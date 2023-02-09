Проспект Перемоги тепер Берестейський – Київрада перейменувала ще понад 30 вулиць
Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема:
•проспект Перемоги ➡️ проспект Берестейський
•площа Перемоги ➡️ площа Галицька
•провулок Мічуріна ➡️ провулок Болсуновський
•Брест-Литовське шосе ➡️ Берестейське шосе
•вулиця Петрівська ➡️ вулиця Вознесенський Яр.
Кличко також зазначив, що cтолиця очікує на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни.
Топ коментарі
+25 xander 9cf28439
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+10 Alex Sun 72628b10
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+8 Alex Sun 72628b10
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Будь ласка, зачекайте...
А тебя не плющит от этого? Это же всего лишь проблема с минометами. Улицы важнее, правда?
Еще раз спрашиваю, у мэра Киева других дел нет? В энергетике все в порядке, нигде не требуется проведения работ? Или переименование улиц важнее?
1. Яке відношення мер Києва має до мінометів?
2. Яким чином зміна радянських назв вулиць перешкоджає паралельному відновленню енергетики?
Спочатку на перше, потім на друге.
Давай, соберись. В тебе получиться. Ну!
Мэр Киева сам себе начальник, или у него руководство есть?
Еще раз спрашиваю, у мэра Киева других дел нет? В энергетике все в порядке, нигде не требуется проведения работ? Или переименование улиц важнее?
Коли тобі ставлять запитання (це таке речення, що закінчується ось цим - "?"), то на нього потрібно відповідати по змісту, а не реченням, яке теж закінчується ось цим "?". Складно?
Ух, впертий кацап. Два питання.
1. Яке відношення мер Києва має до мінометів?
2. Яким чином зміна радянських назв вулиць перешкоджає паралельному відновленню енергетики?
Спочатку на перше, потім на друге.
Давай, соберись. В тебе получиться. Ну!
замість того щоби носити повні відра х*рні.
ЄвбазуГалицької до Повітрофлотської(?) розв'язки повернуто назву Бульвара Шевченка.
де опа-ім ермака
Ще раз переконуюсь, що на всіх рівнях у нас сидять некваліфіковані люди. Ми їх вибрали на свою голову.
Антанта пропунувала Україні перейти на її сторону та обіцяла утримувати мільйонну армію.
Але, тупорилі комуняки типу Грушевського, Винниченка побігли вкладати договір з німцями, які війну програли.
А десь через півроку хитрожопий Пілсудський, який воював за німців, запропонував Антанті свої послуги.
То ж Антанта похерила ідею з великою Україною та реалізувала Жечь Посполиту.
Один уже пробував, але йому завадив трамвай.
этот дуболомный рагулизм уже достал.
Кто победил? ФАШИЗМ !
Сталинский фашизм, с которым приходится воевать и в 21-м веке.
Зачем нам проспект сталинской победы ?
коалиция победила нацизм.
в случае поражения украинцев бы ждало нацистское рабство.
а так за 45 лет до 90-го года настроили столько при "кровавом совке", что
олигархат уже 30 лет разграбить не может.
https://kiev.pravda.com.ua/columns/59d4c69b2804e/