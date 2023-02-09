УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини
1 690 3
аудит (557) КМДА (2331) Київ (19115) Кличко (3477)

Кличко передав правоохоронцям результати аудиту одного з департаментів КМДА

кличко

Мер Києва Віталій Кличко доручив передати до правоохоронних органів результати аудиту, який виявив фінансові порушення в діяльності окремих співробітників Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Про це повідомляється на персональному сайті Віталія Кличка, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатом перевірки виявлені фінансові порушення в діяльності окремих службових осіб. І хоча вони вже не працюють на посадах, переконаний, мають відповідати перед законом! Тому дав доручення направити звіт до правоохоронних органів для відповідного реагування", – сказав Кличко.

Мер Києва повідомив, що порушення були виявлені Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Він перевіряв діяльність Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій (ДІКТ), а також КП "Інформатика", КП "Київтелесервіс" та КП ГІОЦ за період 2018-2020 років. На той час ДІКТ очолював Юрій Назаров.

Також читайте: Київ отримав обладнання для пунктів обігріву від італійських партнерів - тенти та пічки, - Кличко

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://kievvlast.com.ua/project/resources/2020/11/bQS7xIwG.jpg

Экс-директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА). Координатор инициативы "Kyiv Smart City", секретарь экспертного совета этого проекта.
показати весь коментар
09.02.2023 19:38 Відповісти
Талановитий, як Білл Гейтс:

Юрий Назаров начал свою трудовую деятельность в феврале 2000 года директором департамента управления технологий ЗАО АФ "Киевская аудиторская группа", где проработал до декабря 2002 года.
показати весь коментар
09.02.2023 19:40 Відповісти
Кличко його привів, Кличко його і здав.
https://kievvlast.com.ua/base/dose-_nazarov_jurij_leonidovich49624
показати весь коментар
09.02.2023 19:46 Відповісти
 
 