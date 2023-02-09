Болгарія проти санкцій щодо ядерної енергетики РФ, – президент Радев

Болгарія не має наміру підтримувати будь-які спроби запровадження санкцій щодо російської ядерної енергетики.

Про це заявив президент Болгарії Румен Радев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо прийняти санкції у сфері ядерної енергетики, оскільки це безпосередньо торкнеться нашої ядерної енергії. Там, де наші інтереси під загрозою, особливо в ядерній енергетиці, ми виявляємо обережність і в разі потреби застосуємо вето", - сказав Радев журналістам у Брюсселі. .

Єдина болгарська АЕС "Козлодуй" побудована за радянською технологією та працює виключно на російському паливі. Її потужності покривають трохи більше третини потреб країни в електроенергії.

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