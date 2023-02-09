Автомобіль з працівниками обленерго підірвався на Миколаївщині, є постраждалі

На Миколаївщині під час робіт на деокупованій території підірвався автомобіль АТ "Миколаївобленерго", є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Миколаївобленерго" у фейсбуці.

"На деокупованій території під час робіт підірвався автомобіль АТ "Миколаївобленерго" - водій в лікарні. Надзвичайна подія сталася наприкінці робочого дня 9 лютого у Снігурівському районі, де наші хлопці самовіддано працюють над відновленням повітряних ліній ось вже майже 2 місяці", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, що вибух пролунав, коли автомобіль вже залишав місце робіт. Вибуховий пристрій розбив кабіну транспортного засобу. Не обійшлося без травм у людей, які перебували всередині. Водія автівки з місця пригоди забрала "швидка". Інші відбулися контузією та незначними травмами.

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