литовському договору Україна вперше за 260 років була визнана незалежною державою. А потім кацапи порушили договір і окупували Україну.
Ще раз переконуюсь, що на всіх рівнях у нас сидять некваліфіковані люди. Ми їх вибрали на свою голову.
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09.02.2023 18:37 Відповісти
Через той договір ми потому і попали під кацапів.
Антанта пропунувала Україні перейти на її сторону та обіцяла утримувати мільйонну армію.
Але, тупорилі комуняки типу Грушевського, Винниченка побігли вкладати договір з німцями, які війну програли.
А десь через півроку хитрожопий Пілсудський, який воював за німців, запропонував Антанті свої послуги.
То ж Антанта похерила ідею з великою Україною та реалізувала Жечь Посполиту.
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09.02.2023 18:54 Відповісти
повернуни назву Брест-Литовський було б доречнiше. imho.
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09.02.2023 18:38 Відповісти
Брест був українським.
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09.02.2023 18:42 Відповісти
так, але на литовському кордонi. звiдси i назва.
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09.02.2023 18:52 Відповісти
Колись був Брест-Литовський тракт... але от чому не "Житомирський проспект", одне з найдавніших міст Вкраїні, центр полянського князівства? 🙄
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09.02.2023 18:38 Відповісти
до переименования его в проспект победы он был именно Брест-Литовский
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09.02.2023 18:51 Відповісти
Так ведь при КПСС БрестЛитовским стал
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09.02.2023 21:10 Відповісти
ну и что - одна из наших бед что мы с одной крайности бросаемся в другую
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09.02.2023 21:29 Відповісти
Може древлянського?
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09.02.2023 19:57 Відповісти
Древляні то Іскоростень був, який норм так нагнув київських князів... 😺 А опісля - Вручій. Житомир - саме полянів священний град був, до середньовіччя.
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09.02.2023 20:11 Відповісти
i де тепер будуватимуть пам'ятник "найвеличнєвшему"?
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09.02.2023 18:51 Відповісти
А шо кажуть за брєжнєвську Спічку? Коли приберуть це одоробло?
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09.02.2023 18:57 Відповісти
Може, якийсь обкурений депутат знесе її своїм джипом ?
Один уже пробував, але йому завадив трамвай.
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10.02.2023 08:45 Відповісти
Все правильно. Бо після перемоги у війні над рашистами, повітрофлотський проспект де знаходиться посольство 3.14дарів, буде перейменований на проспект Великої Перемоги! Шах і мат москалі.
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09.02.2023 19:19 Відповісти
Повністю підтримую, давно пора було це зробити. Істуканів радянських теж, нарешті, усіх позносити.
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09.02.2023 19:37 Відповісти
Блін, коли перейменують зупинку «героїв Сталінграду» ?!!
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09.02.2023 19:45 Відповісти
Не легче все переименовать 1....2 пятая сто десятая улица,,?
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09.02.2023 21:08 Відповісти
так значит перемога во второй мировой нам уже не нужна....
этот дуболомный рагулизм уже достал.
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10.02.2023 06:00 Відповісти
Про эту "перемогу" лучше жевать, чем говорить.
Кто победил? ФАШИЗМ !
Сталинский фашизм, с которым приходится воевать и в 21-м веке.
Зачем нам проспект сталинской победы ?
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10.02.2023 08:42 Відповісти
а вот и ничего подобного.
коалиция победила нацизм.
в случае поражения украинцев бы ждало нацистское рабство.
а так за 45 лет до 90-го года настроили столько при "кровавом совке", что
олигархат уже 30 лет разграбить не может.
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11.02.2023 04:31 Відповісти
Навіщо Києву Брест-Литовський проспект?
https://kiev.pravda.com.ua/columns/59d4c69b2804e/
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10.02.2023 12:28 Відповісти
 
 