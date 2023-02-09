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Болгарія проти санкцій щодо ядерної енергетики РФ, – президент Радев

радев,путін

Болгарія не має наміру підтримувати будь-які спроби запровадження санкцій щодо російської ядерної енергетики.

Про це заявив президент Болгарії Румен Радев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо прийняти санкції у сфері ядерної енергетики, оскільки це безпосередньо торкнеться нашої ядерної енергії. Там, де наші інтереси під загрозою, особливо в ядерній енергетиці, ми виявляємо обережність і в разі потреби застосуємо вето", - сказав Радев журналістам у Брюсселі. .

Єдина болгарська АЕС "Козлодуй" побудована за радянською технологією та працює виключно на російському паливі. Її потужності покривають трохи більше третини потреб країни в електроенергії.

Також читайте: Президент Болгарії Радев засудив парламент за військову допомогу Україні та назвав депутатів "паліями війни"

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Топ коментарі
+10
"Козлодуй", одним словом...Ні додати, ні відняти
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09.02.2023 20:00
+7
Ще один довбойоб путініст, скільки ж гівна на підсосі у Європі, жах
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09.02.2023 20:08
+5
Вони образилися що їм таку послицю послали!
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09.02.2023 20:07
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"Козлодуй", одним словом...Ні додати, ні відняти
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09.02.2023 20:00 Відповісти
Та да! Козлодуй - він і в Болгарії Козлодуй. 🙄
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09.02.2023 20:13 Відповісти
Наші керівнички знищили практично СхідГЗК. Підприємство могло забезпечувати сировиной котра могла бути паливом для всяких козлодуїв
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09.02.2023 20:02 Відповісти
А відходи куди б зливали?
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09.02.2023 20:08 Відповісти
Це мабуть результати нашої відмінної роботи в Болгарії? А торчніше дипломатки?
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09.02.2023 20:06 Відповісти
Вони образилися що їм таку послицю послали!
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09.02.2023 20:07 Відповісти
Ще один довбойоб путініст, скільки ж гівна на підсосі у Європі, жах
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09.02.2023 20:08 Відповісти
рАДЄВ, ПОЦІЛУЙ СВОГО "АЛЬОШУ" В ОЧКО!
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09.02.2023 20:18 Відповісти
Кожен хто підтримує ***** піде тим шляхом що підписував Сталіна чи гітлера
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09.02.2023 20:19 Відповісти
Недососала послица , недососала. Уволить за профнепригодность.
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09.02.2023 20:27 Відповісти
Ещё одна путинская шваль.
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09.02.2023 21:06 Відповісти
Де послиця?
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10.02.2023 05:36 Відповісти
Румен - русский мен?
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10.02.2023 12:54 Відповісти
 
 